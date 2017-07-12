Roeselare-Beitem (Belgique) : Axel Flet 7ème

Classement :
1 DEWEER Jochen BELH41´48" DOVY KEUKENS - FCCELITE
2 COOK Leighton AUS VERIS RACINGU23
3 ROSSEEL Ricky BELH42´01"+0´13" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
4 VERSCHAEVE Lounes BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
5 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
6 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
7 FLET Axel FRA ESPOIR CYCLISME SAINT ETIENNE LOIREELITE
8 VANDAELE Angelo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
9 DE VEIRMAN Aaron BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
10 VANLUCHENE Mats BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
11 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
12 BOTHUYNE Jorden BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
13 D FLAUTT Oliver USA 303 PROJECTELITE
14 NACHTERGAELE Niels BELH42´35"+0´47" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
15 DESMECHT David BELH42´43"+0´55" TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
16 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
17 DEBOOT Bruce BELH42´48"+1´00" DOVY KEUKENS - FCCU23
18 DE KEE Glenn BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
19 MAES Jo BELH42´58"+1´10" ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
20 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
21 WARLOP Jordi BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
22 QUERTINMONT Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
23 THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23
24 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
25 CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
26 HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
27 ANDREWS Benjamin NZL CARREGIE CAUFFIELDU23
28 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
29 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
30 SIMPSON Nic AUSH43´18"+1´30" CASTEMAINE CCU
31 VANDAELE Stein BELH43´28"+1´40" THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
32 VERVERKEN Pieter BELH45´18"+3´30" DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
33 DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
34 VANDEVYVERE Stijn BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
35 BAUSBACHER Evan USAH45´58"+4´10" MATRIX
36 LEPOUTRE Sam BEL INDIVIDUEELAMA19+
37 VANTHOURNOUT Brecht BELH46´38"+4´50" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
38 VICTOOR Benito BELH47´48"+6´00" INDIVIDUEELAMA19+
39 BAEKELAND Cedric BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
40 PENNELL Henry AUS AUSTRALIAN TIME TRIALS ASSOCIATIONU
41 BONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
42 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
43 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
44 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
45 MAHIEU Mathias BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
46 CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
47 CAPPELLE Gauthier BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMELITE
48 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
49 ALSAADI Saad BRN V I BIKESU
DNF GHOSH Justin AUS VERISELITE
DNF TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE
DNF WASS Cade AUS VERISELITE
DNF ARDUINO Giovane BRA -U23
DNF BREYE Florent FRA -ELITE
DNF LAMBERECHTS Lukas BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMELITE
DNF DELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF Saccani-Williams Patrick -
DNF Howlett Matt -
DNF DOHERTY Tony IRL -
DNF ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNF Breheny Joseph -
DNF MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
DNF DERYNCK Peter BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEELITE
DNF BICKNELL Aaron AUS SYDNEYELITE
DNF BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF INGRAM Jacob USA MATRIX CYCLING CLUB
DNF HUYSSER Jeroen BEL PCT TOMACCELITE
DNF BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF STANDRILL Calvin NZL ASFRA RACING TEAMU23
DNF MCCREA Lewis AUS MIDLANDU23
DNF MILLER Ryan AUS SENTICELITE
DNF PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF VANDER MEIREN Ward BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF VANTYGHEM Tim BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
Crédit ¨Photo : Arnaud Vasseur