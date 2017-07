Gistel (Belgique) : Valentin Gouel Vainqueur

Valentin Gouel (ESEG Douai) a pris ce Jeudi 13 Juillet 2017 à remporté le Grand Prix Sylveer Maes à Gistel (Belgique) (Elites sans Contrat). Les Belges Wesley Van Dyck (Vetrapo Cycling Team) et Bjorn De Decker (VDM Van Durme Michiels) ont complété le podium.

Classement :

1 GOUEL Valentin FRAH35´00" ESEG DOUAI ELITE

2 VAN DYCK Wesley BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

3 DE DECKER Bjorn BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

4 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE

5 SEFA Ylber ALB ASFRA RACING TEAMELITE

6 PLANCKAERT Emiel BEL LOTTO SOUDALU23

7 VANCOMPERNOLLE Jan BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTELITE

8 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

9 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

10 HODEG CHAGUI Alvaro COLH35´26"+0´26" HOME SOLUTION-ANMAPAU23

11 DE POORTER Maxime BELH35´53"+0´53" EFC-L&R-VULSTEKEU

12 BENIUSIS Justas LTU CANNIBAL TEAMU23

13 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

14 DE VRIESE Stijn BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

15 OLIVER Jake AUS MEERSEY VALLEY DEVONPORT CCU

16 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

17 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

18 DELESIE Berre BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

19 DEVRIENDT Damon BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+

20 MUSGRAVE Harrison AUS TIS RACING TEAMU23

21 ADOMAITIS Rojus LTUH36´23"+1´23" CANNIBAL TEAMU23

22 SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE

23 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE

24 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23

25 ASTELL Michael AUS TIS RACING TEAMELITE

26 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

27 DE ZUTTER Kristof BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

28 PIROTTA Darcy AUS 225 RACING

29 BREYE Florent FRA VC AMATEUR ST. QUENTINELITE

30 VANGHELUWE Seppe BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

31 HIMPENS Maarten BEL KVVK-MOEDER-LAMBIK-BEACHRACETEAMELITE

32 CAVEY Vincent BELH37´40"+2´40" EFC-L&R-VULSTEKEU

33 BERTELS Leander BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. ELITE

34 MUSEEUW Stefano BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23

35 PIETERS Frederik BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE

36 ACKET Jonas BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+

37 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

38 SIMPSON Nic AUS CASTEMAINE CCU

39 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

40 LANGHAM Jacob AUS CITY OF BURNIE CCELITE

41 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

42 NAVEEN John Thomas IND ASFRA RACING TEAMELITE

43 LIVINGSTONE Peter AUS ASFRA RACING TEAMU23

44 ARVIND Rishipal IND ASRA RACING TEAMELITE

45 KIERAN Brady GBR RICHARDSON TREK RTU

46 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23

47 VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

48 RIGG Jason AUS NORTHERN DISTRICTELITE

49 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

50 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM

51 DULT Jasper BEL VZW JONG WIELERTALENTELITE

52 DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23

DNF COWARD Jake GBR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF BORGOO Lowie BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE

DNF VANKERSSCHAEVER Klaas BEL INDIVIDUEELAMA19+

DNF ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23

DNF WEBBER Hamish AUS ST KILDA CCU

DNF PRESLEY Sebastian AUS INFORMU23

DNF BIRENIS Arvydas LTU CANNIBAL TEAMU23

DNF JADHAV Omkar IND ASFRA RACING TEAMELITE

DNF PARASHURAM Arvind IND ASFRA RACING TEAMELITE

DNF VAN STADEN Cuan AUS HOBARTH WHEELERSU 23

DNF VAN DER STRAETEN Cedric BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23

DNF PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE

DNF BRAET Vinnie BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

DNF LOWYCK Jesse BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF VAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNF CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF GORDON Ross AUS CAULFIELD CCU

DNF PARLEVLIET Kallum AUS TINNELLI RACINGU23

Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)