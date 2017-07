Drancy (93) - Prix de la Municipalité (Pass D3/D4)

Classement :

1 ROCHA Christian PARISIS A.C. 95 1:31:23

2 DAGUE Christophe AV THIAIS

3 CONGY Philippe VCA DU BOURGET

4 LOUIS Claude UC FONTENAY 94 à 00mn16 s

5 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

6 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

7 EVENOT Patrice VCA DU BOURGET

8 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE

9 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

10 GRIMAL Hervé US EZANVILLE ECOUEN

11 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE

12 HOUANARD Bertrand COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

13 CALLICO Bruno US MONTFERMEIL

14 FANGUIN Alain VCA DU BOURGET

15 LEJEUNE Thierry VCA DU BOURGET

16 BENNOIN Luc US EZANVILLE ECOUEN

17 BARE Jean EC MONTGERON VIGNEUX

18 COLBUS David

19 TERNOIS Pierre US EZANVILLE ECOUEN

20 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX

21 MORATILLE Fabrice AV THIAIS

22 BOUAOUICHE Ammar VCA DU BOURGET

23 BERTHE Philippe A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

24 BROCQUE Michel VCA DU BOURGET