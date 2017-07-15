Nivelle (59) - Prix Des Trois Villages (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 LE ROUX Pascal VCA VC AMATEUR ST QUENTIN 2h42'01''
2 NACHTERNAGAELE Niels ATOM 6
3 NICOLAS Théo VC ROUEN 76
4 LALOUETTE Kévin CC NOGENT / OISE
5 PINAUD Anthony VC AMATEUR ST QUENTIN
6 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN A 36''
7 ANTI Enzo VC ROUEN 76 À 2'02''
8 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN À 2'29''
9 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
10 POULLAIN Benoît VC AMATEUR ST QUENTIN
11 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
12 TALEUX Jean-Baptiste O GRANDE SYNTHE
13 POIRET Benjamin ESEG DOUAI
14 LAVOISSIER Mattias TEAM MACADAM'S COWBOYS
15 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET
16 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN
17 MACHART Luc ES ARQUES
18 DELANGUE Alain EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
19 DELABRE Mickaël GAZ ELEC C DE DOUAI
20 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
21 REVILLON Anthony O GRANDE SYNTHE
22 DELOBEL Alain ES ARQUES
23 HAVET Sébastien GAZ ELEC C DE DOUAI
24 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME