Guarbecque (62) - 13è Prix Cycliste Michel Prins (Pass'cyclisme)
Eric Chagot (Gaz Elec C De Douai) a remporté ce Dimanche 16 Juillet 2017 Le 13è Prix Cycliste Michel Prins (Pass'cyclisme) à Guarbecque (62). Didier Petit (US Coudekerquoise) et Therry Ellebois (CC Isbergues Molinghem) ont complété le podium.
Classement :
1 CHAGOT Eric GAZ ELEC C DE DOUAI
2 PETIT Didier US COUDEKERQUOISE
3 HELLEBOIS Therry CC ISBERGUES MOLINGHEM
4 DUFFROY Antoine TEAM PYRAMIDES PASSION VTT
5 CUVILLIER Clément RC DOULLENS
6 DEPECKER Rudy ARE YOU RUDY
7 FROYE Sylvain EC D'HERMELINGHEN
8 DEROUBAIX Hervé CC MANQUEVILLE LILLERS
9 FRERE Guillaume AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS
10 MILHAMONT Denis FLANDRE ELITE CYCLISME
11 LOUNAS Ahmed EC TOURQUENNOISE
12 MONTHE Jean Marc DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
13 DELORY Maurice VC NOEUXOIS
14 MORENVAL Bertrand ARRAS VC
15 ELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM
15 ELLEBOIS Alain CC ISBERGUES MOLINGHEM
16 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
17 PHILIPPE Sébastien ARE YOU RUDY
18 LEQUIEN Stephane RC DOULLENS
19 MORTREUX Jérôme CC ISBERGUES MOLINGHEM
20 VALKENAERE Nicolas UC WATTIGNIES
21 FOURNIER Kévin ARE YOU RUDY
22 JONAS Vincent US COUDEKERQUOISE
23 DEMARET Hervé UC ARDRESIENNE
24 VANDAMME Anthony ES ARQUES
25 LE ROUX Sébastien US COUDEKERQUOISE
26 GUILLEMAND Laurent CC MANQUEVILLE LILLERS
27 BLEUZET Grégory ARRAS VC
28 LAMOUR Alain
28 LAMOUR Alain
29 JACQUIN David VC NOEUXOIS
30 POIRET Guillaume VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
31 NOURRY Alexis CC ISBERGUES MOLINGHEM
Crédit Photo : Evelyne Cominotto
Écrit par Bernard Blanchard