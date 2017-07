Ussu Sur Marne (77) - Prix de la Ville (Féminines Juniors/Seniors)

Classement :

1 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41 1:59:32

2 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES

3 LESUEUR Melodie CSM PUTEAUX

4 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE

5 LABEYRIE Mélanie CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn22 s

6 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ à 00mn39 s

7 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 à 03mn43 s

8 RIMASSON Gabrielle US VERN CYCLISME

9 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES

10 ALVES Gwendoline AVENIR VAL DE MARNE

11 TESSIER Océane CM AUBERVILLIERS 93 à 05mn45 s

12 CORDIER Emeline AC AMIENOISE à 05mn58 s

13 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

14 GAMBIER Kelly V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS

15 STUMPF Fanny ESC MEAUX à 1 T

16 BERKANE Sarah E C V BOULZICOURT

17 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

18 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE

19 DISCONTIGNY Léa CM AUBERVILLIERS 93

20 ANNEBIQUE Hélène ESC MEAUX

21 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES

22 CONTAULT Marjorie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

23 LEVARLET Clara CM AUBERVILLIERS 93

24 MALET Sophie ESC MEAUX

25 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS

26 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX

27 MOYNET Carole CSM VILLENEUVE GARENNE

Crédit Photo : Sportenphoto/Philippe DENIS