Noeux Les Mines (62) - Prix Cycliste Moise Garbe (3-Juniors)

Jean Claude Thilloy (EC Abbevilloise) a remporté ce Dimanche 9 Juillet 2017 Le Grand Prix Cycliste Moise Garbe (3-Juniors) à Noeux Les Mines (62). Romain Ringot (Touquet ACC) et Damien Delsaux (Gaz Elec C De Douai) ont complété le podium.

Classement :

1 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE

2 RINGOT Romain TOUQUET ACC

3 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI

4 CRESPIN Alexis CL BARLIN

5 VINCENT Yann CL BARLIN

6 LEJEUNE Rémi

7 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI

8 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN

9 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME

10 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM

11 BEUGNET Grégory GAZ ELEC C DE DOUAI

12 DERUYTER Cédric ANNEQUIN CYCLING TEAM

13 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE

14 ROBIN Jérôme CL BARLIN

15 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

16 RIFFLET Simon AC AMIENOISE

17 DURANEL Olivier CL BARLIN

18 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE

19 PIERRE Adrien DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

20 FABRICE François VC MAUBEUGEOIS

21 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE

22 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS

Credit Photo : Aurélie Tscheiller (Archive)