Sinaai (Belgique) : Alexis Caresmel Vainqueur

Classement :
1 CARESMEL Alexis FRAH39´55" ESEG DOUAIELITE
2 VAN RENTERGHEM Bram BEL LOTTO SOUDALU23
3 VERBEKE Stijn BEL DCR CYCLING TEAMELITE
4 ROTTY Glenn BELH40´18"+0´23" ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
5 LAVA Kevin BEL CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE
6 DIELISSEN Bart NED WV BREDAELITE
7 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMELITE
8 TAYLOR Jude GBR TEAM B38 ELITE
9 HAVERALS Lars BELH40´24"+0´29" TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE
10 HAEST Tom BEL INDIVIDUEELMASTM
11 WILKINSON James GBR VETRAPO CYCLING TEAMU23
12 DE GREVE Maxim BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
13 TIELEN Dario BEL INDIVIDUEELELITE
14 GOEMAN Jonas BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
15 WATTEZ Danilo NED SENSA KANJERS VOOR KANJERS CYCLINGTEAMU
16 ADOMAITIS Rojus LTU CANNIBAL TEAMU23
17 HEIRBAUT Tony BEL DCR CYCLING TEAMELITE
18 TEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
19 BRAYAN-LUND Thomas DEN SMARTPHOTO CYCLING TEAMU23
20 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
21 BENIUSIS Justas LTU CANNIBAL TEAMU23
22 WIELANDT Sven BEL DCR CYCLING TEAMELITE
23 MORIS Sven BEL VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMELITE
24 HUYGEN Wout BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
25 DE WITTE Brecht BEL TOMABEL-INOFEC CYCLINGTEAMELITE
26 GOOSSENS Kenny BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE
27 DE DONCKER Balder BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
28 CLARK Patrick GBR TEAM B38U23
29 KING Rocco RSA WILLEMS VERANDERS GRABBEU23
30 D´HOOGE Thomas BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
31 HARRISON Ben GBR PRIMA TEAM RACINGELITE
32 SAVAGE Kieran GBR UNIVERSITY OF SHEFFIELDU23
33 WYTINCK Niels BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
34 ROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23
35 WAELKENS Dave BEL HUBO-AERTS ACTION BIKE CTELITE
36 BYLOOS Jeff BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
37 MEUL Tom BEL INDIVIDUEELMASTM
38 MEUL Robby BEL DCR CYCLING TEAMELITE
39 VANCAMPENHOUT Ignace BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
40 THIJS Edwin BEL HEIST CYCLING TEAM (HCT) ELITE
41 HENNING Sam GBR RICHARDSONS CYCLESU23
42 CROSS Archie GBR TEAM B38ELITE
43 MAES Bryan BEL DCR CYCLING TEAMU23
44 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE
DNF THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23
DNF BIWAN Adam USA BICYCLES PLUS RACINGELITE
DNF AKDENIZ Dylan BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU23
DNF SIMPSON Nic AUS CASTEMAINE CCU
DNF VAN STEENKISTE Wim BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU
DNF WEBBER Hamish AUS ST KILDA CCU
DNF PARLEVLIET Kallum AUS TINNELLI RACINGU23
DNF VERBERC km OES Arno BEL CYCLING. BE - ALPHAMOTORHOMES CTAMA19+
DNF SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE
DNF SEGERS Jimmy BEL DCR CYCLING TEAMELITE
DNF ONGENA Matthias BEL INDIVIDUEELELITE
DNF CATELYN Gieljan BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU23
DNF GYSEMANS Tibo BEL K. W. C. HEIST ZUIDERKEMPEN V. Z. W. U23
DNF VAN DE VYVER Greg BEL DE DIJLESPURTERS V. V. MECHELEN V. Z. W. ELITE
DNF DEWULF Kenny BEL DMC- CYCLING TEAM VZWELITE
DNF VAN DER STRAETEN Cedric BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23
DNF JACOBS Guy BEL CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE
DNF BIRENIS Arvydas LTU CANNIBAL TEAMU23