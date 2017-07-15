Etoile d'Or (Coupe de France DN1) - Alexys Brunel 2ème
Fabien Schmidt (Côtes d'Armor-Marie Morin), ce samedi 15 Juillet 2017, l'Etoile d'Or - Grand Prix Centre Presse-La Nouvelle République, 7ème manche de la Coupe de France DN1 entre Usson-du-Poitou (Vienne) et Bélâbre (Indre), Alexys Brunel (CC Etupes) et Cyrille Patoux (VC Pays de Loudéac) complète le podium .
Classement :
1 SCHMIDT Fabien COTES D'ARMOR MARIE MORIN 4h26'29''
2 * BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 11''
3 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC ''
4 * GUGLIELMI Simon C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
5 * MAOMA Silver VC ROUEN 76 ''
6 * RUSSO Clement EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
7 * IDJOUADIENE Pierre CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
8 MAURELET Flavien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
9 * JARNET Maxime V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ''
10 FLET Axel EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
11 GUILLEMOT Frederic COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
12 GARNIER Matthieu CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
13 * WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''
14 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE ''
15 * SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE ''
16 * PELLEGRIN Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
17 * MALLE Nicolas SOJASUN ESPOIR ACNC ''
18 PEREIRA Florent VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
19 * DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
20 * SAUVAGE Paul CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
21 TRARIEUX Julien A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
22 RAID Risto VC ROUEN 76 ''
23 * GENIETS Kevin CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
24 DAVID Nicolas CREUSE OXYGENE ''
25 GRAS Rémy GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
26 * MILLASSEAU Guillaume CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
27 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
28 DELEVOYE Jordan V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ''
29 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE ''
30 * DUJARDIN Sandy EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
31 PIRY Christopher VC ROUEN 76 ''
32 * LAUK Karl Patrick VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
33 * CHAMPOUSSIN Clement CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
34 * BERNARD Enzo VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
35 SAINT MARTIN Clement OCEANE TOP 16 ''
36 * MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 ''
37 * CHAMPOSSIN Odrian A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
38 LEGROS Adrien COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
39 * DUBOIS Corentin UC NANTES ATLANTIQUE ''
40 * PRIMAS Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC ''
41 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 ''
42 MARY Clement UC NANTES ATLANTIQUE ''
43 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
44 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''
45 GUICHARD Mickael OCEANE TOP 16 ''
46 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC à 19''
47 BENNETT Stéfan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
48 * BONJEAN Maxence C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 22''
49 LE LAVANDIER Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
50 * CAM Florian COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
51 * DILIGEART Alexis OCEANE TOP 16 ''
52 * RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
53 * DE JONG Jacob CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
54 * BRAYBROOKE Alexander A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
55 GUERIN Camille VC PAYS DE LOUDEAC ''
56 CARAMEL Mathieu A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
57 THOMASSON Nicolas VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
58 * GUEGAN Mael SOJASUN ESPOIR ACNC ''
59 * BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC ''
60 * SELLIER Simon VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
2 * BRUNEL Alexys CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 11''
3 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC ''
4 * GUGLIELMI Simon C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
5 * MAOMA Silver VC ROUEN 76 ''
6 * RUSSO Clement EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
7 * IDJOUADIENE Pierre CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
8 MAURELET Flavien GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
9 * JARNET Maxime V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ''
10 FLET Axel EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
11 GUILLEMOT Frederic COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
12 GARNIER Matthieu CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
13 * WARAS Corentin VC ROUEN 76 ''
14 PENVEN Clément CC NOGENT / OISE ''
15 * SAGNIER Théo CC NOGENT / OISE ''
16 * PELLEGRIN Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
17 * MALLE Nicolas SOJASUN ESPOIR ACNC ''
18 PEREIRA Florent VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
19 * DANES Léo CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
20 * SAUVAGE Paul CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
21 TRARIEUX Julien A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
22 RAID Risto VC ROUEN 76 ''
23 * GENIETS Kevin CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
24 DAVID Nicolas CREUSE OXYGENE ''
25 GRAS Rémy GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
26 * MILLASSEAU Guillaume CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
27 PACOT Alexandre S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
28 DELEVOYE Jordan V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO ''
29 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE ''
30 * DUJARDIN Sandy EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
31 PIRY Christopher VC ROUEN 76 ''
32 * LAUK Karl Patrick VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
33 * CHAMPOUSSIN Clement CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
34 * BERNARD Enzo VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
35 SAINT MARTIN Clement OCEANE TOP 16 ''
36 * MONTANA Sylvain VC ROUEN 76 ''
37 * CHAMPOSSIN Odrian A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
38 LEGROS Adrien COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
39 * DUBOIS Corentin UC NANTES ATLANTIQUE ''
40 * PRIMAS Nicolas VC PAYS DE LOUDEAC ''
41 GUERIN Alexis VC ROUEN 76 ''
42 MARY Clement UC NANTES ATLANTIQUE ''
43 PASCUAL Benjamin S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
44 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE ''
45 GUICHARD Mickael OCEANE TOP 16 ''
46 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC à 19''
47 BENNETT Stéfan GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
48 * BONJEAN Maxence C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 22''
49 LE LAVANDIER Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
50 * CAM Florian COTES D'ARMOR MARIE MORIN ''
51 * DILIGEART Alexis OCEANE TOP 16 ''
52 * RIGOLLOT Mathieu S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
53 * DE JONG Jacob CHAMBERY CYCLISME FORMATION ''
54 * BRAYBROOKE Alexander A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
55 GUERIN Camille VC PAYS DE LOUDEAC ''
56 CARAMEL Mathieu A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
57 THOMASSON Nicolas VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
58 * GUEGAN Mael SOJASUN ESPOIR ACNC ''
59 * BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC ''
60 * SELLIER Simon VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
61 * MADOUAS Valentin UC NANTES ATLANTIQUE ''
62 MOTTIER Justin VC PAYS DE LOUDEAC à 28''
63 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
64 CHASSAGNE Thomas CREUSE OXYGENE ''
65 * MAITRE Florian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 32''
66 GUILLONNET Adrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 34''
67 * DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
68 TARRIDE Gregoire A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
69 * JOLY Thomas CC NOGENT / OISE ''
70 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 01'06''
71 * GAILLARD Marlon VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 01'14''
72 ALMEIDA Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX à 01'31''
73 BACON Romain CC NOGENT / OISE à 01'56''
74 * KOHL Roman GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 02'33''
75 * ORCEAU Clement VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
76 * LEBOUCHER Adrien UC NANTES ATLANTIQUE ''
77 * BURGAUDEAU Mathieu VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
78 JEANNES Matthieu EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 02'45''
79 MICHEL Romain V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO à 03'08''
80 ROBERT Maxime CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
81 LE COURT DE BILLOT Olivier GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
82 * DURY Luc EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
83 * BOILEAU Léo EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 05'15''
84 BONNET Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
85 CAM Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN à 05'28''
86 * VANOVERSCHELDE Quentin V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO à 06'13''
87 * AUBERT Rémi CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 08'23''
ab * ROGER Maxime CHAMBERY CYCLISME FORMATION
ab CASTELLARNAU Florent A.V.C.AIX EN PROVENCE
ab * MORIN Emmanuel SOJASUN ESPOIR ACNC
ab * RAPIN Martin SOJASUN ESPOIR ACNC
ab * LEMOINE Gaetan VC PAYS DE LOUDEAC
ab * LEPLINGARD Antoine VC PAYS DE LOUDEAC
ab DELETANG Alexandre OCEANE TOP 16
ab ROUSSEAU Jayson OCEANE TOP 16
ab * CAPOT Lucien OCEANE TOP 16
ab * BOISSET Enzo UC NANTES ATLANTIQUE
ab * PERRET Kevin UC NANTES ATLANTIQUE
ab ATHANE Thibault C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ab DUMOURIER Florian C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ab * MONCASSIN Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab * HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE
ab * VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE
ab ARMIRAIL Bruno OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * CABANEL Thomas OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * CABANEL Vincent OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * LHUILIER Simon OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * MOULY Adrien OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab DEBORDE Brice VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX
ab LE MONTAGNER Maxime CREUSE OXYGENE
ab * MENANT Théo CREUSE OXYGENE
ab * MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE
ab * MEYLEU Alexandre V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab PACCALET Alexandre V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab * HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
62 MOTTIER Justin VC PAYS DE LOUDEAC à 28''
63 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE ''
64 CHASSAGNE Thomas CREUSE OXYGENE ''
65 * MAITRE Florian VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 32''
66 GUILLONNET Adrien S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 34''
67 * DEBEAUMARCHE Nicolas S.C.OLYMPIQUE DE DIJON ''
68 TARRIDE Gregoire A.V.C.AIX EN PROVENCE ''
69 * JOLY Thomas CC NOGENT / OISE ''
70 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE à 01'06''
71 * GAILLARD Marlon VENDEE U PAYS DE LA LOIRE à 01'14''
72 ALMEIDA Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX à 01'31''
73 BACON Romain CC NOGENT / OISE à 01'56''
74 * KOHL Roman GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 à 02'33''
75 * ORCEAU Clement VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
76 * LEBOUCHER Adrien UC NANTES ATLANTIQUE ''
77 * BURGAUDEAU Mathieu VENDEE U PAYS DE LA LOIRE ''
78 JEANNES Matthieu EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 02'45''
79 MICHEL Romain V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO à 03'08''
80 ROBERT Maxime CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD ''
81 LE COURT DE BILLOT Olivier GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 ''
82 * DURY Luc EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP ''
83 * BOILEAU Léo EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP à 05'15''
84 BONNET Pierre VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX ''
85 CAM Maxime COTES D'ARMOR MARIE MORIN à 05'28''
86 * VANOVERSCHELDE Quentin V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO à 06'13''
87 * AUBERT Rémi CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD à 08'23''
ab * ROGER Maxime CHAMBERY CYCLISME FORMATION
ab CASTELLARNAU Florent A.V.C.AIX EN PROVENCE
ab * MORIN Emmanuel SOJASUN ESPOIR ACNC
ab * RAPIN Martin SOJASUN ESPOIR ACNC
ab * LEMOINE Gaetan VC PAYS DE LOUDEAC
ab * LEPLINGARD Antoine VC PAYS DE LOUDEAC
ab DELETANG Alexandre OCEANE TOP 16
ab ROUSSEAU Jayson OCEANE TOP 16
ab * CAPOT Lucien OCEANE TOP 16
ab * BOISSET Enzo UC NANTES ATLANTIQUE
ab * PERRET Kevin UC NANTES ATLANTIQUE
ab ATHANE Thibault C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ab DUMOURIER Florian C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ab * MONCASSIN Maxence GSC BLAGNAC VELO SPORT 31
ab * HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE
ab * VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE
ab ARMIRAIL Bruno OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * CABANEL Thomas OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * CABANEL Vincent OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * LHUILIER Simon OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab * MOULY Adrien OCCITANE CYCLISME FORMATION
ab DEBORDE Brice VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX
ab LE MONTAGNER Maxime CREUSE OXYGENE
ab * MENANT Théo CREUSE OXYGENE
ab * MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE
ab * MEYLEU Alexandre V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab PACCALET Alexandre V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO
ab * HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab * RICHARD Valentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
ab TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
Écrit par Bernard Blanchard