Beuvraignes (80) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 CASPER Kenny AC MONTDIDIER
2 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
3 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
4 CASPER Enzo AC MONTDIDIER
5 CHIAVERINA Maxime AMIENS SPORT CYCLISTE
6 SNOECK Florian CONTOIRE HAMEL TEAM ORGANISATION
7 LAMAND Thomas EC VALLEE DE L'AISNE
8 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
9 DHENIN Pierre US CREPYNOISE C
10 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
11 PLASKOWSKI Hugo AC AMIENOISE
12 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
13 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE
14 COOKE William AC MONTDIDIER
15 RIFFLET Julien AC AMIENOISE
16 RONCERAY Martin SC VAL D'ARRE
Remerciements Jacky Crepin