Beuvraignes (80) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE
2 SELLIER Mathis PARISIS AC
3 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE C
4 MARECHAL Valentin EC ABBEVILLOISE
5 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE
6 RADADI Ambre CC FORMERIE
7 CARLOT Lilian AC CLERMONTOIS
8 RIFFLET Théo CC MANQUEVILLE LILLERS
9 PIDOUX Lucien EC ABBEVILLOISE
10 CHARRAUD Tom AC MONTDIDIER
11 DUMONT Enzo AC CLERMONTOIS
12 LEROUX Victor UC LIANCOURT
13 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
14 SAUVE Raphaël AC AMIENOISE
15 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE
16 BONNETON Maxence COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
17 BARBIER Tristan AC CLERMONTOIS
18 BONNETON Lilian COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
19 DECROUY Gaël UV PINON ANIZY
20 BOTEL Faustin AMIENS SPORT CYCLISTE
21 BRASSEUR Théo CC SALOUEL
22 BALIQUE Valentin AC NESLOIS
23 KRZANOWSKI Neo P.CHALONNAISE
24 DOUCHET Flavie SC VAL D'ARRE
25 FOUILLEUL Laura AC MONTDIDIER
Remerciements Jacky Crepin