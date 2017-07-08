Oostnieuwkerke (Belgique) : Valentin Gouel 3ème

Classement :
1 BOUTTÉ Kenzie BELH39´20" PCT TOMACCELITE
2 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
3 GOUEL Valentin FRAH39´40"+0´20" ESEG DOUAIELITE
4 BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
5 VANDAELE Philip BEL INDIVIDUEELELITE
6 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
7 ROSSEEL Ricky BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
8 DECLERCQ Thierry BELH39´47"+0´27" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
9 RIGG Jason AUS NORTHERN DISTRICT WA CCELITE
10 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
11 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
12 BONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
13 OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
14 FEYS Dominique BEL INDIVIDUEELAMA19+
15 ASTELL Michael AUS MERCY VALLEY DEVONPORT CCELITE
16 LANGEDOCK Mathieu BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
17 VAN COMPERNOLLE Kenneth BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
18 OLIVER Jake AUS MEERSEY VALLEY DEVONPORT CCU
19 LANGHAM Jacob AUS CITY OF BURNIE CCELITE
20 CALLEMEIN Pieter BEL r PCT TOMACCELITE
21 VERMEULEN Jellerich BEL r WIELERTEAM IEPERELITE
22 VAN STADEN Cuan AUS r HOBARTH WHEELERSU 23
23 MUSGRAVE Harrison AUS r LAUNCESTON CITY CCU
24 VANDAELE Kenneth BEL r INDIVIDUEELAMA19+
25 MICHAUX Emiel BEL r WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
DNF THEUNINCK Auke BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTAMA19+
DNF DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNF DEVOS Cedric BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTU