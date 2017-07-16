Bene Ladies Tour Étape 4 (Belgique) : Elise Delzenne 5ème

Classement :
1 VOS Marianne NEDH13´59S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
2 TENNIGLO Moniek NEDH14´3S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
3 EDMONDSON Annette AUSH14´5S WIGGLE HIGH5DE
4 FAHLIN Emilia SWEH14´8S WIGGLE HIGH5DE
5 DELZENNE Elise FRAH14´18S LOTTO SOUDAL LADIESDE
6 ENSING Janneke NEDH14´22S ALE CIPOLLINIDE
7 BARKER Elinor 0H14´23S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
8 DEMAY Coralie FRAH14´24S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
9 CURE Amy AUSH14´26S WIGGLE HIGH5DEPROF
10 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE
11 ANDERSEN Susanne NORH14´28S HITEC PRODUCTSDE
12 VAN LOY Ellen BELH14´29S BELGIUM NATIONAL TEAMDE
13 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
14 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
15 GAFINOVITZ Rotem ISRH14´31S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
16 BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
17 FOURNIER Roxane FRAH14´36S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
18 VERSCHELDEN Nathalie BELH14´38S LENSWORLD - KUOTADE. UCI
19 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
20 DOM Annelies BELH14´39S LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
21 TUSLAITE Daiva LTUH14´40S ALE CIPOLLINIDE
22 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
23 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
24 JONGERIUS Claudia NEDH14´41S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
25 ROBERTS Amy GBRH14´42S WIGGLE HIGH5DE
26 PERSICO Silvia ITAH14´43S VALCAR PBMDE
27 DALTON Heidi RSAH14´44S AROMITALIA VAIANODE
28 GUDERZO Tatiana ITAH14´46S LENSWORLD - KUOTADE
29 BLOEM Judith 0H14´47S JAN VAN ARCKELDE
30 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
31 DREVILLE Anabelle FRAH14´48S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
32 BAZIN Marjolaine FRAH14´49S SAS - MACOGEPDE
33 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
34 HOLDEN Elizabeth GBRH14´53S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
35 CANT Sanne BELH14´54S BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
36 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE
37 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
38 ALLIN Pauline 0H14´55S SAS - MACOGEPDE
39 DE BAAT Kim BELH14´57S LENSWORLD - KUOTADE
40 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE
41 RICHIOUD Greta FRAH15´1S FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
42 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
43 DRUYTS Kelly BELH15´4S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
44 DRUYTS Demmy BELH15´5S SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
45 VANDENBROUCKE Saartje BELH15´6S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
46 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
47 NESSMAR Alexandra 0H15´7S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
48 GRÖNDAHL Antonia FINH15´8S ISOREX CYCLING TEAMDE
49 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
50 VAN DE REE Monique NEDH15´9S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
51 DEBBOUDT Lensy BELH15´10S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
52 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE
53 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
54 GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
55 DUTOUR Margot FRAH15´11S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
56 HOFFMANN Chantal LUXH15´12S LOTTO SOUDAL LADIESDE
57 VAN ANROOIJ Lindy NEDH15´14S JOS FERON LADIES FORCEDE
58 CASTRIQUE Alana BEL BELGIUM NATIONAL TEAMR Dame Junior
59 TAYLOR Carlee AUSH15´15S ALE CIPOLLINIDE
60 LAIZANE Lija LATH15´16S AROMITALIA VAIANODE
61 ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE
62 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
63 DE VRIES Simone NEDH15´17S JAN VAN ARCKELDE
64 ROTMAN Lotte BELH15´19S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
65 VAN DEN HAUTE Steffy BELH15´20S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
66 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
67 SELS Loes BELH15´21S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
68 SHAW Lucy GBRH15´22S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
69 SOLVANG Julie NORH15´25S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
70 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
71 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
72 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
73 WAALBOER Guusje 0H15´26S JAN VAN ARCKELDE
74 ARZUFFI Allegra ITAH15´27S VALCAR PBMDE
75 KARLSSON Julia 0H15´30S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
76 DYBWAD Vibeke NORH15´32S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
77 VAN HOUTUM Céline NEDH15´34S JOS FERON LADIES FORCEDE
78 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria ESPH15´35S LOINTEKDE
79 MUSTONEN LICHAN Sara SWEH15´36S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
80 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
81 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
82 LELEIVYTE Rasa LTUH15´41S AROMITALIA VAIANODE
83 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE
84 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE
85 ANDERSSON Emmy SWEH15´43S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
86 ZANETTIN Chiara ITAH15´45S VALCAR PBMDE
87 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
88 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTSDE
89 VERHOEVEN Aurore FRAH15´47S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
90 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
91 POLSPOEL Maaike BELH15´49S LENSWORLD - KUOTADE. UCI
92 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
93 GÅ SKJENN Ingvild NORH15´50S HITEC PRODUCTSDE
94 GONZALEZ BLANCO Lucia ESPH15´51S LOINTEKDE
95 RAVNDAL Birgitte NORH15´53S KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
96 OLSSON Sara SWEH15´55S JOS FERON LADIES FORCEDE
97 DOCX Mieke BELH16´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
98 PEETERS Jinse BELH16´1S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
99 EHRBERG Liisa ESTH16´2S JOS FERON LADIES FORCEDE
100 SACHET Iris FRAH16´6S SAS - MACOGEPDE
101 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BELH16´7S WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
102 THELBERG Emmy SWEH16´14S SWEDEN NATIONAL TEAMDE
103 VAN TWISK Abigail GBRH16´28S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
104 PILZ Estafania ARGH16´37S AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
105 OSSOLA Irena USAH16´40S SAS - MACOGEPDE
106 LENSECLAES Ditte BELH16´52S BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
107 BECKERS Isabelle BELH16´59S LOTTO SOUDAL LADIESDE