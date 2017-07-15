Bene Ladies Tour Étape 2 (Belgique) : Roxane Fournier 3ème

Classement :
1 BARNES Alice GBRH14´22S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
2 VOS Marianne NED0H0´0S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
3 FOURNIER Roxane FRAH15´17S0H0´55S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
4 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
5 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE
6 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA VAIANODE
7 EDMONDSON Annette AUS WIGGLE HIGH5DE
8 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE
9 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE
10 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE
11 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
12 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria ESP LOINTEKDE
13 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
14 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
15 SELS Loes BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
16 LOWTHER Melissa GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
17 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
18 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE
19 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
20 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
21 KARLSSON Julia SWEDEN NATIONAL TEAMDE
22 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
23 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE
24 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
25 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
26 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
27 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
28 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HIGH5DE
29 VAN DE REE Monique NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
30 GONZALEZ BLANCO Lucia ESP LOINTEKDE
31 RICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
32 SCHMIDT Trine DEN LOTTO SOUDAL LADIESDE
33 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
34 BARKER Elinor GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
35 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
36 ANDERSEN Susanne NOR HITEC PRODUCTSDE
37 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
38 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE
39 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE
40 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE
41 MEIJER Rixt NED JAN VAN ARCKELDE
42 HOLDEN Elizabeth GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
43 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
44 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE
45 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
46 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
47 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE
48 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE
49 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
50 LAIZANE Lija LAT AROMITALIA VAIANODE
51 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
52 MUSTONEN LICHAN Sara SWEH15´29S0H1´7S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
53 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
54 DUTOUR Margot FRAH15´52S0H1´30S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
55 VAN ANROOIJ Lindy NEDH15´58S0H1´36S JOS FERON LADIES FORCEDE
56 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
57 GULLIKSEN Line Marie NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
58 RAVNDAL Birgitte NORH16´10S0H1´48S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
59 VANDENBROUCKE Saartje BELH17´4S0H2´42S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
60 DOM Annelies BELH19´38S0H5´16S LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
61 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
62 GÅ SKJENN Ingvild NORH20´30S0H6´8S HITEC PRODUCTSDE
63 DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
64 THELBERG Emmy SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
65 SOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
66 OLSSON Sara SWE JOS FERON LADIES FORCEDE
67 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
68 EHRBERG Liisa EST JOS FERON LADIES FORCEDE
69 BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
70 VAN HOUTUM Céline NED JOS FERON LADIES FORCEDE
71 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
72 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
73 CURE Amy AUS WIGGLE HIGH5DEPROF
74 CASTRIQUE Alana BEL BELGIUM NATIONAL TEAMR Dame Junior
75 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
76 DALTON Heidi RSA AROMITALIA VAIANODE
77 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
78 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
79 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
80 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
81 ALLIN Pauline SAS - MACOGEPDE
82 GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
83 DE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE
84 HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE
85 WAALBOER Guusje JAN VAN ARCKELDE
86 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
87 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
88 BLOEM Judith JAN VAN ARCKELDE
89 TAYLOR Carlee AUS ALE CIPOLLINIDE
90 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
91 VAN TWISK Abigail GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
92 SHAW Lucy GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
93 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
94 ROBERTS Amy GBRH22´43S0H8´21S WIGGLE HIGH5DE
95 SACHET Iris FRAH23´46S0H9´24S SAS - MACOGEPDE
96 ARBJÖRK Jeanette 3H24´0S0H9´38S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
97 ROTMAN Lotte BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
98 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
99 PEETERS Jinse BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
100 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE
101 LENSECLAES Ditte BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
102 JOHNSEN Cecilie Gotaas NOR HITEC PRODUCTSDE
103 NESSMAR Alexandra SWEDEN NATIONAL TEAMDE
104 BULLERI Alessia ITAH24´3S0H9´41S AROMITALIA VAIANODE
105 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE
106 PILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
107 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
108 FRANCHI Elena ITAH24´7S0H9´45S AROMITALIA VAIANODE
109 GRÖNDAHL Antonia FINH24´14S0H9´52S ISOREX CYCLING TEAMDE
110 BAZIN Marjolaine FRAH24´33S0H10´11S SAS - MACOGEPDE
111 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BELH24´41S0H10´19S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
112 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
113 DREVILLE Anabelle FRAH24´42S0H10´20S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
114 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
115 VAN GLABEKE Shana BELH26´10S0H11´48S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
116 VAN VELZEN Bryony NEDH28´8S0H13´46S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
117 MARIEN Lynn BELH32´3S0H17´41S WIELERCLUB DE SPRINTERS