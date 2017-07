Bene Ladies Tour Étape 4 (Belgique) : Elise Delzenne 5ème

Classement :

1 VOS Marianne NEDH13´59S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

2 TENNIGLO Moniek NEDH14´3S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

3 EDMONDSON Annette AUSH14´5S WIGGLE HIGH5DE

4 FAHLIN Emilia SWEH14´8S WIGGLE HIGH5DE

5 DELZENNE Elise FRAH14´18S LOTTO SOUDAL LADIESDE

6 ENSING Janneke NEDH14´22S ALE CIPOLLINIDE

7 BARKER Elinor 0H14´23S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

8 DEMAY Coralie FRAH14´24S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

9 CURE Amy AUSH14´26S WIGGLE HIGH5DEPROF

10 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE

11 ANDERSEN Susanne NORH14´28S HITEC PRODUCTSDE

12 VAN LOY Ellen BELH14´29S BELGIUM NATIONAL TEAMDE

13 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

14 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

15 GAFINOVITZ Rotem ISRH14´31S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

16 BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

17 FOURNIER Roxane FRAH14´36S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

18 VERSCHELDEN Nathalie BELH14´38S LENSWORLD - KUOTADE. UCI

19 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

20 DOM Annelies BELH14´39S LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI

21 TUSLAITE Daiva LTUH14´40S ALE CIPOLLINIDE

22 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

23 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE

24 JONGERIUS Claudia NEDH14´41S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

25 ROBERTS Amy GBRH14´42S WIGGLE HIGH5DE

26 PERSICO Silvia ITAH14´43S VALCAR PBMDE

27 DALTON Heidi RSAH14´44S AROMITALIA VAIANODE

28 GUDERZO Tatiana ITAH14´46S LENSWORLD - KUOTADE

29 BLOEM Judith 0H14´47S JAN VAN ARCKELDE

30 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE

31 DREVILLE Anabelle FRAH14´48S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

32 BAZIN Marjolaine FRAH14´49S SAS - MACOGEPDE

33 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE

34 HOLDEN Elizabeth GBRH14´53S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

35 CANT Sanne BELH14´54S BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF

36 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE

37 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

38 ALLIN Pauline 0H14´55S SAS - MACOGEPDE

39 DE BAAT Kim BELH14´57S LENSWORLD - KUOTADE

40 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE

41 RICHIOUD Greta FRAH15´1S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

42 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

43 DRUYTS Kelly BELH15´4S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

44 DRUYTS Demmy BELH15´5S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

45 VANDENBROUCKE Saartje BELH15´6S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

46 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE

47 NESSMAR Alexandra 0H15´7S SWEDEN NATIONAL TEAMDE

48 GRÖNDAHL Antonia FINH15´8S ISOREX CYCLING TEAMDE

49 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

50 VAN DE REE Monique NEDH15´9S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

51 DEBBOUDT Lensy BELH15´10S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

52 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE

53 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE

54 GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE

55 DUTOUR Margot FRAH15´11S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

56 HOFFMANN Chantal LUXH15´12S LOTTO SOUDAL LADIESDE

57 VAN ANROOIJ Lindy NEDH15´14S JOS FERON LADIES FORCEDE

58 CASTRIQUE Alana BEL BELGIUM NATIONAL TEAMR Dame Junior

59 TAYLOR Carlee AUSH15´15S ALE CIPOLLINIDE

60 LAIZANE Lija LATH15´16S AROMITALIA VAIANODE

61 ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE

62 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

63 DE VRIES Simone NEDH15´17S JAN VAN ARCKELDE

64 ROTMAN Lotte BELH15´19S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ

65 VAN DEN HAUTE Steffy BELH15´20S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

66 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE

67 SELS Loes BELH15´21S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

68 SHAW Lucy GBRH15´22S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

69 SOLVANG Julie NORH15´25S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

70 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE

71 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

72 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE

73 WAALBOER Guusje 0H15´26S JAN VAN ARCKELDE

74 ARZUFFI Allegra ITAH15´27S VALCAR PBMDE

75 KARLSSON Julia 0H15´30S SWEDEN NATIONAL TEAMDE

76 DYBWAD Vibeke NORH15´32S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

77 VAN HOUTUM Céline NEDH15´34S JOS FERON LADIES FORCEDE

78 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria ESPH15´35S LOINTEKDE

79 MUSTONEN LICHAN Sara SWEH15´36S SWEDEN NATIONAL TEAMDE

80 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

81 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE

82 LELEIVYTE Rasa LTUH15´41S AROMITALIA VAIANODE

83 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE

84 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE

85 ANDERSSON Emmy SWEH15´43S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

86 ZANETTIN Chiara ITAH15´45S VALCAR PBMDE

87 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

88 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE

89 VERHOEVEN Aurore FRAH15´47S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

90 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

91 POLSPOEL Maaike BELH15´49S LENSWORLD - KUOTADE. UCI

92 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE

93 GÅ SKJENN Ingvild NORH15´50S HITEC PRODUCTSDE

94 GONZALEZ BLANCO Lucia ESPH15´51S LOINTEKDE

95 RAVNDAL Birgitte NORH15´53S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

96 OLSSON Sara SWEH15´55S JOS FERON LADIES FORCEDE

97 DOCX Mieke BELH16´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

98 PEETERS Jinse BELH16´1S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ

99 EHRBERG Liisa ESTH16´2S JOS FERON LADIES FORCEDE

100 SACHET Iris FRAH16´6S SAS - MACOGEPDE

101 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BELH16´7S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ

102 THELBERG Emmy SWEH16´14S SWEDEN NATIONAL TEAMDE

103 VAN TWISK Abigail GBRH16´28S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

104 PILZ Estafania ARGH16´37S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

105 OSSOLA Irena USAH16´40S SAS - MACOGEPDE

106 LENSECLAES Ditte BELH16´52S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ

107 BECKERS Isabelle BELH16´59S LOTTO SOUDAL LADIESDE