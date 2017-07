Roeselare (Belgique) : Jérémy Leveau 5ème

Classement :

1 SWEECK Laurens BELH24´51S ERA - CIRCUSEL. CMC

2 JANS Roy BELH24´53S0H0´2S WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

3 BAUGNIES Jérôme BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

4 PLANCKAERT Edward BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP

5 LEVEAU Jérémy FRA ROUBAIX - LILLE METROPOLE Elites

6 KRIEGER Alexander GER LEOPARD PRO CYCLINGBEL

7 DE BONDT Dries BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

8 VAN DER HOORN Taco NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

9 MONK Cyrus AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

10 STEVENS Timothy BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC

11 MOLLY Kenny BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

12 COENEN Dennis BEL CIBEL - CEBONEL. CMC

13 KORNER Max Emil Boholm NOR T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites

14 SEYNAEVE Lander BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC

15 STOC km AN Abram BEL TARTELETTO - ISOREXU23. C

16 VAN GOETHEM Brian NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

17 DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

18 PANE James AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

19 BOUCHER David BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMElites

20 ISTA Kevyn BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

21 KREDER Wesley NEDH25´4S0H0´13S WANTY - GROUPE GOBERTElites

22 DE WINTER Ludwig BELH25´11S0H0´20S WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

23 STEELS Stijn BELH25´15S0H0´24S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

24 SUNDERLAND Scott AUSH25´30S0H0´39S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

25 VAN TICHELT Yorben BEL ERA - CIRCUSEL. CZC

26 MERLIER Braam BEL ERA - CIRCUSELITE

27 AULAR Orlius VEN START VAXES CYCLING TEAMBEL

28 SALOMEIN Jarl BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

29 VERMEULEN Emiel BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC

30 MANNAERTS Jelle BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC

31 CANT Jelle BEL ERA - CIRCUSEL. CZC

32 PESTIAUX Yann BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

33 GODRIE Stan NED VERANDA´S WILLEMS - CRELANElites

34 NÕMMELA Aksel EST LEOPARD PRO CYCLINGBEL

35 CATANIA Claudio ITA TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

36 JOSEPH Thomas BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C

37 SMETS Gert BEL ERA - CIRCUSU23. C

38 GOEBEERT Pierre BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

39 ISERBYT Eli BEL MARLUX NAPOLEON GAMESUCMC

40 DE VYLDER Lindsay BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEU23. CP

41 DE BOCK Stijn BEL CIBEL - CEBONEL. CMC

42 DEBUY Anthony BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

43 EVANS Brad NZL DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

44 VERWAEST Kevin BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC

45 DE ROOZE Niels BEL TARTELETTO - ISOREXElites

46 REYNDERS Jens BEL LEOPARD PRO CYCLINGU23. C

47 STIJNS Wayne NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

48 LOOIJ Andre NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

49 BACKOFEN Moritz GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites

50 DEVOLDER Stijn BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

51 VEREECKEN Nicolas BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC

52 REINDERS Elmar NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

53 VERMEER Tom NED TEAM DIFFERDANGE - LOSCHEL. CZC

54 REKITA Szymon POL LEOPARD PRO CYCLINGBEL

55 STENUIT Robin BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

56 KENT-SPARK Oliver AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

57 MARKUS Barry NED PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMElites

58 DE KETELE Kenny BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

59 DIENER Mike LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

60 RAYMACKERS Cedric BEL TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

61 VALVASORI Larry LUX TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

62 PICOUX Maximilien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

63 MARCHAND Gianni BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

64 ANDERBERG Hampus SWE T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONBEL

65 BUDDING Martijn NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

66 STALLAERT Joeri BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

67 KREDER Raymond NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

68 DE JONGHE Kevin BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

69 DERUETTE Thomas BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTU23. CP

70 CALLEEUW Joeri BEL ROUBAIX - LILLE METROPOLEEL. CMC

71 SWEECK Diether BEL ERA - CIRCUSEL. CMC

72 PARDINI Olivier BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

73 ROSS Mathew AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

74 VANTORNOUT Klaas BEL MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC

75 VAN HECKE Preben BEL SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

76 LOY Antoine BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

77 PAUWELS Kevin BEL MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC

78 DEHAES Kenny BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

79 WALLAYS Jens BELH25´40S0H0´49S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

80 DECOSTER Merlijn BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC

81 FREIBERG Michael AUSH25´51S0H1´0S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSBEL

82 BREYNE Jonathan BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC

83 PRÉMONT Christophe BELH25´55S0H1´4S VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

84 VEUCHELEN Frederik BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

85 DUQUENNOY Jimmy BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTU23. CP

86 DIELEMAN Michiel BEL CIBEL - CEBONEL. CMC

87 LIVYNS Arjen BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC

88 STASSEN Julien BEL WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

89 GOOLAERTS Michael BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

90 MASSON Christophe FRA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECTEL. CP

91 DE VRIES Berden NED ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJElites

92 VANTHOURENHOUT Dieter BELH26´34S0H1´43S MARLUX NAPOLEON GAMESEL. CMC

93 POLS Ruben BELH26´55S0H2´4S SPORT VLAANDEREN - BALOISEEL. CP

94 VAN DER PLOEG Neil AUSH27´37S0H2´46S ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

DNF DEIKE Robert GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites

DNF TEASDALE Joshua GBR TEAM DIFFERDANGE - LOSCHElites

DNF STOC km AN Michiel BEL TARTELETTO - ISOREXU23. C

DNF VANDEWALLE Matthias BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC

DNF KROONEN Bastien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

DNF MAMOS Philipp GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites

DNF VERHELST Louis BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC

DNF HAAG Guillaume BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites

DNF MENCIA MORALES Christian ESP MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTBEL

DNF SARMIENTO PACHECO Johnatan Fernando COL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites

DNF SEPULVEDA HERNANDEZ Kevin Sebastian COL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites

DNF TIGRINE Mehdi BEL MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTBEL

DNF SIEBENS Gianni BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C

DNF VAN DE KERKHOVE Brent BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC

DNF PAUWELS Tijl BEL MARLUX NAPOLEON GAMESU. C

DNF KOWALSKI Dylan FRA ROUBAIX - LILLE METROPOLEElites

DNF AFEWERKI Elias ERI START VAXES CYCLING TEAMBEL

DNF PITA BOLAÑOS Cristian David ECU START VAXES CYCLING TEAMElites

DNF LEON Bernardo BOL START VAXES CYCLING TEAMElites

DNF LUNA VICTORIA Alejandro BOL START VAXES CYCLING TEAMElites

DNF DELVAUX Guillaume BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

DNF BOUVRY Dieter BEL PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL TEAMEL. CZC

DNF CAMERON Jeremy AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

DNF JASPERS Jappe BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANU23. CP

DNF VAN BREUSSEGEM Elias BEL VERANDA´S WILLEMS - CRELANEL. CP

DNF DEVRIENDT Tom BEL WANTY - GROUPE GOBERTEL. CP

DNF ARIMONT Charlie BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF PETIT Tomas BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF CASENY CATALA Ruben ESP MASSI - KUWAIT CYCLING PROJECTElites

DNF SWEECK Hendrik BEL ERA - CIRCUSEL. CZC

DNF QUARTERMAN Charles GBR LEOPARD PRO CYCLINGBEL

DNF CROME Sam AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

DNF ELLIOTT Nathan AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

DNF LANE Patrick AUS ISOWHEY SPORTS SWISSWELLNESSElites

DNF MANDRYSCH John GER LEOPARD PRO CYCLINGBEL

DNF SCHLECHTER Pit LUX LEOPARD PRO CYCLINGBEL

DNF VANDEN BAK Laurent BEL LEOPARD PRO CYCLINGEL. CMC

DNF DE PAEPE Johannes BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

DNF VAN PUYVELDE Jan GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites

DNF YATES Theodore AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

DNF ANECA Ciske BEL TARTELETTO - ISOREXEL. CZC

DNF KATSONIS Nicholas AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

DNF KAESLER Tom AUS DRAPAC PAT´S VEG HOLISTIC DEVELOPMENT TEAMElites

DNF MÜLLER-SCIACCA Marco GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites

DNF KUESTERS Alexander GER TEAM DAUNER D&DQ AKKONElites