Saint Jean De Folleville (76) - Championnat De Normandie (Minimes)

Classement :

1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE 0.00.00

2 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER ''

3 CHATONNET Toby VC LILLEBONNE ''

4 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE ''

5 DUREL Mathys AG ORVAL COUTANCES ''

6 VAN DER HOEVEN Côme LA FEUILLIE CYCLISTE ''

7 DUPREY Guillaume UC BRICQUEBEC ''

8 CORDONNIER Enzo UC IFS-HEROUVILLE ''

9 PETREL Luka VC ROUEN 76 ''

10 AUBEY Maxime US PETRUVIENNE ''

11 LE BOURSICAUD Thomas UV NEUBOURG ''

12 PAINS Xavier VC FALAISIEN ''

13 ELIARD Jules Olivier PERIERS CYCLISME ''

14 BEAUMESNIL Anthony VC BERNAY ''

15 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN ''

16 BORRELLI Mattéo USSA PAVILLY BARENTIN ''

17 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN ''

18 LEROUGE Joris PERIERS CYCLISME ''

19 CORMON Thibault E.GISORSIENNE ''

20 ADAM Maxime UC BRICQUEBEC ''

21 FREBOURG Jayson VC FECAMP ''

22 DOUAT Erwan VC ROUEN 76 ''

23 LOUVEL Alex VC ROUEN 76 ''

24 CHRETIEN Thomas SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR ''

25 PETIT Killian VC LILLEBONNE ''

26 POULET Thomas VC HAUTOT SUR MER ''

27 HECTOR Dorian VC EVREUX ''

28 HAMDINI Nolan VC LILLEBONNE ''

29 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE ''

30 HAIRON Nicolas EC MONTEBOURG ''

31 LEBOURG Lucas VC ROUEN 76 ''

32 CURTELIN Celestin VS TRUN ''

33 DELAUNAY Antoine FLERS CYCLISME 61 ''

34 NICODEME Kylian VC CATENAY ''

35 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE ''

36 COLOMBE Maxence ACC MARIGNY ''

37 DUPONT Aloïs FLERS CYCLISME 61 ''

38 MATIFAS Lévi VC BERNAY ''

39 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME ''

40 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE ''

41 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76 ''

42 TRUFFAUT Baptiste UC TILLY VAL DE SEULLES ''

43 BONNEVILLE Mathéo VC LILLEBONNE ''

44 HERBET Lénaïc LA FEUILLIE CYCLISTE ''

45 HOUIVET Baptiste UC IFS-HEROUVILLE ''

46 BROTIN Erwan VC SAINT LO PONT HEBERT ''

47 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER ''

48 JAMET Paul VS TRUN ''

49 LETHUILLIER Léopold VC HATTENVILLE FAUVILLE ''

50 DENIS Yaël VC HATTENVILLE FAUVILLE ''

51 FEIX Maël VC ROUEN 76 ''

52 BECASSE Mathis VC CATENAY ''

53 AVIGNON Kyllian VC HATTENVILLE FAUVILLE ''

54 VAUQUELIN Dylan UC TILLY VAL DE SEULLES ''

55 MONFRAY Bastien LA FEUILLIE CYCLISTE ''

56 BOISLORET Hugo AG ORVAL COUTANCES ''

57 HAUDECOEUR Quentin VC FECAMP ''

58 TESSIER Pierre VC EVREUX ''

59 CHAERLES Pierre VC EVREUX ''

60 LEVAVASSEUR Hugo ESM GONFREVILLE L'ORCHER ''

61 DUVAL Enzo VS TRUN ''

62 TISON Louka VC NONANTAIS ''

