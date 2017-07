Oostnieuwkerke (Belgique) : Valentin Gouel 2ème

Classement :

1 WEEMAES Sasha BELH45´00" EFC-L&R-VULSTEKEU

2 GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAI ELITE

3 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

4 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+

5 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

6 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

7 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

8 VERHOFSTADT Thibau BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

9 KENNETT Stanley GBR -U23

10 MCCANN Jez GBR RICHARDSONS-TRAK RTU

11 D FLAUTT Oliver USA 303 PROJECTU23

12 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE

13 BRADY Kieran GBR RICHARDSONS TREK RTELITE

14 HENNING Sam GBR RICHARDSONS CYCLESU23

15 DELBAEN Michael BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

16 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

17 VAN CAUWENBERGHE Christophe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

18 DEWITTE Pieter BEL ASFRA RACING TEAMELITE

19 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

20 WILLEMYNS Mathieu BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

21 BORRA Gilles BELH45´12"+0´12" EFC-L&R-VULSTEKEU

22 CARPENTER Lawrence GBRH45´18"+0´18" CATFORD CCELITE

23 BOUTTÉ Jordy BELH47´00"+2´00" PCT TOMACCU23

24 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

25 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE

26 PRUVOOST Shayne BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

27 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

28 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

29 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

30 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

31 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

32 CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE

33 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

34 PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE

35 VERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

36 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

37 OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

38 ROELENS Joachim BEL WIELERTEAM IEPERELITE

39 VERMEULEN Jellerich BEL WIELERTEAM IEPERELITE

40 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

41 BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

42 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

43 CLEMENTS Matthew GBR CATFORD CC BANKSU

44 PASSFIELD Charlie GBR ASHWELU23

45 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

46 DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

47 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

48 VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

49 COLAERT Pascal BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

50 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

51 BRUYNEEL Giel BELH47´57"+2´57" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

52 VANDAELE Stein BELH50´20"+5´20" THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

53 GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

54 VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

55 PERNEEL Simon BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

56 LEFEVER Valentin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

57 MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+

58 TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE

59 VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

60 FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

61 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

62 VANDENBROUCKE Bjarne BEL INDIVIDUEELU

DNF CALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE

DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

DNF ROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23

DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU

DNF VANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNF BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

DNF BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF VERHOFSTADT Peter BEL INDIVIDUEELELITE

DNF NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)