Ussu Sur Marne (77) - Prix de la Ville (Féminines Juniors/Seniors)

Classement :
1 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41 1:59:32
2 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES
3 LESUEUR Melodie CSM PUTEAUX
4 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE
5 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn22 s
6 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ à 00mn39 s
7 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 à 03mn43 s
8 RIMASSON Gabrielle US VERN CYCLISME
9 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES
10 ALVES Gwendoline AVENIR VAL DE MARNE
11 TESSIER Océane CM AUBERVILLIERS 93 à 05mn45 s
12 CORDIER Emeline AC AMIENOISE à 05mn58 s
13 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
14 GAMBIER Kelly V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS
15 STUMPF Fanny ESC MEAUX à 1 T
16 BERKANE Sarah E C V BOULZICOURT
17 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
18 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE
19 DISCONTIGNY Léa CM AUBERVILLIERS 93
20 ANNEBIQUE Hélène ESC MEAUX
21 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES
22 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
23 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93
24 MALET Sophie ESC MEAUX
25 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS
26 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
27 MOYNET Carole CSM VILLENEUVE GARENNE
Crédit Photo : Sportenphoto/Philippe DENIS