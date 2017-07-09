Saint Chamond (42) - Louis Zolopa 3ème

Classement :
1 BELOUZE Rémy UC BELLEVILLOISE 1/26/34
2 MONTCHAMP Andy E.C. ST ETIENNE - LOIRE
3 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
4 BARRALLON Dimitri U.C. D'AFFINOIS/PELUSSIN
5 BETON Damien U.C. D'AFFINOIS/PELUSSIN
6 LIEVRE Matis V.C. CORBAS
7 VASSAL Pierre Antoine EC SAINT ETIENNE -LOIRE
8 XAVIER Téo V.C. MONTBRISONNAIS
9 CHENEL Quentin E.C. ST ETIENNE - LOIRE
10 CHALAYE Loïc E.C. ST ETIENNE - LOIRE
11 ALCARAZ Max V.C. CORBAS
12 GIBAND Evan VELO GRIFFON MEYZIEU
13 DEMAISON DESPOSTE Arthur V.C. MONTBRISONNAIS