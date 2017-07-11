Menen (Belgique) : Axel Huens Vainqueur

Classement :
1 HUENS Axel FRAH10´00" VC AMATEUR ST QUENTINU17M
2 ORINS Robin BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
3 VERBEECK Calvin BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
4 HAYTER Leo GBR SOUTHEASTU17M
5 GLOAG Thomas GBR VELO CLUB DE LONDRESU17M
6 ASKER Samuel GBRH10´33"+0´33" VC LONDRESU17M
7 DE DECKER Tijl BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
8 SMET Marco BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
9 VERSTRAETE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
10 CEURENS Robbe BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWU17M
11 SIMOENS Jari BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
12 VAN KEMPEN Jules USA TRI-CYCLISTS BRCU17M
13 DEKIEN Sander BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
14 GALLE Staf BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWU17M
15 SLOAN George GBR VC LONDRESU17M
16 SMET Jorre BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
17 THORÉ Rune BEL WIELERTEAM IEPERUM
18 EXPEELS Tjorven BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
19 DEJONGHE Kjell BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
20 DE GEEST Ricky BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
21 DELVART Theo FRA UVCU17M
22 FEDERICO Nicolas USA FRAZIER CYCLINGU17M
23 DEBORGGRAEVE Matthew BEL WIELERTEAM IEPERUM
24 LOOTENS Gust BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
25 VERMOOTE Jens BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU17M
26 CORNETTE Steve BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
27 VERROONEN Gilles BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
28 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
29 DEMUYNCK Arno BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
30 VROMANNE Mathias BEL ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURYU17M
31 MATTHEWS Robert AUSH11´52"+1´52" SIDNEY UNI VELO CLUBU17M
32 MOREAU Jimmy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
33 BOUCHARD Mathis BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
34 VROMANNE Alexis BEL WIELERTEAM IEPERUM
35 SAYOEN Lander BELH13´12"+3´12" ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
36 DE WILDE Brent BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
37 PENNE Rune BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
38 DEBOSSCHERE Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
39 VANCOILLIE Remi BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
40 BOSTYN Victor BEL ISOREX CYCLING TEAMU17M
41 NOREILDE Mathias BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
42 BUIJSSE Lukas BELH14´50"+4´50" ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
43 CHRISTIAENS Jens BEL INDIVIDUEELUM
44 VERSCHEURE Miel BEL WIELERTEAM IEPERUM
45 VANGHELUWE Warre BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
DNF RASSCHAERT Lander BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
DNF DE WEIRDT Jens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
DNF HEURION Nicolas BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU17M
DNF MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
DNF MOLLY Gil BEL WIELERTEAM IEPERUM
Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)