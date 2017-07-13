Gistel (Belgique) : Valentin Gouel Vainqueur

Classement :
1 GOUEL Valentin FRAH35´00" ESEG DOUAI ELITE
2 VAN DYCK Wesley BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
3 DE DECKER Bjorn BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
4 CREFFIER Laurent BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMELITE
5 SEFA Ylber ALB ASFRA RACING TEAMELITE
6 PLANCKAERT Emiel BEL LOTTO SOUDALU23
7 VANCOMPERNOLLE Jan BEL CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUSTELITE
8 NEIRYNCK Kevin BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
9 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
10 HODEG CHAGUI Alvaro COLH35´26"+0´26" HOME SOLUTION-ANMAPAU23
11 DE POORTER Maxime BELH35´53"+0´53" EFC-L&R-VULSTEKEU
12 BENIUSIS Justas LTU CANNIBAL TEAMU23
13 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
14 DE VRIESE Stijn BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
15 OLIVER Jake AUS MEERSEY VALLEY DEVONPORT CCU
16 BORRY Kim BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
17 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
18 DELESIE Berre BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
19 DEVRIENDT Damon BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+
20 MUSGRAVE Harrison AUS TIS RACING TEAMU23
21 ADOMAITIS Rojus LTUH36´23"+1´23" CANNIBAL TEAMU23
22 SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE
23 STOFFERIS Rieno BEL W. T. C. WALTER GODEFROOTELITE
24 VERMET Joran BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
25 ASTELL Michael AUS TIS RACING TEAMELITE
26 WAGEMANS Koen BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
27 DE ZUTTER Kristof BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
28 PIROTTA Darcy AUS 225 RACING
29 BREYE Florent FRA VC AMATEUR ST. QUENTINELITE
30 VANGHELUWE Seppe BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
31 HIMPENS Maarten BEL KVVK-MOEDER-LAMBIK-BEACHRACETEAMELITE
32 CAVEY Vincent BELH37´40"+2´40" EFC-L&R-VULSTEKEU
33 BERTELS Leander BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. ELITE
34 MUSEEUW Stefano BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23
35 PIETERS Frederik BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
36 ACKET Jonas BEL INOFEC CYCLING TEAMAMA19+
37 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
38 SIMPSON Nic AUS CASTEMAINE CCU
39 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
40 LANGHAM Jacob AUS CITY OF BURNIE CCELITE
41 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
42 NAVEEN John Thomas IND ASFRA RACING TEAMELITE
43 LIVINGSTONE Peter AUS ASFRA RACING TEAMU23
44 ARVIND Rishipal IND ASRA RACING TEAMELITE
45 KIERAN Brady GBR RICHARDSON TREK RTU
46 VANSTEENKISTE Mathieu BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEU23
47 VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
48 RIGG Jason AUS NORTHERN DISTRICTELITE
49 PATTYN Jamie BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
50 LEFEVER Nico BEL INDIVIDUEELMASTM
51 DULT Jasper BEL VZW JONG WIELERTALENTELITE
52 DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23
DNF COWARD Jake GBR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF BORGOO Lowie BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF DE VOS Dries BEL CYCLING TEAM OOSTKUSTELITE
DNF VANKERSSCHAEVER Klaas BEL INDIVIDUEELAMA19+
DNF ADAM Benjamin BEL BLANCS GILETS BRABANT WALLONU23
DNF WEBBER Hamish AUS ST KILDA CCU
DNF PRESLEY Sebastian AUS INFORMU23
DNF BIRENIS Arvydas LTU CANNIBAL TEAMU23
DNF JADHAV Omkar IND ASFRA RACING TEAMELITE
DNF PARASHURAM Arvind IND ASFRA RACING TEAMELITE
DNF VAN STADEN Cuan AUS HOBARTH WHEELERSU 23
DNF VAN DER STRAETEN Cedric BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) U23
DNF PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE
DNF BRAET Vinnie BEL TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
DNF LOWYCK Jesse BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF VAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNF CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF GORDON Ross AUS CAULFIELD CCU
DNF PARLEVLIET Kallum AUS TINNELLI RACINGU23
Crédit Photo : Martine Verfaillie (Archive)