Drancy (93) - Prix de la Municipalité (Pass D3/D4)

Classement :
1 ROCHA Christian PARISIS A.C. 95 1:31:23
2 DAGUE Christophe AV THIAIS
3 CONGY Philippe VCA DU BOURGET
4 LOUIS Claude UC FONTENAY 94 à 00mn16 s
5 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
6 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
7 EVENOT Patrice VCA DU BOURGET
8 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE
9 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
10 GRIMAL Hervé US EZANVILLE ECOUEN
11 BACHELOT Gérard ROUE D'OR CONFLANAISE
12 HOUANARD Bertrand COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
13 CALLICO Bruno US MONTFERMEIL
14 FANGUIN Alain VCA DU BOURGET
15 LEJEUNE Thierry VCA DU BOURGET
16 BENNOIN Luc US EZANVILLE ECOUEN
17 BARE Jean EC MONTGERON VIGNEUX
18 COLBUS David
19 TERNOIS Pierre US EZANVILLE ECOUEN
20 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX
21 MORATILLE Fabrice AV THIAIS
22 BOUAOUICHE Ammar VCA DU BOURGET
23 BERTHE Philippe A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
24 BROCQUE Michel VCA DU BOURGET