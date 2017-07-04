Drancy (93) - Prix de la Municipalité (Cadets)

Classement :
1 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY 1:22:15
2 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O.
3 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
4 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
5 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
6 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
7 POLETTO Antoine VC MONTIGNY BRETONNEUX
8 PERIGOIS Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
9 ROLLAND Jonathan VC MONTIGNY BRETONNEUX
10 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS
11 DEFOSSEZ Antoine AS THOUROTTE CYCLISTE
12 MARTHE ROSE Yannick ES STAINS
13 MACE Marius PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
14 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE
15 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE
16 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
17 CLATOT Thomas VC MONTIGNY BRETONNEUX
18 HINFRAY Gauthier PEDALE COMBS LA VILLAISE
19 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
20 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE
21 BONAL Louis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
22 LEVASSEUR Maxime PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
23 LOUVRIER Erwan VC MONTIGNY BRETONNEUX
24 MORISOT Paul alexandre CC NOGENT / OISE
25 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
26 GARIN Maxime OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE
27 CHARPENTIER Hadrien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 VOISIN Jérémy VC MONTIGNY BRETONNEUX
29 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE
30 DO VALE Thomas USM GAGNY
31 RAMDINE Yanis CS VILLETANEUSE
32 SILVA Enzo OLYMPIQUE C.V.O.
33 LABRUNIE Adrien US EZANVILLE ECOUEN
34 BLANC Florian CS VILLETANEUSE