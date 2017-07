Hirson (02) - La Cantonale : Classement Général

Classement Général Final :

1 HUENS Rémi Grande Synt les 120,4 km en 2h51'25'' (moy. 42,143 km/h)

2 LOUVEL Matis Rouen VC 76 à 1

3 NONNEZ Théo Parisis AC 9 à 2

4 AZE Alex Argenteuil Se à 13

5 SELLIER Valentin Parisis AC 9 à 14

6 VAN GESTEL Luuk Pijnenburg à 21

7 PELLEGRINELLI Théo Aubervilliers à 29

8 SUZZONI Tristan Métro US à 36

9 DROUART Nicolas Charleville M à 36

10 SPOHR Maxime Dijon à 37

11 KERRAUD Erwann Métro US à 54

12 LUXEUIL Quentin Argenteuil Se à 1 3

13 HUYET Baptiste Vil StGermai à 1 4

14 JAOUEN Tristan Métro US à 1 7

15 DEGRUTERE Corentin Hazebrouck à 1 8

16 WAREE Mathieu Rouen VC 76 à 1 9

17 FATTIER Florian Dijon à 1 10

18 BRULE Louis Grande Synt à 1 17

19 DUFAU Axel Grande Synt à 1 23

20 TABARY Paul Seine et Mar à 1 25

21 MACRON Anthony mixte Cambr à 1 29

22 DISCONTIGNY Maxime Aubervilliers à 1 30

23 POUILLARD Hugo Grande Synt à 1 37

24 TILLIER Clément Olympique C à 1 39

25 HUMBERT Igor Argenteuil Se à 1 42

26 CAMPIONI Luca Dijon à 1 46

27 JUSSELIN Théo Dijon à 1 46

28 ELOY Maxime Vil StGermai à 1 54

29 PINSON Damien Vil StGermai à 1 55

30 KANEN Kelvin Pijnenburg à 2 0

31 MIDELET Léandre Nogent Oise à 2 5

32 HANSART Philéas Rouen VC 76 à 2 8

33 FOGEL Nathan Dijon à 2 14

34 ROUSSEL Hugo Rouen VC 76 à 2 15

35 PLAISANT Julien Aubervilliers à 2 17

36 CRISIAS Raphaël Parisis AC 9 à 2 20

37 NOEL Julien Argenteuil Se à 2 25

38 ROCHE Antoine Argenteuil Se à 2 25

39 RONDEAU Thibaut St Quentin A à 2 27

40 DOLEZ Hugo St Quentin A à 2 33

41 CARLOT Matéo Rouen VC 76 à 2 33

42 BURGMANS Rick Pijnenburg à 2 41

43 PODESTA Nathan Essonne à 2 43

44 PORCU Enzo Métro US à 2 47

45 DUPUY Quentin Aubervilliers à 2 48

46 FAY Maxime Mixte UVCC à 2 51

47 DELOBEL Florian Arques ES à 3 11

48 TRZEBOWSKI Marc Antoi mixte Cambr à 3 14

49 HOURIEZ Louis St Quentin A à 3 25

50 BOUARD Brendan Seine et Mar à 3 39

51 PETIT Jules Dijon à 3 45

52 OCHOA Pablo CDC 92 à 3 53

53 MALAUSSENA Quentin Seine et Mar à 3 53

54 NGUYEN VAN Maxime Seine et Mar à 4 5

55 MOINY Baptiste Chalons P à 4 16

56 DEMANET Thomas Olympique C à 4 54

57 TILLIER Quentin Olympique C à 5 5

58 LAMY Valentin Argenteuil Se à 7 4

59 CARO Nicolas Aubervilliers à 7 11

60 CLAVIER Kilian Aubervilliers à 7 31

61 DEJOYE Florian Nogent Oise à 7 33

62 MORTIER Louis Nogent Oise à 7 49

63 LESEUR Brian Rouen VC 76 à 8 2

64 NARDOT Benjamin St Quentin A à 9 2

65 AMMAR KHODJA Valentin Essonne à 11 6

66 DURIEUX Florian CDC 92 à 11 36

67 SOLUCH Baptiste Seine et Mar à 13 24

68 LEJEUNE Théo mixte Cambr à 13 28

69 VIEVILLE Matthieu Vil StGermai à 13 29

70 ANANIE Léo Arques ES à 14 1

Classement des points chauds :

1 LUXEUIL Quentin Argenteuil Se FRA 23 pts

2 DROUART Nicolas Charleville M FRA 6

3 CARO Nicolas Aubervilliers FRA 6

4 DUFAU Axel Grande Synthe FRA 5

5 SPOHR Maxime Dijon FRA 1

6 WAREE Mathieu Rouen VC 76 FRA 1

Classement du meilleur grimpeur :

1 CARO Nicolas Aubervilliers FRA 20 pts

2 LUXEUIL Quentin Argenteuil Se FRA 19

3 DROUART Nicolas Charleville M FRA 6

4 CRISIAS Raphaël Parisis AC 95 FRA 3

5 SELLIER Valentin Parisis AC 95 FRA 1

6 VAN GESTEL Luuk Pijnenburg 1

7 BRULE Louis Grande Synthe FRA 1

8 DUFAU Axel Grande Synthe FRA 1

Classement Juniors 1 :

1 VAN GESTEL Luuk Pijnenburg Jun 1er les 120,4 km en 2h51'46''

2 HUYET Baptiste Vil StGermain FRA Jun 1er 2 52 29 0 43

3 JAOUEN Tristan Métro US FRA Jun 1er 2 52 32 0 46

4 DEGRUTERE Corentin Hazebrouck Me FRA Jun 1er 2 52 33 0 47

5 BRULE Louis Grande Synthe FRA Jun 1er 2 52 42 0 56

6 TABARY Paul Seine et Marn FRA Jun 1er 2 52 50 1 4

7 POUILLARD Hugo Grande Synthe FRA Jun 1er 2 53 2 1 16

8 HUMBERT Igor Argenteuil Se FRA Jun 1er 2 53 7 1 21

9 KANEN Kelvin Pijnenburg Jun 1er 2 53 25 1 39

10 MIDELET Léandre Nogent Oise C FRA Jun 1er 2 53 30 1 44

11 HANSART Philéas Rouen VC 76 FRA Jun 1er 2 53 33 1 47

12 PLAISANT Julien Aubervilliers FRA Jun 1er 2 53 42 1 56

13 ROCHE Antoine Argenteuil Se FRA Jun 1er 2 53 50 2 4

14 RONDEAU Thibaut St Quentin Am FRA Jun 1er 2 53 52 2 6

15 DOLEZ Hugo St Quentin Am FRA Jun 1er 2 53 58 2 12

16 CARLOT Matéo Rouen VC 76 FRA Jun 1er 2 53 58 2 12

17 BURGMANS Rick Pijnenburg Jun 1er 2 54 6 2 20

18 PODESTA Nathan Essonne FRA Jun 1er 2 54 8 2 22

19 PORCU Enzo Métro US FRA Jun 1er 2 54 12 2 26

20 DUPUY Quentin Aubervilliers FRA Jun 1er 2 54 13 2 27

21 FAY Maxime Mixte UVCC FRA Jun 1er 2 54 16 2 30

22 DELOBEL Florian Arques ES FRA Jun 1er 2 54 36 2 50

23 TRZEBOWSKI Marc Antoine mixte Cambrai FRA Jun 1er 2 54 39 2 53

24 OCHOA Pablo CDC 92 FRA Jun 1er 2 55 18 3 32

25 MALAUSSENA Quentin Seine et Marn FRA Jun 1er 2 55 18 3 32

26 NGUYEN VAN Maxime Seine et Marn FRA Jun 1er 2 55 30 3 44

27 DEMANET Thomas Olympique CVO FRA Jun 1er 2 56 19 4 33

28 LAMY Valentin Argenteuil Se FRA Jun 1er 2 58 29 6 43

29 CLAVIER Kilian Aubervilliers FRA Jun 1er 2 58 56 7 10

30 DEJOYE Florian Nogent Oise C FRA Jun 1er 2 58 58 7 12

31 NARDOT Benjamin St Quentin Am FRA Jun 1er 3 0 27 8 41

32 LEJEUNE Théo mixte Cambrai FRA Jun 1er 3 4 53 13 7

33 VIEVILLE Matthieu Vil StGermain FRA Jun 1er 3 4 54 13 8

34 ANANIE Léo Arques ES FRA Jun 1er 3 5 26 13 40

Classement par équipes :

1 OGS U-19 Cycling Team en 8h36'03''

2 V.C. ROUEN 76 0 40

3 Parisis AC 95 0 48

4 U.S. METRO TRANSPORT PARISIEN 0 49

5 ARGENTEUIL VAL SEINE 95 1 1

6 S. C. Olympique DIJON 1 31

7 CC VILLENEUVE SOISSON AINE 1 56

8 CM Aubervilliers 93 2 12

9 ZUID OOST NEDERLAND PIJNENBURG 2 45

10 VCA St QUENTIN Amateur 6 17

11 Sélection Seine et Marne 6 18

12 Olympique CVO 7 40

13 Mixte Cambrai Roubaix 14 45

14 Mixte NOGENT 15 39