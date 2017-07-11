Menen - Kemmel - Menen (Belgique) : Rémi Huens 8ème

Classement :
1 ZIJLAARD Maikel NEDH56´28S RWC AHOYJUNIOR
2 HOOLE Daan NEDH56´36S0H0´8S RWC AHOYJUNIOR
3 DE WILDE Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
4 DE LENG Mathijs NED VOLHARDING WILTON CTJUNIOR
5 MOLENAAR Alex NED VOLHARDING WILTON CTJUNIOR
6 SCOTT Joshua NZL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
7 DESAL Cériel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
8 HUENS Rémi FRA OGS U-19 CTJUNIOR
9 VERHOEFF Stefan NED RWC AHOYJUNIOR
10 TROFIMOVS Deniss LAT MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
11 HUYET Baptiste FRAH58´10S0H1´42S CC VILLENEUVE SOISSONS AISNEJUNIOR
12 MARIT Arne BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
13 VANSTEELANDT Thomas BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
14 ROUSSEL Hugo FRA VC ROUEN – 76JUNIOR
15 KROONEN Max NED KWSC KAMPEN SCHUNSELAAR SJUNIOR
16 DE MEESTER Luca BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
17 COOMBE Daniel GBR BACKSTEDT HOTCHILLEEJUNIOR
18 KONIJN Alexander NED MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
19 BROEX Victor NED WPG AMSTERDAMJUNIOR
20 HARDCASTLE Harry GBR BACKSTEDT HOTCHILLEEJUNIOR
21 RIJSDIJK Nathan NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
22 PRICE Joshua GBR BACKSTEDT HOTCHILLEEJUNIOR
23 ELOY Maxime FRA CC VILLENEUVE SOISSONS AISNEJUNIOR
24 APPELMAN Stefan NED MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
25 PESSEMIER Tom BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
26 VAN DER PIJL Ruben NED WPG AMSTERDAMJUNIOR
27 MACRON Anthony FRA MIXTE 3 CAMBRAI/ROUBAIXJUNIOR
28 VAN KRIMPEN Jeroen NED VOLHARDING WILTON CTJUNIOR
29 TERRY Ryan RSA SOUTH AFRICA NATIONAL TEAMSJUNIOR
30 VANDENABEELE Henri BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
31 HELBERG Ruben RSA SOUTH AFRICA NATIONAL TEAMSJUNIOR
32 VANOVERBERGHE Jens BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
33 TACK Jan-emiel BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
34 HANSART Philéas FRA VC ROUEN – 76JUNIOR
35 RADOUX Robin BEL LOTTO-VC ARDENNESJUNIOR
36 STOYANOV Petar BUL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
37 VAN BOVEN Luca BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
38 DECRAENE Raoul BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
39 CARLOT Matéo FRA VC ROUEN – 76JUNIOR
40 COUVIGNY Pierre FRAH58´18S0H1´50S VC ROUEN – 76JUNIOR
41 PLATTEEW Robbe BEL CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
42 CAETHOVEN Kenneth BELH58´20S0H1´52S ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
43 DE SCHRIJVER Dries BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
44 VERLEYEN Mauro BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
45 DEVIENNE Quentin FRAH58´22S0H1´54S EC WAMBRECHIES MARQUETTEJUNIOR
46 BIERKENS Tim NED PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
47 WUYTS Sooi BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
48 VAGENENDE Liam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
49 LIEVENS Lars BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
50 HOUTEKIER Justin BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
51 RUIJTER Stijn NED MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
52 DE PAUW Len BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
53 DE JONG Remco NED ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
54 VERCRUYSSE Bryan BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
55 VAN CANEYT Joren BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
56 TIMMERS Lars NED CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
57 TILLI Niall NEDH58´28S0H2´0S WPG AMSTERDAMJUNIOR
58 BROOS Alain NEDH58´34S0H2´6S ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
59 COLLIE Lars BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
60 MAAS Edo NED RWC AHOYJUNIOR
61 GOVAERTS Brent BELH59´32S0H3´4S MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
62 SAVER Kasper BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
63 ARENDS Thomas NEDH59´40S0H3´12S MIXTE 2 IJSSELSTREEKJUNIOR
64 VAN GESTEL Luuk NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
66 LUYSSEN Greg BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
67 GAUTHY Tanguy BEL LOTTO-VC ARDENNESJUNIOR
DNF TEUNIS Seppe BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF HRMO Milan FRA CC VILLENEUVE SOISSONS AISNEJUNIOR
DNF VERHEYEN Thomas BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR
DNF SMETS Ward BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR
DNF DIERCKX Joëy BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR
DNF VAN DYCK Ward BEL DE KASTELSE DURVERS V. Z. W. JUNIOR
DNF MAERTENS Manu BEL CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
DNF ROSSEEUW Birger BEL MIXTE 1 HOUTLAND / WT IEPERJUNIOR
DNF VAN HOLSBEECK Kyan BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
DNF MALINGRE Tom FRA CC VILLENEUVE SOISSONS AISNEJUNIOR
DNF VIEVILLE Matthieu FRA CC VILLENEUVE SOISSONS AISNEJUNIOR
DNF BRAET Axel BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF PRIEELS Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
DNF DE VRIESE Chendo BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF VAN DEN BERGHE Nathan BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
DNF MICHIELS Liebert BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF DE LOOF Dario BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF SPAPEN Mauro NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
DNF BERHANE TECLE Simon NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
DNF VAN DE WOUW Ino NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
DNF PELEMAN Nick BEL MIXTE 1 HOUTLAND / WT IEPERJUNIOR
DNF KWAK Beer NED MIXTE 2 IJSSELSTREEKJUNIOR
DNF TEN BOSKE Kars NED TWC PIJNENBURGJUNIOR
DNF DE MEYER Joeri BEL MIXTE 1 HOUTLAND / WT IEPERJUNIOR
DNF PYRA Lorenzo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
DNF SANDMAN Joshua GBR BACKSTEDT HOTCHILLEEJUNIOR
DNF VERLINDE Simon BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
DNF DE WILDE Luca BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF TELLEGEN Arno NED MIXTE 2 IJSSELSTREEKJUNIOR
DNF VERTONGEN Jens BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF DEVOOGDT Tiebo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
DNF BARENDREGT Thijs NED VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF ROOSE Matteo BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF MEERSMAN Maxim BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF GELDHOF Wannes BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
DNF NICOLAI Siebe NED MIXTE 2 IJSSELSTREEKJUNIOR
DNF GYSELEN Thijs BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
DNF VANDEN HEEDE Niels BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
DNF MINGAY Oscar GBR WALES NATIONAL TEAMJUNIOR
DNF VAN LIPPEVELDE Sander BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
DNF VERMEULEN Steven BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF BEKKER Rossouw RSA BACKSTEDT HOTCHILLEEJUNIOR
DNF VAN DER MEULEN Nick BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF SCHELFHOUT Gregory BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF BEERNAERT David BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
DNF BURKE Matthew GBR WALES NATIONAL TEAMJUNIOR
DNF TILLETT Samuel GBR WALES NATIONAL TEAMJUNIOR
DNF NOPPE Matthias BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
DNF TILLETT James GBR WALES NATIONAL TEAMJUNIOR
DNF VANDEVELDE Wannes BEL MIXTE 1 HOUTLAND / WT IEPERJUNIOR
DNF DE JONG Frank NED ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
DNF HARMELING Sten NED MIXTE 2 IJSSELSTREEKJUNIOR
DNF CLABAU Thibaut BEL MIXTE 1 HOUTLAND / WT IEPERJUNIOR
DNF GOOSSENS Brecht BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMJUNIOR
DNF ATTANASIO Ernesto NED VOLHARDING WILTON CTJUNIOR
DNF DESCHUYTTER Casper BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
DNF OOST Jesper NED KWSC KAMPEN SCHUNSELAAR SJUNIOR
DNFFIEUW Staf BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
DNFDE BOER Adam NED KWSC KAMPEN SCHUNSELAAR SJUNIOR
DNFVYNCKE Seppe BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
DNFDERIBREUX Achille BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
DNFDUFAU Axel FRA OGS U-19 CTJUNIOR
DNFPOUILLARD Hugo FRA OGS U-19 CTJUNIOR
DNFREVILLON Anthony FRA OGS U-19 CTJUNIOR
DNFVAN KERCKVOORDE Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
DNFPILLAY Demarco RSA SOUTH AFRICA NATIONAL TEAMSJUNIOR
DNFJACQUES Jarne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
DNFJOUBERT Esias W RSA SOUTH AFRICA NATIONAL TEAMSJUNIOR
DNFSPECENIER Rémi FRA MIXTE 3 CAMBRAI/ROUBAIXJUNIOR
DNFTRZEBOWSKI Marc Antoine FRA MIXTE 3 CAMBRAI/ROUBAIXJUNIOR
DNFHOEZ Théo FRA MIXTE 3 CAMBRAI/ROUBAIXJUNIOR
DNFLESEUR Brian FRA VC ROUEN – 76JUNIOR
DNFDECLERCQ Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
DNFVAN DIEMEN Friso NED WPG AMSTERDAMJUNIOR
DNFVELING Quinten NED WPG AMSTERDAMJUNIOR
DNFVAN ROY Arne BEL CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
DNFBRUSSELEERS Kiano BEL CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
DNFPHILLIPS Brendan RSA SOUTH AFRICA NATIONAL TEAMSJUNIOR
DNFKEMPER Mick NED MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
DNFBRABANDER Nick NED WESTLAND WIL VOORUITJUNIOR
DNFPOST Roel NED WESTLAND WIL VOORUITJUNIOR
DNFROODENBURG Roy NED WESTLAND WIL VOORUITJUNIOR
DNFDE KORT Stijn NED WESTLAND WIL VOORUITJUNIOR
DNFDELANGUE Thomas FRA EC WAMBRECHIES MARQUETTEJUNIOR
DNFBEHAGUE Rémi FRA EC WAMBRECHIES MARQUETTEJUNIOR
DNFKLUNDER Mohs NED KWSC KAMPEN SCHUNSELAAR SJUNIOR
DNFDEGRUTERE Corentin FRA EC WAMBRECHIES MARQUETTEJUNIOR
DNFVANDAMME Yorben BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
DNFBAAK Jord NED KWSC KAMPEN SCHUNSELAAR SJUNIOR
DNFKERCKHAERT Jochem NED MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
DNFTELLER Lukas BEL LOTTO-VC ARDENNESJUNIOR
DNFDE ROECK Bouk NED MONKEY TOWN CYCLING TEAM JUNIORJUNIOR
DNFKOLA Bruno ALB ASFRA RACING TEAMJUNIOR
DNFHEYMANS Simon BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR
DNFPLANCKAERT Jens BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR
DNFPLANCKAERT Mathias BEL ASFRA RACING TEAMJUNIOR
DNFHALLEUX Simon BEL LOTTO-VC ARDENNESJUNIOR
DNFHAUBRUGE Justin NED LOTTO-VC ARDENNESJUNIOR