Eppeville (80) - Prix de la Commune (2-3-Juniors)

Classement :

1 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE

2 NOEL Aurélien PARISIS A.C. 95 '

3 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN '

4 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE '

5 PILLEGRINELLI Theo CM AUBER '

6 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

7 CARDOT Frédéric US HAM '

8 COEUGNET Valentin VCA ST QUENTIN '

9 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE '

10 DISCONTIGNY Maxime CM AUBER '

11 LAOUT Ludovic US HAM '

12 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS '

13 MAERTENS Clément V.C. VAULX EN VELIN '

14 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE '

15 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

16 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE '

17 BOISSADY Maxence EC ABBEVILLOISE '

18 DONZ Pascal CC NOGENT / OISE '

19 LALISSE François US HAM '

20 BOUTREUX Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN '

21 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES '

22 PAGNIER David CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE '

23 MORTIER Louis CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION '

24 CHARVIN Maxime LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM '

25 DURET Jordan SC VAL D'ARRE '

26 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE '

27 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE '

28 LAOUT Mathieu US HAM '

29 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE '

30 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI '

31 ALIA Florian PARISIS A.C. 95 '

Crédit Photo : Aurélie Tscheiller