Epagny Metz Tessy (74) - Louis Zolopa 2ème
Maximilien Juillard (VC Villefrange Beaujolais) a remporté ce Dimanche 9 Juillet 2017 Le Grand Prix de la Ville (Cadets) à Epagny Metz Tessy (74). Louis Zolopa (Team Avesnois) et Tony Marchand (EC Bourg En Bresse) ont complété le podium.
Classement :
1 JUILLARD Maximilien V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
2 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
3 MARCHAND Tony E.C. BOURG EN BRESSE
4 MORISET Virgile LYON SPRINT EVOLUTION
5 MARTYNIAK Benjamin LYON SPRINT EVOLUTION
6 TRASTOUR Loris EVIAN VELO
7 LAHAYE Hugo V.C. CLUSES SCIONZIER
8 FALLOT Mathis ANNECY CYCLISME COMPETITION
9 PALENI Enzo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
10 ELAIN Kilyan ANNECY CYCLISME COMPETITION
11 CHAMPOUILLON Nathan LYON SPRINT EVOLUTION
2 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
3 MARCHAND Tony E.C. BOURG EN BRESSE
4 MORISET Virgile LYON SPRINT EVOLUTION
5 MARTYNIAK Benjamin LYON SPRINT EVOLUTION
6 TRASTOUR Loris EVIAN VELO
7 LAHAYE Hugo V.C. CLUSES SCIONZIER
8 FALLOT Mathis ANNECY CYCLISME COMPETITION
9 PALENI Enzo ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
10 ELAIN Kilyan ANNECY CYCLISME COMPETITION
11 CHAMPOUILLON Nathan LYON SPRINT EVOLUTION
12 GERMAIN Eliott ANNECY CYCLISME COMPETITION
13 GOMES Anthony TEAM ALLINGES PUBLIER
14 BURI Quentin TEAM ALLINGES PUBLIER
15 LEIS Nicolas CHAMBERY C. COMPETITION
16 BEZEAU Lenny E.C. BOURG EN BRESSE
17 RASTOUL Axel ANNECY CYCLISME COMPETITION
18 MICHAUD Jean Pierre ANNECY CYCLISME COMPETITION
19 ZANOL Romain E.C. BOURG EN BRESSE
20 MOUCHEL Quentin TEAM ALLINGES PUBLIER
21 ALLARD Augustin ANNECY CYCLISME COMPETITION
22 POCHET Rémi E.C. BOURG EN BRESSE
23 BEUF Corentin E.C. BOURG EN BRESSE
13 GOMES Anthony TEAM ALLINGES PUBLIER
14 BURI Quentin TEAM ALLINGES PUBLIER
15 LEIS Nicolas CHAMBERY C. COMPETITION
16 BEZEAU Lenny E.C. BOURG EN BRESSE
17 RASTOUL Axel ANNECY CYCLISME COMPETITION
18 MICHAUD Jean Pierre ANNECY CYCLISME COMPETITION
19 ZANOL Romain E.C. BOURG EN BRESSE
20 MOUCHEL Quentin TEAM ALLINGES PUBLIER
21 ALLARD Augustin ANNECY CYCLISME COMPETITION
22 POCHET Rémi E.C. BOURG EN BRESSE
23 BEUF Corentin E.C. BOURG EN BRESSE
Écrit par Bernard Blanchard