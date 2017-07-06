Houdan (78) - Souvenir Michéle Et Dany Dalloz (Pass'cyclisme)

Classement :
1 TOUGARD Quentin TEAM CHATOU CYCLISME 1:46:31
2 ALLAIN Benoît TEAM CHATOU CYCLISME
3 ROMEO Rocco ANET VELO CLUB
4 PICANT Wilfried US MAULE CYCLISME
5 QUERE Vincent PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
6 POLLET Thierry EC DU HOUDANAIS
7 DELAPLACE Jean Bernard CS DES ANDELYS
8 ROCHETTE Xavier US MAULE CYCLISME
9 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX
10 QUINTANE Mathieu AC ORSAY
11 VERHOOGHE Arnaud VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
12 DEMOULIN Olivier RUEIL A.C.
13 RIVOALEN Arnaud US MAULE CYCLISME
14 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS
15 DESBOIS Eric TEAM CHATOU CYCLISME
16 VITARD Jean Luc US MAULE CYCLISME
17 JANNOT Thierry EC DU HOUDANAIS
18 LAPLACE Christophe VC MUREAUX
19 GAUVRY Valéry VC LOUDEAC 38
20 BAUMGARTEN Arnaud VC VERNON
21 FERREC Gwenole ANET VELO CLUB
22 DOMALAIN François RUEIL A.C.
23 VINCENT Benjamin ANTONY BERNY CYCLISTE
24 HAINCOURT Dominique EC DU HOUDANAIS
24 CACHIA Carl US MAULE CYCLISME
24 VAN LAERES Michaël ANET VELO CLUB
24 ALIX Cédric CS DES ANDELYS
24 MAITRE Fabrice GUIDON MACHECOULAIS
24 GARDIER Julien VC VERNON
24 CHARLEUX Thomas CO BOIS D'ARCY
24 SCHINDLER Thomas CSM PUTEAUX
24 KERMOAL William VELO SPORT MILLAUTAIS
33 POLAERT Baptiste VC MUREAUX
34 NOYON Jérôme AC ORSAY
35 VERHAEGHE Thomas VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
36 UGUEN Cédric US CRETEIL
37 ELIE Xavier VELO TEAM 78
38 UDRY Cyrille US MAULE CYCLISME
39 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX
40 PAPILLON Eric TEAM CHATOU CYCLISME
41 LIGNOUX Jean Pierre VC MUREAUX
42 ANCEAUX Gildas USE ETREPAGNY
43 DUPRE Stéphane EC SARTROUVILLE
44 ELIE Cyril DREUX CYCLO CLUB