Roeselare (Belgique) : Jérémy Leveau 5ème

Classement :
1 SWEECK Laurens BELH24´51S ERA - CIRCUSEL. CMC
2 JANS Roy BELH24´53S0H0´2S WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
3 BAUGNIES Jérôme BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
4 PLANCKAERT Edward BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP
5 LEVEAU Jérémy FRA ROUBAIX - LILLE METROPOLE Elites
6 KRIEGER Alexander GER LEOPARD PRO CYCLINGBEL
7 DE BONDT Dries BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
8 VAN DER HOORN Taco NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
9 MONK Cyrus AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
10 STEVENS Timothy BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC
11 MOLLY Kenny BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
12 COENEN Dennis BEL CIBEL - CEBONEL. CMC
13 KORNER Max Emil Boholm NOR T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites
14 SEYNAEVE Lander BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC
15 STOC km AN Abram BEL TARTELETTO - ISOREXU23. C
16 VAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
17 DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
18 PANE James AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
19 BOUCHER David BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMElites
20 ISTA Kevyn BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
21 KREDER Wesley NEDH25´4S0H0´13S WANTY - GROUPE GOBERTElites
22 DE WINTER Ludwig BELH25´11S0H0´20S WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
23 STEELS Stijn BELH25´15S0H0´24S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
24 SUNDERLAND Scott AUSH25´30S0H0´39S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
25 VAN TICHELT Yorben BEL ERA - CIRCUSEL. CZC
26 MERLIER Braam BEL ERA - CIRCUSELITE
27 AULAR Orlius VEN START VAXES CYCLING TEAMBEL
28 SALOMEIN Jarl BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
29 VERMEULEN Emiel BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC
30 MANNAERTS Jelle BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC
31 CANT Jelle BEL ERA - CIRCUSEL. CZC
32 PESTIAUX Yann BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
33 GODRIE Stan NED VERANDA´S WILLEMS - CRELANElites
34 NÕMMELA Aksel EST LEOPARD PRO CYCLINGBEL
35 CATANIA Claudio ITA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
36 JOSEPH Thomas BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C
37 SMETS Gert BEL ERA - CIRCUSU23. C
38 GOEBEERT Pierre BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
39 ISERBYT Eli BEL MARLUX NAPOLEON GAMESUCMC
40 DE VYLDER Lindsay BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP
41 DE BOCK Stijn BEL CIBEL - CEBONEL. CMC
42 DEBUY Anthony BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
43 EVANS Brad NZL DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
44 VERWAEST Kevin BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC
45 DE ROOZE Niels BEL TARTELETTO - ISOREXElites
46 REYNDERS Jens BEL LEOPARD PRO CYCLINGU23. C
47 STIJNS Wayne NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
48 LOOIJ Andre NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
49 BACKOFEN Moritz GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites
50 DEVOLDER Stijn BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
51 VEREECKEN Nicolas BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC
52 REINDERS Elmar NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
53 VERMEER Tom NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CZC
54 REKITA Szymon POL LEOPARD PRO CYCLINGBEL
55 STENUIT Robin BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
56 KENT-SPARK Oliver AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
57 MARKUS Barry NED PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMElites
58 DE KETELE Kenny BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
59 DIENER Mike LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
60 RAYMACKERS Cedric BEL TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
61 VALVASORI Larry LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
62 PICOUX Maximilien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
63 MARCHAND Gianni BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
64 ANDERBERG Hampus SWE T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONBEL
65 BUDDING Martijn NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
66 STALLAERT Joeri BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
67 KREDER Raymond NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
68 DE JONGHE Kevin BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
69 DERUETTE Thomas BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTU23. CP
70 CALLEEUW Joeri BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC
71 SWEECK Diether BEL ERA - CIRCUSEL. CMC
72 PARDINI Olivier BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
73 ROSS Mathew AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
74 VANTORNOUT Klaas BEL MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC
75 VAN HECKE Preben BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
76 LOY Antoine BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
77 PAUWELS Kevin BEL MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC
78 DEHAES Kenny BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
79 WALLAYS Jens BELH25´40S0H0´49S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
80 DECOSTER Merlijn BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC
81 FREIBERG Michael AUSH25´51S0H1´0S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSBEL
82 BREYNE Jonathan BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC
83 PRÉMONT Christophe BELH25´55S0H1´4S VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
84 VEUCHELEN Frederik BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
85 DUQUENNOY Jimmy BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTU23. CP
86 DIELEMAN Michiel BEL CIBEL - CEBONEL. CMC
87 LIVYNS Arjen BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC
88 STASSEN Julien BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
89 GOOLAERTS Michael BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
90 MASSON Christophe FRA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP
91 DE VRIES Berden NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites
92 VANTHOURENHOUT Dieter BELH26´34S0H1´43S MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC
93 POLS Ruben BELH26´55S0H2´4S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP
94 VAN DER PLOEG Neil AUSH27´37S0H2´46S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
DNF DEIKE Robert GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites
DNF TEASDALE Joshua GBR TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites
DNF STOC km AN Michiel BEL TARTELETTO - ISOREXU23. C
DNF VANDEWALLE Matthias BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC
DNF KROONEN Bastien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
DNF MAMOS Philipp GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites
DNF VERHELST Louis BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC
DNF HAAG Guillaume BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites
DNF MENCIA MORALES Christian ESP MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTBEL
DNF SARMIENTO PACHECO Johnatan Fernando COL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites
DNF SEPULVEDA HERNANDEZ Kevin Sebastian COL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites
DNF TIGRINE Mehdi BEL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTBEL
DNF SIEBENS Gianni BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C
DNF VAN DE KERKHOVE Brent BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC
DNF PAUWELS Tijl BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C
DNF KOWALSKI Dylan FRA ROUBAIX - LILLE METROPOLEElites
DNF AFEWERKI Elias ERI START VAXES CYCLING TEAMBEL
DNF PITA BOLAÑOS Cristian David ECU START VAXES CYCLING TEAMElites
DNF LEON Bernardo BOL START VAXES CYCLING TEAMElites
DNF LUNA VICTORIA Alejandro BOL START VAXES CYCLING TEAMElites
DNF DELVAUX Guillaume BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
DNF BOUVRY Dieter BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC
DNF CAMERON Jeremy AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
DNF JASPERS Jappe BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANU23. CP
DNF VAN BREUSSEGEM Elias BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP
DNF DEVRIENDT Tom BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP
DNF ARIMONT Charlie BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF PETIT Tomas BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF CASENY CATALA Ruben ESP MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites
DNF SWEECK Hendrik BEL ERA - CIRCUSEL. CZC
DNF QUARTERMAN Charles GBR LEOPARD PRO CYCLINGBEL
DNF CROME Sam AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
DNF ELLIOTT Nathan AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
DNF LANE Patrick AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites
DNF MANDRYSCH John GER LEOPARD PRO CYCLINGBEL
DNF SCHLECHTER Pit LUX LEOPARD PRO CYCLINGBEL
DNF VANDEN BAK Laurent BEL LEOPARD PRO CYCLINGEL. CMC
DNF DE PAEPE Johannes BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
DNF VAN PUYVELDE Jan GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites
DNF YATES Theodore AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
DNF ANECA Ciske BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC
DNF KATSONIS Nicholas AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
DNF KAESLER Tom AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites
DNF MÜLLER-SCIACCA Marco GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites
DNF KUESTERS Alexander GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites