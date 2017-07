Lorrez le Bocage (77) - Circuit du Bocage (Cadets)

Ronan Auffret (US Métro Transports) a remporté ce Dimanche 2 Juillet 2017 Grand Prix Circuit du Bocage (Cadets) à Lorrez le Bocage (77). Pierrick Bailleux (Guidon Chalettois) et Hugo Tinti (Team 94 Cycling) ont complété le podium.

Classement :

1 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS 1:35:58

2 BAILLEUX Pierrick GUIDON CHALETTOIS

3 TINTI Hugo TEAM 94 CYCLING à 00mn08 s

4 VERLOO Rémi U.V.C.A TROYES à 01mn51 s

5 DURAND Edwin GUIDON CHALETTOIS

6 MICHEL Cédric ESC MEAUX

7 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS

8 FOUCHER Baptiste GUIDON CHALETTOIS

9 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

10 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

11 LE FUR Mathéo CM AUBERVILLIERS 93

12 MALAUSSENA Florian LAGNY PONTCARRE CYC. à 03mn05 s

13 ZEPHIRIN HENRI LEO Medhi TEAM 94 CYCLING à 07mn42 s

14 RODRIGUEZ Anthony GUIDON CHALETTOIS

15 ROULOT Noé ANTONY BERNY CYCLISTE

16 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE à 08mn11 s

17 BRANDILY Killian EC MONTGERON VIGNEUX à 08mn29 s

18 CIANI Kilian ESC MEAUX

19 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER

20 GARCIA Axel EC MONTGERON VIGNEUX à 09mn02 s

21 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX à 09mn22 s

22 PILLON Jules ESC MEAUX

23 VALLEE Mathis LA PEDALE FERTOISE

24 HENG Valentin EC MONTGERON VIGNEUX

25 BONFILLOU Louis VC FONTAINEBLEAU AVON à 10mn52 s

26 MAHIEU Maxime VC FONTAINEBLEAU AVON à 11mn07 s

27 BENOIST Tom ESC MEAUX

28 DREANO Thibault PEDALE COMBS LA VILLAISE à 13mn01 s

29 PERE Maxime ANTONY BERNY CYCLISTE à 14mn04 s

30 COLLETTE Maxime CC IGNY PALAISEAU 91

31 ORSAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

32 LEDEME Dylan ANTONY BERNY CYCLISTE

33 DUBOIS Alix VC FONTAINEBLEAU AVON

34 BITAUDEAU Clément VC SAVIGNY SUR ORGE

35 DONATELLA Joshua VC FONTAINEBLEAU AVON

36 SYLVAIN Lilian VC FONTAINEBLEAU AVON

37 DEMARIA Sacha VC SAVIGNY SUR ORGE

38 RANGUIN Nicolas GUIDON CHALETTOIS à 1 T

39 DA SILVA Kyllian VC FONTAINEBLEAU AVON

40 CARON Antony US METRO TRANSPORTS

41 SUZZONI Clément US METRO TRANSPORTS

Crédit Photo : Sandrine Auffret