Langemark (Belgique) : Florian Tornu 2ème

Classement :
1 BEELEN Pieter BELH36´18" HEIST CYCLING TEAM (HCT) U17M
2 TORNU Florian FRA TEAM AVENOISU17M
3 DECKERS Angel BELH36´59"+0´41" VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
4 STALPAERT Lawrence BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
5 DELVART Theo FRA UVCU17M
6 LIEVENS Niels BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU17M
7 DUYM Steffen BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
8 VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
9 DEJONGHE Vitas BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
10 DEKIEN Sander BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
11 STONE Aaron GBR CYCLE TEAM ONFORMU17M
12 R. THOROE-HANSEN Nicholas DEN LYNGBY CYCLE CLUBU17M
13 VERMEULEN Robban BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
14 CLAEYS Jarne BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
15 BUFFEL Arne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
16 LAMOTE Robbe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
17 DEWULF Gust BEL WIELERTEAM IEPERUM
18 LEWILLE Ian BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
19 VERSCHEURE Miel BEL WIELERTEAM IEPERUM
20 VAN COMPERNOLLE Jamie BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
21 MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
22 DEC km IJN Matisse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
23 BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
24 MOLLY Gil BEL WIELERTEAM IEPERUM
25 MEEUS Sander BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
26 DEVOOGDT Henri BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
27 DEBRUYNE Lennert BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
28 CRAEYNEST Elias BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
29 DE PREESTER Victor BELH39´18"+3´00" TIELTSE RENNERSCLUBUM
30 BOURÉ Jens BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUM
31 DENAEGHEL Brent BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWU17M
32 CHRISTIAENS Jens BEL INDIVIDUEELUM
33 DEBRABANDERE Michiel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
34 DE CONINCK Quinten BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
35 DEKEYSER Andres BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
36 CARRETTE Thibault BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
37 MALEVEZ Clément BEL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBLU17M
38 DE SUTTER Stijn BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17M
DNF CASTELAIN Nathan BEL WIELERTEAM IEPERUM
DNF MEERSSEMAN Jeroen BEL WIELERTEAM IEPERUM
DNF PATTYN Senna BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
DNFSOETAERTS Andreas BEL WIM RUELENS LOTTO OLYMPIA TIENENU17M
DNF BOSTYN Victor BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
Crédit Photo : Martine Verfaillie