Ussu Sur Marne (77) - Prix de la Ville (3-Juniors)

Classement :
1 VICTOR Yoan TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 2:06:48
2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
3 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95 à 00mn09 s
4 STUMPF Florian ESC MEAUX à 00mn27 s
5 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX
6 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX
7 FOYE Kevin AS CHELLES
8 BARTLET Steven ESC MEAUX
9 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD
10 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
11 BREMONT Lucas ESC MEAUX
12 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
14 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
15 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
16 HADID Raphaël US METRO TRANSPORTS
17 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
18 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
19 MODOLO Eric USM GAGNY
20 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING
21 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
22 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL
23 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
24 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
25 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95
26 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
27 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS
28 LE BOULANGER Stéphane ESC MEAUX
29 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
30 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER
31 GIRARDIN Florian JS FERTE GAUCHER
32 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
33 BARTLET Frédéric ESC MEAUX
34 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
35 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
36 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX
37 VILLIELM Patrice ESC MEAUX
38 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
39 LORDIER Frédéric AS CORBEIL ESSONNES
40 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM
41 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS
42 GAULTIER Laurent USM GAGNY
43 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
44 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
45 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX
46 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS à 1 T
47 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS
48 GARCIA Sergio US CRETEIL
49 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.
50 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX
51 IHUELLOU Olivier TEAM CYCLO CROSS VTT 91
52 LONDONO MONTEALEGRE Jhon Edward ESC MEAUX
53 LONDONO MONTEALEGRE Eddy Clearc ESC MEAUX