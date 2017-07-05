Challenge Benjamin Morieux classement Aprés Méaulte (Minimes)

Classement Minimes 1 :
1 PICHON MATHIS EC ABBEVILLOISE 41
2 PONCET ALEXIS HAINAUT CYCLING TEAM 25
3 NOEL ALISAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 24
4 HAYNAU RANDY O GRANDE SYNTHE 21
5 ROLLANDT MADY CC ARMENTIEROIS 14
6 ENGELS JULES SC VAL D'ARRE 7
7 VIAUD RAPHAEL RO COMINOISE 6
8 REGOST THIBAUT RO COMINOISE 5
9 TRICART HUGO CC MANQUEVILLE LILLERS 4
10 SAUVE RAPHAËL AC AMIENOISE 4
11 DUFOUR REMI VCU HALLUINOISE 3
12 VANTHUYNE WILHELM VC ST OMER 3
13 COURQUIN ENZO UVC CALAIS 2
14 OUTREMAN LEO CC ISBERGUES MOLINGHEM 2
15 VAILLANT CLEMENT AC ILLY SUR SOMME 2
16 BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM 1
17 WERQUIN LIAM CC ARMENTIEROIS 1
18 COVIN KYLIAN HAINAUT CYCLING TEAM 1
19 DOUCHEZ REMI AS HELLEMMES 1
20 FRANCHOMME THEO AS HELLEMMES 1
21 ROYON PIERRICK O HESDIN MARCONNE 1
22 LENGLART NOA CL BARLIN 1
23 TROLET NOAM CC ARMENTIEROIS 1
24 MAQUIGNON MATHYS UVC CALAIS 1
25 DEMANDRILLE REMY CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
26 FOUGERAT CORENTIN AC MONTDIDIER 1
Classement Minimes 2 :
1 TRENTESAUX BAPTISTE EC TOURQUENNOISE 90
2 DANEL JEROME CC ISBERGUES MOLINGHEM 70
3 COLAUT LILIAM EC TOURQUENNOISE 58
4 LAFORGE BRYAN CC MANQUEVILLE LILLERS 45
5 RIFFLET THEO CC MANQUEVILLE LILLERS 42
6 BOURDEAU ADAM RO COMINOISE 40
7 DELILLE MATHIS AS THOUROTTE CYCLISTE 31
8 MARECHAL VALENTIN EC ABBEVILLOISE 20
9 ROBILLART LOIC CL BARLIN 20
10 DHENIN BAPTISTE US CREPYNOISE C 20
11 GOURGUECHON MATHIEU AC AILLY SUR SOMME 15
12 BOULLET LEO PAUL O GRANDE SYNTHE 11
13 CAMPS VINCENT O GRANDE SYNTHE 11
14 BAYEU EMERIC CC MANQUEVILLE LILLERS 9
15 GUILLEMANT ALEXIS VC NOEUXOIS 8
16 DEWIMILLE TOM CL BARLIN 7
17 PETIT NATHAN UC WATTIGNIES 7
18 VANHAMME REMY (BEL) CC ARMENTIEROIS 5
19 DELABRE AXEL US METRO TRANSPORTS 5
20 CODRON ALEXIS TOUQUET ACC 5
21 CARON OSCAR VC ROUBAIX LM 4
22 MARTIN FABIEN CC MANQUEVILLE LILLERS 3
23 DELBECQ ADRIEN CO COURONNAIS 2
24 DELMARRE ANTOINE CL BARLIN 2
25 PIDOUX LUCIEN EC ABBEVILLOISE 2
26 ROGE BENJAMIN VC AUXILOIS 2
27 GALLAND JEREMY UC WATTIGNIES 1
28 LECIGNE ROMAIN CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
29 ALBERTY ANTOINE VC ST OMER 1
30 BLOMME RAPHAEL S GRAVELINOISE 1
31 GAMBERT ADRIEN SC BOULONNAIS 1
32 BRAZIER HUGO AC AMIENOISE 1
33 BOTEL FAUSTIN AMIENS SPORT CYCLISTE 1
Classement Minimes Filles 1 - 2 :
1 BULCKAEN ESTELLE RO COMINOISE 80
2 FOUQUET CLARICE EC TOURQUENNOISE 55
3 MEERPOEL MARIE RO COMINOISE 50
4 THIBAUT EGLANTINE UC WATTIGNIES 20