Drancy (93) - Prix de la Municipalité (Cadets)

Classement :

1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY 1:22:15

2 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.

3 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE

4 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

5 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95

6 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE

7 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX

8 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

9 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX

10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS

11 DEFOSSEZ Antoine AS THOUROTTE CYCLISTE

12 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS

13 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

14 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE

15 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE

16 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE

17 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX

18 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE

19 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

20 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE

21 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

22 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

23 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX

24 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE

25 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

26 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE

27 CHARPENTIER Hadrien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX

29 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE

30 DO VALE Thomas USM GAGNY

31 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE

32 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.

33 LABRUNIE Adrien US EZANVILLE ECOUEN

34 BLANC Florian CS VILLETANEUSE