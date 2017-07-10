Aire Sur La Lys (62) - Critérium De La Municipalité (Pass'cyclisme)
Didier Petit (US Coudekerque) a remporté ce Dimanche 9 Juillet 2017 Le Critérium De La Municipalité (Pass'cyclisme) à Aire Sur La Lys (62). Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) et Timothée Joyez (Arras VC) ont complété le podium.
Classement :
1 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE
2 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
3 JOYEZ Timothée ARRAS VC
4 BOUSSEMAER Simon ES ARQUES
5 VANLERBERGHE Patrice UVC CALAIS
6 DAELMAN Laurent ARRAS VC
7 DEVIGNE Nicolas ARRAS VC
8 BERTIN Pascal CLUB CYCLISTE ARDRES
9 CAULIER Nicolas CC BERGUOIS
10 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
11 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN
12 PETIT Alain VC WATTIGNIES
13 LYOEN Jean Pierre UVC CALAIS
14 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
15 ZWIERZCHIEWSKI Zdzislaw VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
16 VANDAMME Anthony ES ARQUES
17 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS
18 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
19 DELESCLUSE Nicolas CL BARLIN
20 SOMVILLE William CV BETHUNOIS
21 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY
22 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
23 GALIEN Ruddy TRI BIKE ROBECQUOIS
24 DE JONCKHEERE Christian O GRANDE SYNTHE
25 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
26 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM
27 PENIN Alain ARRAS VC
28 BLEUZET Grégory ARRAS VC
29 MORENVAL Bertrand ARRAS VC
30 DELMOTTE Corentin AIRE VC
Crédit Photo : Lionel Depecker
Écrit par Bernard Blanchard