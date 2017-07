Guarbecque (62) - 13è Prix Cycliste Michel Prins (Pass'cyclisme)

Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) a remporté ce Dimanche 16 Juillet 2017 Le 13è Prix Cycliste Michel Prins (Pass'cyclisme) à Guarbecque (62). Didier Petit (US Coudekerquoise) et Therry Ellebois (CC Isbergues Molinghem) ont complété le podium.

Classement :

1 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI

2 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE

3 HELLEBOIS Therry CC ISBERGUES MOLINGHEM

4 DUFFROY Antoine TEAM PYRAMIDES PASSION VTT

5 CUVILLIER Clément RC DOULLENS

6 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY

7 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN

8 DEROUBAIX Hervé CC MANQUEVILLE LILLERS

9 FRERE Guillaume AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS

10 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME

11 LOUNAS Ahmed EC TOURQUENNOISE

12 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

13 DELORY Maurice VC NOEUXOIS

14 MORENVAL Bertrand ARRAS VC

15 ELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM

16 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

17 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY

18 LEQUIEN Stephane RC DOULLENS

19 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM

20 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES

21 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY

22 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE

23 DEMARET Hervé UC ARDRESIENNE

24 VANDAMME Anthony ES ARQUES

25 LE ROUX Sébastien US COUDEKERQUOISE

26 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS

27 BLEUZET Grégory ARRAS VC

28 LAMOUR Alain

29 JACQUIN David VC NOEUXOIS

30 POIRET Guillaume VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

31 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM

Crédit Photo : Evelyne Cominotto