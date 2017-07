Paris - Avon - Lorrez Le Bocage Preaux : 2-3-Juniors

Classement :

1 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 3:01:12

2 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn20 s

3 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95

4 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn38 s

5 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS

6 LOMBARDI Vincent TEAM VELOCHANNEL.COM

7 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

8 MAURY Antonin ES ALNELOISE CYCLISME

9 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX

10 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

11 RENAULT Vincent AC SALTUSIEN

12 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn59 s

13 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD

14 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS

15 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON

16 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD

17 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

18 DHERVILLEZ Rémi GUIDON CHALETTOIS

19 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

20 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

21 MOUQUET Vincent GUIDON CHALETTOIS

22 TONDO Pierrick A. C. B. B.

23 TRAVERS Sébastien A. C. B. B.

24 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

25 MAITRE Cyril A. C. B. B.

26 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

27 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY

28 DESSIMIROFF Thibaud GUIDON CHALETTOIS à 02mn11 s

29 SOL Emmanuel USM GAGNY

30 CRAPARD Eric VC FONTAINEBLEAU AVON

31 WASTIAUX Jessy VS ST CYRIEN

32 SAILLARD Rémi VS ST CYRIEN

33 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD

34 RONXIN Alexis GUIDON CHALETTOIS

35 NIVINOU Maël AC LANESTER 56

36 PIAU Quentin VC FONTAINEBLEAU AVON

Crédit Photo : Noémie Morizet