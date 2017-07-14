Auxi Le Chateau (62) - Prix De La Municipalité (2-3-Juniors)

Classement :
1 RINGOT Romain TOUQUET ACC
2 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
2 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
3 DOURLENS Charles Antoine O GRANDE SYNTHE
4 GABISSON Clément ESEG DOUAI
5 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
6 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
7 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
8 BIGO Mathias ESEG DOUAI
9 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI
10 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
11 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE
12 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
13 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
14 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE
15 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
16 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
17 FOURRIER Vincent CL BARLIN
18 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
19 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
20 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
21 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
22 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
23 DURANEL Olivier CL BARLIN
24 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
25 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
26 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
27 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME
28 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
29 LECOINTE Valentin CL BARLIN
30 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
31 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE
32 BLAIZE Thibault VC AMATEUR ST QUENTIN
33 RIQUIER Rudy EC ABBEVILLOISE
34 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE
35 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE
36 ROUSSEL Thomas VC AUXILOIS
37 DENIS Thibaut CL BARLIN
5 VANDERMEERSCH Emilien O GRANDE SYNTHE
6 LEJEUNE Rémi EC ABBEVILLOISE
7 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
8 BIGO Mathias ESEG DOUAI
9 WELVAERT Michaël GAZ ELEC C DE DOUAI
10 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
11 TRUBACZ Laurent EC TOURQUENNOISE
12 HENNERE Loïc SC BOULONNAIS
13 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
14 CORNE Antoine EC ABBEVILLOISE
15 THUILLEZ Anthony EC ABBEVILLOISE
16 GROSSI Jérémy CV LIEVINOIS
17 FOURRIER Vincent CL BARLIN
18 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
19 FOURNIER Jérémy FLANDRE ELITE CYCLISME
20 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
21 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
22 TAKASHIMIZU Tensyo AMIENS SPORT CYCLISTE
23 DURANEL Olivier CL BARLIN
24 BAILLOEUIL Alexis ESEG DOUAI
25 CHALAS Jean Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
26 BERTINI Vincent SC VAL D'ARRE
27 DEVIENNE Quentin FLANDRE ELITE CYCLISME
28 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
29 LECOINTE Valentin CL BARLIN
30 TRINEL Jérôme FLANDRE ELITE CYCLISME
31 MASSON Anthony EC ABBEVILLOISE
32 BLAIZE Thibault VC AMATEUR ST QUENTIN
33 RIQUIER Rudy EC ABBEVILLOISE
34 IWAMA Raiku AMIENS SPORT CYCLISTE
35 DURET Benjamin SC VAL D'ARRE
36 ROUSSEL Thomas VC AUXILOIS
37 DENIS Thibaut CL BARLIN
Crédit Photo : Evelyne Cominotto