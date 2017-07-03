Lorrez le Bocage (77) - Circuit du Bocage (Minimes)

Classement :
1 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE 0:54:02
2 CLAUDE Enzo ASPTT DE TROYES à 00mn19 s
3 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE
4 BOIVIN Alban U.V.C.A TROYES
5 BENOIST Aurélien GUIDON CHALETTOIS
6 LE METAYER Mathieu CC IGNY PALAISEAU 91
7 GONOT Pierre GUIDON CHALETTOIS
8 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
9 FAULCON Jérémie CC SACLAY à 01mn51 s
10 DORMY Clément CC SACLAY à 02mn49 s
11 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE
12 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
13 MAREC Flavien LAGNY PONTCARRE CYC.
14 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
15 PASTOR Hugo CC IGNY PALAISEAU 91
16 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS à 07mn28 s
17 DE LAS CUEVAS Laura U.V.C.A TROYES
18 ANTUNES Hugo CC SACLAY
19 MOURAND Cédric LAGNY PONTCARRE CYC.
20 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE
21 SPILERS Charbel LAGNY PONTCARRE CYC.
22 NOMINE Yoann LAGNY PONTCARRE CYC.
23 DA SILVA Lucas VC FONTAINEBLEAU AVON
24 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
Crédit Photo : Gerard Briand