Saint Jean De Folleville (76) - Championnat De Normandie (Cadets)

Classement :

1 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME 0.00.00

2 PARDON Florian UV NEUBOURG ''

3 SIMON Yohann MOYON CYCLOSPORT ''

4 PETIT Clément UV NEUBOURG ''

5 VAUQUELIN Kévin UC TILLY VAL DE SEULLES ''

6 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN ''

7 HOUIVET Alexy UC IFS-HEROUVILLE ''

8 RIVIERE Mattéo VC AVRANCHES ''

9 BORRELLI Enzo USSA PAVILLY BARENTIN ''

10 PETREL Antonin VC ROUEN 76 ''

11 FRAUDEAU Julien UV NEUBOURG ''

12 FEUILLIE Florian AG ORVAL COUTANCES ''

13 TOUMIRE Hugo VC CATENAY ''

14 BEAUNE Mavric VC VERNON ''

15 CHEVALIER Byron UV RAI AUBE ''

16 DAVID Nathan ES TORIGNI ''

17 ROLO Thomas VC VERNON ''

18 JUIN Arnaud VS TRUN ''

19 ANGOT Damien EC QUEVILLY ''

20 BENOIT Valentin FLERS CYCLISME 61 ''

21 LELIEVRE Albin FLERS CYCLISME 61 ''

22 PONCHELLE Thomas CS BONNEVILLE ''

23 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER ''

24 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT ''

25 LEVEEL Kyllian ES CAEN ''

26 ROULLE Victor UV NEUBOURG ''

27 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME 0.02.40

28 CORNU Benjamin VC BOCAGE VIRE ''

29 DUREL Alexis AG ORVAL COUTANCES ''

30 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY ''

31 BON Louis VC NONANTAIS ''

32 FILLION Erwann FLERS CYCLISME 61 ''

33 JOSSET Thibaut AS TOURLAVILLE CYCLISME ''

34 LECROSNIER Lucas AS TOURLAVILLE CYCLISME ''

35 RAYER Séraphin US PETRUVIENNE ''

36 REGNAULT Nathan AG ORVAL COUTANCES ''

37 MARIE Octave ES LIVAROT ''

38 BEUX Quentin VC EVREUX ''

39 GRELLA Benjamin UV RAI AUBE ''

40 HENRIETTE Hugo UV RAI AUBE ''

41 BOCQUET Odin VC CATENAY ''

42 LAMY Armand VC NONANTAIS ''

43 SYDONIE Martin AS TOURLAVILLE CYCLISME ''

44 ADAM Guillaume UC BRICQUEBEC ''

45 LECOLLEY Baptiste AG ORVAL COUTANCES ''

46 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT ''

47 DEVREUX Maxime VC EVREUX ''

48 BEUX Clément VC EVREUX ''

49 LEMARCHAND Adrien UC BRICQUEBEC ''

50 BOITREL Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN ''

51 CAPELLE Alex UC BRICQUEBEC ''

52 BERNIER Elwan VC FALAISIEN ''

53 SAVALLE Théo VC CATENAY ''

54 COIGNARD Paul UC ALENCON DAMIGNY ''

55 LEMBRE Victor UV NEUBOURG ''

56 LEWANDOWSKI Martin UC TILLY VAL DE SEULLES ''

57 CAILLEBOTTE Brymaël FLERS CYCLISME 61 ''

58 GALLIER Nolwen VC FALAISIEN ''

59 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE ''

60 LEPRAT Nathan ES CAEN ''

61 MOUCHARD Gauthier VC HATTENVILLE FAUVILLE ''

62 MOREAU Théo SUD DE L'EURE CYCLISME ''

63 LE LOSTEC Antonin VC PONT AUDEMER ''

64 RENAULD Axel ES CAEN ''

65 MARRE Martin VC FECAMP ''

66 GOUJON Gabin UV RAI AUBE ''

67 RIOUAL Tifenn LA VALOGNAISE CYCLISME ''

68 EURY Justin PERIERS CYCLISME ''

69 LETOUPIN Mathis UC BRICQUEBEC ''

70 LIERVILE Valentin CS BONNEVILLE ''

71 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN ''

72 HAUTOT Florian USSA PAVILLY BARENTIN ''

73 BOULAY Théo UV RAI AUBE ''

74 GUILBERT Clément UC IFS-HEROUVILLE ''

75 ROUSSEL Raphael VC LILLEBONNE ''

76 LECLERC Mathias LA FEUILLIE CYCLISTE ''

77 DAVOURIE Baptiste UC BRICQUEBEC ''

78 BROSTIN Patrice UC BRICQUEBEC ''

79 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN ''

80 PIGNE FRANCOIS Maxence USSA PAVILLY BARENTIN ''

81 COUCKE Maxime VC FECAMP ''

82 LUCAS Gabin VC FECAMP ''

83 BRUNET Max LA FEUILLIE CYCLISTE ''

84 CORMON Fabien E.GISORSIENNE ''

85 LIARD Clément ES LIVAROT ''

86 LEBATARD Paul UC BRICQUEBEC ''

87 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE ''

88 LECOEUR Alexandre VC ROUEN 76 ''

89 DO PIO REBELO Hugo VC CATENAY ''

Crédit Photo : cb2000.fr