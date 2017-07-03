Cessoy En Montois (77) - Prix cycliste de Cessoy (3-Juniors)

Classement :
1 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 2:07:56
2 MARTIN Thomas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE à 00mn06 s
3 DUPOUY Guillaume VC VINCENNES
4 CREPIN Anthony LAGNY PONTCARRE CYC.
5 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn38 s
6 PIAU Quentin VC FONTAINEBLEAU AVON
7 VILLEMIN Pierre Michaël CSM PUTEAUX
8 BREMONT Lucas ESC MEAUX
9 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL
10 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
11 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
12 BONOMELLI Eric USM GAGNY
13 MONTEIL Baptiste GUIDON PROVINOIS
14 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.
15 SHAHMAEI Nathanael PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
16 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
17 GIRARDIN Florian JS FERTE GAUCHER
18 BENET Bertrand PARISIS A.C. 95
19 DEVILLIERS Théo JS FERTE GAUCHER
20 MODOLO Eric USM GAGNY
21 TISSIER Thierry CC SAINT PIERRE DU PERRAY
22 MISSON Eric CC PONTHIERRY PRINGY
23 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.
24 SIMONNEAU Aymeric VC SAVIGNY SUR ORGE
25 CHAMPTOUSSEL Arnaud RO VILLUIS EVERLY
26 SABOURIN Michaël Jordan TEAM PELTRAX - CSD
27 BRANGER Antonin VC TOUCY
28 ROLAND Adrien VELO CLUB ARPAJON
29 VILLEMIN Alan CSM PUTEAUX
30 PASTEUR Jérôme ESC MEAUX
31 BOURRY Nicolas RO VILLUIS EVERLY
32 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
33 LE BOULANGER Stéphane ESC MEAUX