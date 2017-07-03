Lorrez le Bocage (77) - Circuit du Bocage (Cadets)

Classement :
1 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS 1:35:58
2 BAILLEUX Pierrick GUIDON CHALETTOIS
3 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING à 00mn08 s
4 VERLOO Rémi U.V.C.A TROYES à 01mn51 s
5 DURAND Edwin GUIDON CHALETTOIS
6 MICHEL Cédric ESC MEAUX
7 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS
8 FOUCHER Baptiste GUIDON CHALETTOIS
9 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
10 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
11 LE FUR Mathéo CM AUBERVILLIERS 93
12 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC. à 03mn05 s
13 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING à 07mn42 s
14 RODRIGUEZ Anthony GUIDON CHALETTOIS
15 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE
16 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE à 08mn11 s
17 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX à 08mn29 s
18 CIANI Kilian ESC MEAUX
19 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
20 GARCIA Axel EC MONTGERON VIGNEUX à 09mn02 s
21 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX à 09mn22 s
22 PILLON Jules ESC MEAUX
23 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE
24 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX
25 BONFILLOU Louis VC FONTAINEBLEAU AVON à 10mn52 s
26 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON à 11mn07 s
27 BENOIST Tom ESC MEAUX
28 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE à 13mn01 s
29 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE à 14mn04 s
30 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91
31 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
32 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE
33 DUBOIS Alix VC FONTAINEBLEAU AVON
34 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE
35 DONATELLA Joshua VC FONTAINEBLEAU AVON
36 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON
37 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE
38 RANGUIN Nicolas GUIDON CHALETTOIS à 1 T
39 DA SILVA Kyllian VC FONTAINEBLEAU AVON
40 CARON Antony US METRO TRANSPORTS
41 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS