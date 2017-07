Ussu Sur Marne (77) - Prix de la Ville (3-Juniors)

Classement :

1 VICTOR Yoan TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX 2:06:48

2 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

3 POLAERT Alexandre PARISIS A.C. 95 à 00mn09 s

4 STUMPF Florian ESC MEAUX à 00mn27 s

5 BERNERON Maxime EC MONTGERON VIGNEUX

6 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX

7 FOYE Kevin AS CHELLES

8 BARTLET Steven ESC MEAUX

9 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD

10 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

11 BREMONT Lucas ESC MEAUX

12 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE

14 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95

15 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

16 HADID Raphaël US METRO TRANSPORTS

17 HORREAUX Tristan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

18 JERONIMO Carlos TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

19 MODOLO Eric USM GAGNY

20 PROSPER Nicolas TEAM 94 CYCLING

21 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

22 BOURDIN Arnaud US MONTFERMEIL

23 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

24 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

25 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95

26 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS

27 DEMANDRILLE Alexandre ES GERVAIS LILAS

28 LE BOULANGER Stéphane ESC MEAUX

29 MACHADO FERREIRA Jonathan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

30 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER

31 GIRARDIN Florian JS FERTE GAUCHER

32 AUBERE Laurent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

33 BARTLET Frédéric ESC MEAUX

34 GILLAIN Christian PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

35 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

36 MARION Franck EC MONTGERON VIGNEUX

37 VILLIELM Patrice ESC MEAUX

38 GIORGALLA Serge PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

39 LORDIER Frédéric AS CORBEIL ESSONNES

40 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM

41 CHARLOT Damien US METRO TRANSPORTS

42 GAULTIER Laurent USM GAGNY

43 DABEL Romain TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

44 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX

45 PAUCHARD Stéphane ESC MEAUX

46 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS à 1 T

47 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS

48 GARCIA Sergio US CRETEIL

49 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.

50 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX

51 IHUELLOU Olivier TEAM CYCLO CROSS VTT 91

52 LONDONO MONTEALEGRE Jhon Edward ESC MEAUX

53 LONDONO MONTEALEGRE Eddy Clearc ESC MEAUX

Crédit Photo : Gerard Briand