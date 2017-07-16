Esmery Hallon (80) - Prix de la Commune (Cadets)

Classement :
1 LABBE Benjamin EC ABBEVILLOISE
2 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
3 HUENS Axel VC AMATEUR ST QUENTIN
4 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
5 DISCONTIGNY Florian CC NOGENT / OISE
6 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
7 MALOIGNE Corentin LA CHERIZIENNE CHAUNY
8 CASPER Kenny AC MONTDIDIER
9 BAUDUIN Antoine ESEG DOUAI
10 PEZON Kyle CC NOGENT / OISE
11 DELATTRE Arthur GAZ ELEC C DE DOUAI
12 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
13 ABRAHAM DUPIN Maxime SC VAL D'ARRE
14 DUBOIS FERRARY Florian CC NOGENT / OISE
15 DELEHAYE Matthieu CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
16 GOURLOO Malvin CC NOGENT / OISE
17 TRICOT Corentin SC VAL D'ARRE
18 ALVES Maxime SC VAL D'ARRE
19 DELATTRE Grégoire GAZ ELEC C DE DOUAI
20 SALOT Adrien JS FERTE GAUCHER
21 CASPER Enzo AC MONTDIDIER
22 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
23 COOKE William AC MONTDIDIER
24 DEGUISNE Paul EC ABBEVILLOISE
25 DUBOIS FERRARY Emeline CC NOGENT / OISE
Remerciements à Jacky Crepin