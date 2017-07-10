Frevillers (62) - 1er Prix Cycliste de la Ville (Minimes)

Classement :
1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
2 CAMPS Vincent O GRANDE SYNTHE
3 PETIT Natan UC WATTIGNIES
4 PICHON Mathis EC ABBEVILLOISE
5 ROBILLART Loďc CL BARLIN
6 HAYNAU Randy O GRANDE SYNTHE
7 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE
8 FLOUR Esteban O GRANDE SYNTHE
9 LECLERCQ Floryan VCU HALLUINOISE
10 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
11 DELATTRE Hugo ARRAS VC
12 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
13 CODRON Alexis TOUQUET ACC
14 DEZEURE Théo O GRANDE SYNTHE
15 FLAMENT Arthur VCU HALLUINOISE
16 OUTREMAN Léo CC ISBERGUES MOLINGHEM
17 DELMARRE Antoine CL BARLIN
18 LENGLART Noa CL BARLIN
19 ROGE Benjamin VC AUXILOIS
20 DEWIMILLE Tom CL BARLIN
21 GALLAND Jérémy UC WATTIGNIES
22 NISOLE Justine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
23 ROGE Carolanne VC AUXILOIS
24 PETITJEAN Thibaut CL BARLIN
25 COVIN Kylian HAINAUT CYCLING TEAM