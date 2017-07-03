Paris - Avon - Lorrez Le Bocage Preaux : 2-3-Juniors

Classement :
1 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD 3:01:12
2 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn20 s
3 SACCOMANDI John PARISIS A.C. 95
4 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn38 s
5 PLAISANT Lucas GUIDON CHALETTOIS
6 LOMBARDI Vincent TEAM VELOCHANNEL.COM
7 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
8 MAURY Antonin ES ALNELOISE CYCLISME
9 LAVIE Ianis EC MONTGERON VIGNEUX
10 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
11 RENAULT Vincent AC SALTUSIEN
12 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn59 s
13 SAILLARD Cyrille TEAM PELTRAX - CSD
14 GAUDIN Vincent VELO CLUB ESSARTAIS
15 PIAU Jordan VC FONTAINEBLEAU AVON
16 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD
17 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
18 DHERVILLEZ Rémi GUIDON CHALETTOIS
19 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
20 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
21 MOUQUET Vincent GUIDON CHALETTOIS
22 TONDO Pierrick A. C. B. B.
23 TRAVERS Sébastien A. C. B. B.
24 CORBIERE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
25 MAITRE Cyril A. C. B. B.
26 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
27 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY
28 DESSIMIROFF Thibaud GUIDON CHALETTOIS à 02mn11 s
29 SOL Emmanuel USM GAGNY
30 CRAPARD Eric VC FONTAINEBLEAU AVON
31 WASTIAUX Jessy VS ST CYRIEN
32 SAILLARD Rémi VS ST CYRIEN
33 GUILLAUME Jean Charles TEAM PELTRAX - CSD
34 RONXIN Alexis GUIDON CHALETTOIS
35 NIVINOU Maël AC LANESTER 56
36 PIAU Quentin VC FONTAINEBLEAU AVON