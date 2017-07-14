Coulommiers (77) - Prix du Conseil Municipal (3-Juniors)

Classement :
1 OMARSSON MOLLERUP Martin TEAM HECHMANN CYCLING 1:56:17
2 TOUBOUL Steeve TEAM MONTAGNAC AC à 00mn07 s
3 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD à 00mn39 s
4 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
6 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
7 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
8 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
9 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
10 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX
11 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
12 SOL Emmanuel USM GAGNY
13 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
14 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
15 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE
16 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET
17 BARTLET Steven ESC MEAUX
18 HERVIO Julien CC SAINT LOUISIEN
19 SAM Eric US CRETEIL à 01mn23 s
20 GIRARDET Rémi SA VERDUNOIS
21 BONOMELLI Eric USM GAGNY
22 GABILONDO Carl US CRETEIL
23 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER
24 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS
25 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON
26 MATHIS Olivier A. C. B. B.
27 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES
28 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
29 LECLERC Julien AV THIAIS
30 LORY Florian ESEG DOUAI
31 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93
32 DUPUY Silouane VCA DU BOURGET
33 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS
34 DAGUE Clément AV THIAIS
Crédit Photo : Martial Denais