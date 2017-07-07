Poperinge (Belgique) : Samuel Leroux 2ème

Classement :
1 NACHTERGAELE Niels BELH35´21" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
2 LEROUX Samuel FRAH35´32"+0´11" VERANCLASSIC - EKOIELITE
3 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
4 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23
5 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
6 LANGEDOCK Mathieu BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
7 BEUSELINCK Briek BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
8 BOUTTÉ Kenzie BELH35´40"+0´19" PCT TOMACCELITE
9 MAES Jo BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
10 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
11 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
12 DE RUYSSCHER Dante BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
13 DECLERCQ Thierry BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
14 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
15 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
16 CASTRIQUE Jonas BEL LOTTO SOUDALU23
17 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
18 PLANCKAERT Emiel BEL LOTTO SOUDALU23
19 LAPERE Kris BEL ANNEQUIN-CYCLING-TEAMELITE
20 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
21 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
22 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
23 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
24 CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
25 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
26 DEQUIDT Frederik BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+
27 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
28 DECOTTIGNIES Jason BEL CTTT GELDHOF JIELKERAMA19+
29 ALDERWEIRELD Robin BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23
30 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
31 VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
32 JOSEPH Thomas BEL MARLUX - NAPOLEON GAMES CYCLING TEAMU23. C
33 HARRIS Joe GBR MAXXIS 4 RACING TEAMELITE
34 VANDER MEIREN Ward BELH36´51"+1´30" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
35 CALLEWAERT Rodric BEL INDIVIDUEELELITE
36 SONNEVILLE Jarno BELH37´00"+1´39" INDIVIDUEELAMA19+
37 ACKE Pieter BELH37´07"+1´46" INDIVIDUEELAMA19+
38 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
39 CAVEY Vincent BELH37´16"+1´55" EFC-L&R-VULSTEKEU
40 DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU
41 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
42 DEVOLDERE Niki BEL TEAM BIKESENSATIONELITE
43 DEQUIDT Christophe BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+
44 VANDEVYVERE Stijn BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
45 VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF ANECA Ciske BEL TARTELETTO-ISOREXEL. CZC
DNF ORBIE Stephen BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF PYSSON Shane BEL INDIVIDUEELAMA19+
DNF LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
DNF THORÉ Floris BEL WIELERTEAM IEPERU
Crédit Photo : Bart Devriese