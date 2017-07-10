Noeux Les Mines (62) - Prix Cycliste Moise Garbe (3-Juniors)

Classement :
1 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
2 RINGOT Romain TOUQUET ACC
3 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI
4 CRESPIN Alexis CL BARLIN
5 VINCENT Yann CL BARLIN
6 LEJEUNE Rémi
7 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
8 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
9 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
10 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
11 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI
12 DERUYTER Cédric ANNEQUIN CYCLING TEAM
13 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
14 ROBIN Jérôme CL BARLIN
15 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
16 RIFFLET Simon AC AMIENOISE
17 DURANEL Olivier CL BARLIN
18 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE
19 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
20 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS
21 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
22 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
Credit Photo : Aurélie Tscheiller (Archive)