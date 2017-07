Coulommiers (77) - Prix du Conseil Municipal (3-Juniors)

Classement :

1 OMARSSON MOLLERUP Martin TEAM HECHMANN CYCLING 1:56:17

2 TOUBOUL Steeve TEAM MONTAGNAC AC à 00mn07 s

3 LOLLIEROU Erwann TEAM PELTRAX - CSD à 00mn39 s

4 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

5 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

6 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.

7 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

8 ROPARS Philippe PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

9 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS

10 MARTIGNON Jérémy ESC MEAUX

11 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

12 SOL Emmanuel USM GAGNY

13 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

14 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

15 VAN NIMMEN Romuald VC CHATEAU THIERRY METROPOLE

16 BIELLO Aurélien VCA DU BOURGET

17 BARTLET Steven ESC MEAUX

18 HERVIO Julien CC SAINT LOUISIEN

19 SAM Eric US CRETEIL à 01mn23 s

20 GIRARDET Rémi SA VERDUNOIS

21 BONOMELLI Eric USM GAGNY

22 GABILONDO Carl US CRETEIL

23 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER

24 MATRAT Christophe CC COULOMMIERS

25 GALON Geoffrey VELO CLUB ARPAJON

26 MATHIS Olivier A. C. B. B.

27 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES

28 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

29 LECLERC Julien AV THIAIS

30 LORY Florian ESEG DOUAI

31 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93

32 DUPUY Silouane VCA DU BOURGET

33 BENHAMOU Jérémy AV THIAIS

34 DAGUE Clément AV THIAIS

Crédit Photo : Martial Denais