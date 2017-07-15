Bene Ladies Tour Étape 3 (Belgique) : Roxane Fournier 4ème

Classement :
1 BARKER Elinor 2H30´28S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
2 VOS Marianne NEDH30´29S0H0´1S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
3 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE
4 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
5 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
6 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
7 EDMONDSON Annette AUS WIGGLE HIGH5DE
8 SACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE
9 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE
10 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
11 VAN DE REE Monique NED LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
12 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
13 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE
14 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
15 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
16 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
17 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE
18 SELS Loes BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
19 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE
20 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
21 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA VAIANODE
22 SHAW Lucy GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
23 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE
24 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
25 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
26 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
27 ROTMAN Lotte BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
28 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE
29 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
30 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
31 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
32 EHRBERG Liisa EST JOS FERON LADIES FORCEDE
33 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
34 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE
35 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
36 THELBERG Emmy SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
37 VAN HOUTUM Céline NED JOS FERON LADIES FORCEDE
38 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
39 DOM Annelies BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
40 VAN TWISK Abigail GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
41 CURE Amy AUS WIGGLE HIGH5DEPROF
42 HOLDEN Elizabeth GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
43 DRUYTS Demmy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
44 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
45 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria ESP LOINTEKDE
46 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
47 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
48 ANDERSEN Susanne NOR HITEC PRODUCTSDE
49 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HIGH5DE
50 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
51BECKERS Isabelle BEL LOTTO SOUDAL LADIESDE
52POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
53RAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
54ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE
55VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
56KARLSSON Julia SWEDEN NATIONAL TEAMDE
57BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
58VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
59PEETERS Jinse BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
60GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
61KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
62RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
63DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
64SOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
65GONZALEZ BLANCO Lucia ESP LOINTEKDE
66DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
67ALLIN Pauline SAS - MACOGEPDE
68FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE
69MUSTONEN LICHAN Sara SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
70GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
71DALTON Heidi RSA AROMITALIA VAIANODE
72MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
73SCHMIDT Trine DEN LOTTO SOUDAL LADIESDE
74OLSSON Sara SWE JOS FERON LADIES FORCEDE
75GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
76CASTRIQUE Alana BEL BELGIUM NATIONAL TEAMR Dame Junior
77DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
78MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE
79MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
80VAN ANROOIJ Lindy NED JOS FERON LADIES FORCEDE
81GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE
82BLOEM Judith JAN VAN ARCKELDE
83MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
84ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE
85DE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE
86ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE
87REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
88VANDENBROUCKE Saartje BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
89RICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
90DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
91ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
92TAYLOR Carlee AUS ALE CIPOLLINIDE
93BAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE
94HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE
95GÅ SKJENN Ingvild NOR HITEC PRODUCTSDE
96WAALBOER Guusje JAN VAN ARCKELDE
97NESSMAR Alexandra SWEDEN NATIONAL TEAMDE
98DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
99ROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE
100LAIZANE Lija LAT AROMITALIA VAIANODE
101CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
102POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
103LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE
104LENSECLAES Ditte BELH30´48S0H0´20S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
105PILZ Estafania ARGH31´23S0H0´55S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
106GRÖNDAHL Antonia FINH37´18S0H6´50S ISOREX CYCLING TEAMDE
107DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
108DREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE