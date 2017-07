Beuvraignes (80) - Prix de la Ville (Cadets)

Kenny Casper (AC Montdidier) a remporté ce Vendredi 14 Juillet 2017 Le Grand Prix de la Ville (Cadets) à Beuvraignes (80). Mathieu Rifflet (AC Amienoise) et Maxime Abraham Dupin (SC Val D'Arre) ont complété le podium.

Classement :

1 CASPER Kenny AC MONTDIDIER

2 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE

3 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE

4 CASPER Enzo AC MONTDIDIER

5 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE

6 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION

7 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE

8 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE

9 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C

10 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

11 PLASKOWSKI Hugo AC AMIENOISE

12 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE

13 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE

14 COOKE William AC MONTDIDIER

15 RIFFLET Julien AC AMIENOISE

16 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE

Remerciements Jacky Crepin