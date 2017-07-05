Challenge Benjamin Morieux classement Aprés Méaulte (Cadets)

Classement Cadets 1 :
1 PICHON MATHIS EC ABBEVILLOISE 41
2 PONCET ALEXIS HAINAUT CYCLING TEAM 25
3 NOEL ALISAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 24
4 HAYNAU RANDY O GRANDE SYNTHE 21
5 ROLLANDT MADY CC ARMENTIEROIS 14
6 ENGELS JULES SC VAL D'ARRE 7
7 VIAUD RAPHAEL RO COMINOISE 6
8 REGOST THIBAUT RO COMINOISE 5
9 TRICART HUGO CC MANQUEVILLE LILLERS 4
10 SAUVE RAPHAËL AC AMIENOISE 4
11 DUFOUR REMI VCU HALLUINOISE 3
12 VANTHUYNE WILHELM VC ST OMER 3
13 COURQUIN ENZO UVC CALAIS 2
14 OUTREMAN LEO CC ISBERGUES MOLINGHEM 2
15 VAILLANT CLEMENT AC ILLY SUR SOMME 2
16 BRAY ANTOINE VC ROUBAIX LM 1
17 WERQUIN LIAM CC ARMENTIEROIS 1
18 COVIN KYLIAN HAINAUT CYCLING TEAM 1
19 DOUCHEZ REMI AS HELLEMMES 1
20 FRANCHOMME THEO AS HELLEMMES 1
21 ROYON PIERRICK O HESDIN MARCONNE 1
22 LENGLART NOA CL BARLIN 1
23 TROLET NOAM CC ARMENTIEROIS 1
24 MAQUIGNON MATHYS UVC CALAIS 1
25 DEMANDRILLE REMY CC ISBERGUES MOLINGHEM 1
26 FOUGERAT CORENTIN AC MONTDIDIER 1
Classement Cadets 2 :
1 LEROY SULIVAN CC ISBERGUES MOLINGHEM 80
2 DUJARDIN QUENTIN RO COMINOISE 54
3 RAMON LUCIEN O HESDIN MARCONNE 50
4 LECOINTE VALENTIN CL BARLIN 49
5 LECHANTRE BASTIEN VC ROUBAIX LM 30
6 PAILLARD BAPTISTE EC ABBEVILLOISE 30
7 MOTTIER ANTHONY O HESDIN MARCONNE 27
8 LEPILLIET AYMERIC CL BARLIN 25
9 HUBER PIERRE MATHIS CC ISBERGUES MOLINGHEM 25
10 CHIVOT AUGUSTIN O HESDIN MARCONNE 17
11 SNOECK FLORIAN CONTOIRE HAMEL TEAM 15
12 BOULLET ARTHUR O GRANDE SYNTHE 14
13 SIMON BAPTISTE O GRANDE SYNTHE 13
14 DELVART THEO UVC CALAIS 11
15 CROQUELOIS EMILE VC ST OMER 9
16 MORREL VALENTIN O GRANDE SYNTHE 3
17 GOBERT GREGOIRE O HESDIN MARCONNE 3
18 LAMAND THOMAS EC VALLEE DE L AISNE 3
19 SANTRAINE LOUIS RO COMINOISE 2
20 VERLET ARMAND EV GUINES 2
21 FTULISIAK YANIS CL BARLIN 1
22 LECREUX ALEX O HESDIN MARCONNE 1
23 DOUAY CHARLES VC SANTERRE VERMANDOIS 1
24 DHENIN PIERRE US CREPYNOISE 1
25 OSSART DAVID AC AMIENOISE 1
26 PLASKOWSKI HUGO AC AMIENOISE 1
27 BRUNET HUGO VC AMATEUR ST QUENTIN 1
28 LEGAL ROMAN EC VALLEE DE L AISNE 1
29 RIFFLET JULIEN AC AMIENOISE 1
30 RIFFLET MATHIEU AC AMIENOISE 1
Classement Cadettes Filles 1 - 2 :
1 GIOLDA AMANDINE CC MANQUEVILLE LILLERS 60
2 OURDOUILLÉ STEECY CC MANQUEVILLE LILLERS 58
3 DEVIGNE CAMILLE RO COMINOISE 45
4 GATHE MARGOT CC MANQUEVILLE LILLERS 45
5 DELECOURT LUCIE VC ST OMER 25
6 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIEROIS 17