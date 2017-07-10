Oostnieuwkerke (Belgique) : Valentin Gouel 2ème

Classement :
1 WEEMAES Sasha BELH45´00" EFC-L&R-VULSTEKEU
2 GOUEL Valentin FRA ESEG DOUAI ELITE
3 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
4 CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+
5 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
6 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
7 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
8 VERHOFSTADT Thibau BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
9 KENNETT Stanley GBR -U23
10 MCCANN Jez GBR RICHARDSONS-TRAK RTU
11 D FLAUTT Oliver USA 303 PROJECTU23
12 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
13 BRADY Kieran GBR RICHARDSONS TREK RTELITE
14 HENNING Sam GBR RICHARDSONS CYCLESU23
15 DELBAEN Michael BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
16 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
17 VAN CAUWENBERGHE Christophe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
18 DEWITTE Pieter BEL ASFRA RACING TEAMELITE
19 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
20 WILLEMYNS Mathieu BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
21 BORRA Gilles BELH45´12"+0´12" EFC-L&R-VULSTEKEU
22 CARPENTER Lawrence GBRH45´18"+0´18" CATFORD CCELITE
23 BOUTTÉ Jordy BELH47´00"+2´00" PCT TOMACCU23
24 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
25 HUYSSER Jeroen BEL INDIVIDUEELELITE
26 PRUVOOST Shayne BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
27 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
28 VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
29 DEMEYER Niels BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
30 CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
31 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
32 CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE
33 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
34 PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE
35 VERHULST Wouter BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
36 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
37 OSTYN Arthur BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
38 ROELENS Joachim BEL WIELERTEAM IEPERELITE
39 VERMEULEN Jellerich BEL WIELERTEAM IEPERELITE
40 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
41 BOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
42 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
43 CLEMENTS Matthew GBR CATFORD CC BANKSU
44 PASSFIELD Charlie GBR ASHWELU23
45 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
46 DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
47 PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
48 VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
49 COLAERT Pascal BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
50 VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
51 BRUYNEEL Giel BELH47´57"+2´57" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
52 VANDAELE Stein BELH50´20"+5´20" THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
53 GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
54 VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
55 PERNEEL Simon BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
56 LEFEVER Valentin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
57 MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
58 TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE
59 VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
60 FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
61 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
62 VANDENBROUCKE Bjarne BEL INDIVIDUEELU
DNF CALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE
DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
DNF ROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23
DNF ALSAADI Saad BRN V I BIKESU
DNF VANOVERBERGHE Mathias BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNF BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
DNF BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF VERHOFSTADT Peter BEL INDIVIDUEELELITE
DNF NACHTERGAELE Niels BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE