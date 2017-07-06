Ussu Sur Marne (77) - Prix de la Ville (Féminines Minimes/Cadettes)

Classement :
1 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE 1:15:15
2 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE
3 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE à 06mn13 s
4 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
5 BENAHMED Nesrine CS VILLETANEUSE
6 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE à 06mn22 s
7 UGER Léa EC CHATEAU THIERRY à 08mn53 s
8 VERSCHELDE Léane ESC MEAUX
9 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS
10 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
11 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
12 LIGNIER Camille ESC MEAUX à 1 T
13 ROGEL Ariane CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
14 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
15 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
16 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
17 MOUTOUSSAMY Eloane EC MONTGERON VIGNEUX