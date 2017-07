Sinaai (Belgique) : Alexis Caresmel Vainqueur

Classement :

1 CARESMEL Alexis FRAH39´55" ESEG DOUAIELITE

2 VAN RENTERGHEM Bram BEL LOTTO SOUDALU23

3 VERBEKE Stijn BEL DCR CYCLING TEAMELITE

4 ROTTY Glenn BELH40´18"+0´23" ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

5 LAVA Kevin BEL CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE

6 DIELISSEN Bart NED WV BREDAELITE

7 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMELITE

8 TAYLOR Jude GBR TEAM B38 ELITE

9 HAVERALS Lars BELH40´24"+0´29" TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE

10 HAEST Tom BEL INDIVIDUEELMASTM

11 WILKINSON James GBR VETRAPO CYCLING TEAMU23

12 DE GREVE Maxim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

13 TIELEN Dario BEL INDIVIDUEELELITE

14 GOEMAN Jonas BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

15 WATTEZ Danilo NED SENSA KANJERS VOOR KANJERS CYCLINGTEAMU

16 ADOMAITIS Rojus LTU CANNIBAL TEAMU23

17 HEIRBAUT Tony BEL DCR CYCLING TEAMELITE

18 TEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

19 BRAYAN-LUND Thomas DEN SMARTPHOTO CYCLING TEAMU23

20 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

21 BENIUSIS Justas LTU CANNIBAL TEAMU23

22 WIELANDT Sven BEL DCR CYCLING TEAMELITE

23 MORIS Sven BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMELITE

24 HUYGEN Wout BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

25 DE WITTE Brecht BEL TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMELITE

26 GOOSSENS Kenny BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE

27 DE DONCKER Balder BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

28 CLARK Patrick GBR TEAM B38U23

29 KING Rocco RSA WILLEMS VERANDERS GRABBEU23

30 D´HOOGE Thomas BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

31 HARRISON Ben GBR PRIMA TEAM RACINGELITE

32 SAVAGE Kieran GBR UNIVERSITY OF SHEFFIELDU23

33 WYTINCK Niels BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

34 ROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23

35 WAELKENS Dave BEL HUBO-AERTS ACTION BIKE CTELITE

36 BYLOOS Jeff BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

37 MEUL Tom BEL INDIVIDUEELMASTM

38 MEUL Robby BEL DCR CYCLING TEAMELITE

39 VANCAMPENHOUT Ignace BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

40 THIJS Edwin BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) ELITE

41 HENNING Sam GBR RICHARDSONS CYCLESU23

42 CROSS Archie GBR TEAM B38ELITE

43 MAES Bryan BEL DCR CYCLING TEAMU23

44 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE

DNF THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23

DNF BIWAN Adam USA BICYCLES PLUS RACINGELITE

DNF AKDENIZ Dylan BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU23

DNF SIMPSON Nic AUS CASTEMAINE CCU

DNF VAN STEENKISTE Wim BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU

DNF WEBBER Hamish AUS ST KILDA CCU

DNF PARLEVLIET Kallum AUS TINNELLI RACINGU23

DNF VERBERC km OES Arno BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTAMA19+

DNF SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE

DNF SEGERS Jimmy BEL DCR CYCLING TEAMELITE

DNF ONGENA Matthias BEL INDIVIDUEELELITE

DNF CATELYN Gieljan BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU23

DNF GYSEMANS Tibo BEL K. W. C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. Z. W. U23

DNF VAN DE VYVER Greg BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. ELITE

DNF DEWULF Kenny BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE

DNF VAN DER STRAETEN Cedric BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23

DNF JACOBS Guy BEL CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE

DNF BIRENIS Arvydas LTU CANNIBAL TEAMU23