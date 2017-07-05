Eppeville (80) - Prix de la Commune (2-3-Juniors)

Classement :
1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
2 NOEL Aurélien PARISIS A.C. 95 '
3 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN '
4 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '
5 PILLEGRINELLI Theo CM AUBER '
6 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
7 CARDOT Frédéric US HAM '
8 COEUGNET Valentin VCA ST QUENTIN '
9 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE '
10 DISCONTIGNY Maxime CM AUBER '
11 LAOUT Ludovic US HAM '
12 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS '
13 MAERTENS Clément V.C. VAULX EN VELIN '
14 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE '
15 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
16 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE '
17 BOISSADY Maxence EC ABBEVILLOISE '
18 DONZ Pascal CC NOGENT / OISE '
19 LALISSE François US HAM '
20 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN '
21 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES '
22 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '
23 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION '
24 CHARVIN Maxime LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM '
25 DURET Jordan SC VAL D'ARRE '
26 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE '
27 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE '
28 LAOUT Mathieu US HAM '
29 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE '
30 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI '
31 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 '
Crédit Photo : Aurélie Tscheiller