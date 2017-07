Nogent Sur Oise (60) - Souvenir Jacques Desmaele (Cadets)

Kilian Labiche (Parisis A.C. 95) a remporté ce Dimanche 9 Juillet 2017 Le Souvenir Jacques Desmaele (Cadets) à Nogent Sur Oise (60). Florian Richard Andrade (US Métro Transports) et Benjamin Labbe (EC Abbevilloise) ont complété le podium.

Classement :

1 LABICHE Kilian PARISIS A.C. 95 1:17:22

2 RICHARD ANDRADE Florian US METRO TRANSPORTS '

3 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE '

4 OSSART David AC AMIENOISE '

5 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE '

6 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE '

7 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95 '

8 CASPER Kenny AC MONTDIDIER 0:02:08

9 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY '

10 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE '

11 NAPIERAY Aymeric AC CLERMONTOIS '

12 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE '

13 TAKEUCKI Naru Bonne Chance (JAPON) '

14 CASPER Enzo AC MONTDIDIER '

15 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE '

16 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE '

17 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION '

18 BRUNET Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN '

19 BENOIST Tom ESC MEAUX '

20 PLASKOWSKI Hugo AC AMIENOISE '

21 DUBRULLE Hugo CC NOGENT / OISE '

22 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE '

23 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC. '

24 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '

25 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE '

26 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C '

27 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '

28 THOMAS Valentin ROUE D'OR CONFLANAISE '

29 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE '

30 AUGUET Thibault OLYMPIQUE C.V.O. '

31 CAUDRON Nathan AOS COURMELLES '

32 DO VALE Thomas USM GAGNY '

33 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN '

34 GAGNEUR Florent CSM CLAMART '

35 RIFFLET Julien AC AMIENOISE '

36 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE '

37 DEBAISIEUX Enzo CC NOGENT / OISE '

38 ARNAUD Théodore ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '

39 MORISOT Paul Alexandre CC NOGENT / OISE '

40 COOKE William AC MONTDIDIER '

41 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE '

42 RAUFFLET Emeric ESC MEAUX '

43 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE '

44 GOUTAL Kevin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 '

45 FOUILLEUL Laura AC MONTDIDIER '

46 DUBOIS FERRARY Emeline CC NOGENT / OISE '