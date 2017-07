Tour Du Pays Du Roumois (27) - Alexis Caresmel 1er

Alexis Caresmel (ESEG Douai) a remporté ce dimanche 9 Juillet 2017 la 12e édition du Tour du Pays du Roumois (Elite Nationale), à Bourgthéroulde-Infreville (27). Damien Touzé (HP BTP-Auber 93) et Matthieu Garnier (CC Etupes Le Doubs Pays De Montbeliard) compléte le podium.

Classement :

1 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI

2 TOUZE Damien HP BTP-AUBER 93 Elite Professionnel

3 GARNIER Matthieu CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD

4 SAGNIER Théo CC NOGENT-SUR-OISE

5 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN

6 RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON

7 BIDEAU Ludovic VS CHARTRAIN

8 PATOUX Jérémy TEAM PELTRAX - CSD

9 PENVEN Clément CC NOGENT-SUR-OISE

10 MAITRE Florian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE

11 JOLY Thomas CC NOGENT-SUR-OISE

12 BACON Romain CC NOGENT-SUR-OISE

13 BECRET Geoffroy CC NOGENT-SUR-OISE

14 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN

15 FACHE Florent V.C.LA POMME MARSEILLE

16 DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON

17 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON

18 MAOMA Silver VC ROUEN 76

19 HAVOT Sébastien CC NOGENT-SUR-OISE

20 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET

21 PELLEGRIN Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON

22 GUERIN Camille VC PAYS DE LOUDEAC

23 CORNILLET Erwan TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

24 WILD Damian VC TOUCY

25 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS

26 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE

27 LALOUETTE Kévin CC NOGENT-SUR-OISE

28 LEBRETON Pierre CM AUBERVILLIERS 93

29 DILIGEART Alexis TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD

30 ROUSSEAU Jayson VELO CLUB DE GRAND CASE

31 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT-SUR-OISE

32 NISU Oskar VC ROUEN 76 1ère Catégorie

33 RIEBEL Mathieu VCA LE BOURGET 1ère Catégorie

34 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 1ère Catégorie

35 PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère Catégorie

36 VALETTE Pierre TEAM PELTRAX - CSD 1ère Catégorie

37 MAFFEIS Dany CC NOGENT-SUR-OISE 1ère Catégorie

38 LEFEBVRE Thomas USSA PAVILLY BARENTIN 1ère Catégorie

39 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie

40 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie

41 PATAT Clément TEAM PELTRAX - CSD 1ère Catégorie

42 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie

43 BOTTE Sébastien VC AVRANCHES 1ère Catégorie

44 BOUTELOUP Paul VC AVRANCHES 1ère Catégorie

45 BAILLET Alexandre ESEG DOUAI 1ère Catégorie

46 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD 1ère Catégorie

47 DELEHAYE Bryan USSA PAVILLY BARENTIN 1ère Catégorie

48 JAECQUES Simon ESEG DOUAI 2ème Catégorie

49 BIGO Mathias ESEG DOUAI 2ème Catégorie

50 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN 1ère Catégorie

51 DUJARDIN Sandy TEAM PROBIKESHOP SAINT-ETIENNE LOIRE 1ère Catégorie

52 BARBIER Pierre LEOPARDS CLUB 1ère Catégorie

53 GRESSIER Maxime DEVELOPMENT TEAM SUNWEB 1ère Catégorie

54 BACON Thomas VCA DU BOURGET 1ère Catégorie

55 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET 1ère Catégorie

56 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 2ème Catégorie

57 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 1ère Catégorie

58 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON 1ère Catégorie

59 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN 1ère Catégorie

60 WARAS Corentin VC ROUEN 76 1ère Catégorie

61 NADON Ludovic A C 4 B 1ère Catégorie

62 LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie

63 TIELEMANS Pierre USSA PAVILLY BARENTIN 1ère Catégorie

64 BOUGUET Hugo CM AUBERVILLIERS 93 1ère Catégorie

65 THEVENOT Guillaume CC NOGENT-SUR-OISE 1ère Catégorie

66 PRIMAS Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie

67 DUPONQ Clément USSA PAVILLY BARENTIN 1ère Catégorie

Source : Directvelo.

Photo Archive