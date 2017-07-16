Coutances (50) - Prix du 14 juillet (1-2-3-Juniors)

Classement :
1 DEMEAUTIS Matthieu GUIDON CHALETTOIS
2 SALMON Grégoire ES TORIGNI
3 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC
4 BIHEL César TEAM PAYS DE DINAN
5 PIERRE Alexis VC PAYS DE LOUDEAC
6 LECOQ Bertrand AC BAYEUX
7 LESELLIER Arnaud ES TORIGNI
8 AUBER Thomas UC BRICQUEBEC
9 HAMEL Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
10 TERRY Kévin ES TORIGNI
11 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX
12 VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
13 MOREAU Brendon VC SAINT HILAIRE
14 DIGNE Clément VC AVRANCHES
15 CHESNEL Pascal TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
16 BOISRAME Kevin SABLE SARTHE CYCLISME PDL
17 PESNEL Xavier EC SAINT VIGORIENNE
18 LELIEVRE Alexandre ACC MARIGNY
19 ANSARD Anthony AC BAYEUX
20 MARTIN Benjamin ES TORIGNI
21 OSMONT Christophe PERIERS CYCLISME
22 LEJAMTEL François VC AVRANCHES