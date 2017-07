Aire Sur La Lys (62) - Critérium De La Municipalité (Pass'cyclisme)

Didier Petit (US Coudekerque) a remporté ce Dimanche 9 Juillet 2017 Le Critérium De La Municipalité (Pass'cyclisme) à Aire Sur La Lys (62). Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) et Timothée Joyez (Arras VC) ont complété le podium.

Classement :

1 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE

2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

3 JOYEZ Timothée ARRAS VC

4 BOUSSEMAER Simon ES ARQUES

5 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS

6 DAELMAN Laurent ARRAS VC

7 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC

8 BERTIN Pascal CLUB CYCLISTE ARDRES

9 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS

10 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

11 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN

12 PETIT Alain VC WATTIGNIES

13 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS

14 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS

15 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

16 VANDAMME Anthony ES ARQUES

17 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS

18 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

19 DELESCLUSE Nicolas CL BARLIN

20 SOMVILLE William CV BETHUNOIS

21 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY

22 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

23 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS

24 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE

25 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM

26 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM

27 PENIN Alain ARRAS VC

28 BLEUZET Grégory ARRAS VC

29 MORENVAL Bertrand ARRAS VC

30 DELMOTTE Corentin AIRE VC

Crédit Photo : Lionel Depecker