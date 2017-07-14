Bene Ladies Tour Étape 1 (Belgique) : Elise Delzenne 5ème

Classement :
1 EDMONDSON Annette AUSH2´25S WIGGLE HIGH5DE
2 ENSING Janneke NEDH2´29S ALE CIPOLLINIDE
3 BARKER Elinor 0H2´30S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
4 SCHMIDT Trine DEN LOTTO SOUDAL LADIESDE
5 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
6 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HIGH5DE
7 CURE Amy AUS WIGGLE HIGH5DEPROF
8 VAN GOGH Natalie NEDH2´31S PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
9 SWINKELS Karlijn NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
10 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE
11 ANDERSEN Susanne NOR HITEC PRODUCTSDE
12 KOREVAAR Jeanne NEDH2´32S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
13 ROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE
14 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
15 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
16 LOWTHER Melissa GBRH2´33S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
17 BRAAM Danique NED JAN VAN ARCKELDE
18 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
19 TENNIGLO Moniek NEDH2´34S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
20 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
21 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
22 GARNER Grace GBRH2´35S WIGGLE HIGH5DE
23 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE
24 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
25 GARNER Lucy GBRH2´36S WIGGLE HIGH5DE
26 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
27 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE
28 VANDENBROUCKE Saartje BELH2´37S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
29 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
30 BLOEM Judith JAN VAN ARCKELDE
31 HEINE Vita NOR HITEC PRODUCTSDE
32 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
33 PALADIN Soraya ITAH2´38S ALE CIPOLLINIDE
34 SHAW Lucy GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
35 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
36 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
37 NESSMAR Alexandra 0H2´39S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
38 ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE
39 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
40 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
41 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
42 JOHNSEN Cecilie Gotaas NORH2´40S HITEC PRODUCTSDE
43 HOLDEN Elizabeth GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
44 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
45 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
46 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
47 GRÖNDAHL Antonia FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
48 CASTRIQUE Alana BEL BELGIUM NATIONAL TEAMR Dame Junior
49 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
50 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
51 DRUYTS Demmy BELH2´41S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
52 ROOIJAKKERS Paulien NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
53 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE
54 BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
55 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
56 BAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE
57 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
58 VAN VELZEN Bryony NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
59 VAN ANROOIJ Lindy NEDH2´42S JOS FERON LADIES FORCEDE
60 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
61 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
62 VAN GLABEKE Shana BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
63 KARLSSON Julia SWEDEN NATIONAL TEAMDE
64 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
65 GUDERZO Tatiana ITAH2´43S LENSWORLD - KUOTADE
66 MUSTONEN LICHAN Sara SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
67 SOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
68 RICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
69 TAYLOR Carlee AUS ALE CIPOLLINIDE
70 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE
71 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE
72 DRUYTS Jessy BELH2´44S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
73 DEBBOUDT Lensy BELH2´45S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
74 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
75 DREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
76 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
77 SELS Loes BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
78 FRANCHI Elena ITAH2´46S AROMITALIA VAIANODE
79 ALLIN Pauline SAS - MACOGEPDE
80 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
81 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
82 DE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE
83 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria ESP LOINTEKDE
84 GÅ SKJENN Ingvild NOR HITEC PRODUCTSDE
85 PEETERS Jinse BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
86 KALM Kelly ESTH2´47S ISOREX CYCLING TEAMDE
87 ROTMAN Lotte BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
88 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
89 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
90 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
91 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE
92 LIMA Tone Hatteland NORH2´48S HITEC PRODUCTSDE
93 VAN TWISK Abigail GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
94 OLSSON Sara SWE JOS FERON LADIES FORCEDE
95 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
96 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
97 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE
98 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE
99 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
100 THELBERG Emmy SWEH2´49S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
101 LENSECLAES Ditte BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
102 SACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE
103 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
104 DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
105 WHITSON Genevieve GBRH2´50S ISOREX CYCLING TEAMDE
106 EHRBERG Liisa EST JOS FERON LADIES FORCEDE
107 RAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
108 PILZ Estafania ARGH2´51S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
109 DALTON Heidi RSA AROMITALIA VAIANODE
110 BERTON Fatima BEL JOS FERON LADIES FORCEDE
111 VAN HOUTUM Céline NEDH2´52S JOS FERON LADIES FORCEDE
112 HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE
113 WAALBOER Guusje JAN VAN ARCKELDE
114 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE
115 GOESSENS Brenda BELH2´54S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
116 ACCOE Joyce BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
117 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA VAIANODE
118 MARIEN Lynn BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
119 MARTINI Alessia ITAH2´55S AROMITALIA VAIANODE
120 LAMBOLEY Soline FRAH2´56S SAS - MACOGEPDE
121 GONZALEZ BLANCO Lucia ESP LOINTEKDE
122 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
123 LAIZANE Lija LATH2´57S AROMITALIA VAIANODE
124 BERLIN Malin SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
125 DENEEF Naïka BELH2´58S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
126 GULLIKSEN Line Marie NORH3´3S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
127 VOS Marianne NEDH3´11S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
128 VAN DE REE Monique NEDH3´23S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
129 MEIJER Rixt NEDH3´25S JAN VAN ARCKELDE