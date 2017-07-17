Keiem (Belgique) : Valentin Gouel 10ème

Classement :
1 VANDAELE Angelo BELH40´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COLH40´16"+0´16" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
3 VAN DEN BRANDE Julien BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
4 VANDAELE Philip BELH40´23"+0´23" INDIVIDUEELELITE
5 DE POORTER Maxime BELH40´30"+0´30" EFC-L&R-VULSTEKEU
6 ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
7 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE
8 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
9 VANDEWIELE Frederik BELH40´38"+0´38" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE
10 GOUEL Valentin FRAH40´40"+0´40" ESEG DOUAIELITE
11 VERHOEVEN Nico BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
12 MARTIN Alexis FRA VC AMATEUR ST. QUENTIN
13 SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE
14 COLMAN Alex BEL LOTTO SOUDALU23
15 PIETERS Bart BELH40´43"+0´43" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
16 FABRI Hannes BELH40´48"+0´48" K. V. C. DEINZE VZWU23
17 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELH40´59"+0´59" TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE
18 DECEUNINCK Thomas BELH41´02"+1´02" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
19 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
20 TIMMERMANS Tim BEL VAN EYCK SPORTU
21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
22 RIGG Jason AUS NORTHERN DISTRICTELITE
23 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
24 BOUTS Jens BEL PRORACE CYCLING TEAMU23
25 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
26 VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
27 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
28 DEVOS Han BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMU23
29 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMELITE
30 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
31 BREYE Florent FRA VC AMATEUR ST. QUENTINELITE
32 PELLERIAUX Nicolas FRA EC RAISMES PETITE FORETELITE
33 VANHOUCKE Herman BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
34 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
35 VERBESTEL Robin BEL PRORACE CYCLING TEAMU23
36 DE BACKER Kristof BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
37 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
38 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
39 DE VISSCHER Glenn BELH41´26"+1´26" K. V. C. DEINZE VZWU23
40 POULLAIN Benoit FRAH42´06"+2´06" VC AMATEUR ST QUENTINU23
41 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
42 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
43 SABBE Enzo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
44 BIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
45 SHACKEL Andy GBR SOUTH REGIONU23
46 VAN GOETHEM Kevin BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE
47 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
48 BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
49 VERKERKEN Miel BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
50 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
51 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
52 WANTE Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
53 BREHENY Joseph IRL SANTIC ELITE
54 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
55 ALDERWEIRELD Robin BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23
56 JONCKHEERE Michael BEL HUBO-AERTS ACTION BIKE CTELITE
57 LAPIERRE Stijn BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
58 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
59 WANTE Nick BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE
60 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
61 DE BLAERE Diego BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
62 LIVINGSTONE Peter AUS ASFRA RACING TEAMELITE
63 MERRITT Peter GBR GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23
64 HEINDERSON Maths BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
65 VANDENBOSSCHE Cedric BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
66 VICO Victor BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
67 PINAUD Anthony FRA ESEG DOUAIU
68 DEGUIDE Louis BEL PRORACE CYCLING TEAMELITE
69 TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
70 VANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
71 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
72 MILLER Ryan AUS SENTICELITE
73 HUYSSER Jeroen BEL PCT TOMACCELITE
74 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE
75 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
76 SACCANI-WILLIAMS Patrick AUS ASFRA RACING TEAMELITE
77 D´ANGELO Ugo BELH43´20"+3´20" ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
78 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
79 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
80 CANNOOT Yordi BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
81 MUYLAERT Sam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
82 ROTTIERS Jens BEL ASFRA RACING TEAMU23
83 VAN DEN HAUTE Jonas BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMELITE
84 HEIDERSCHEID Colin LUX UC DIPPACHU23
DNF VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE
DNF HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF TIMMERMANS Tom BEL VAN EYCK SPORTU
DNF VEALE Harry GBR SOUTH REGIONU23
DNF COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23
DNF VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF VANHEE Arne BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE
DNF MOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
DNF VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF VAN DE VOORDE Lennert BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF MCGILL Scott USA GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE
DNF ROELS Wannes BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
DNF CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+
DNF BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF DEMEYERE Torsten BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNF DEGUIDE Benoît BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU
DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF DOUGLAS Brandon IRL WEST DOWN WHEELERSU
DNF GODART Bo BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU23
DNF BAERT Jordi BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23
DNF DHAESE Niels BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMU23
DNF SCHOL Dieter BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE
DNF DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF BEUSELINCK Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU
DNF DOHERTY Tony IRL DONOHAL BAY CCELITE
DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE
DNF LANGHAM Jacob AUS CITY OF BURNIE CCELITE
DNF PAQUE Johan FRA VCA ST-QEUNTIN
DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+
DNF MANAKOV Viktor RUS MOSKOU UORELITE
DNF SAZANOV Andrei RUS GM EUROPA OVINIU
DNF ZHURKIN Nikolai RUS UDMURTIYAELITE
DNF MASSET Maxime BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23
DNF VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF VAN STADEN Cuan AUS HOBARTH WHEELERSU 23
DNF COLAERT Pascal BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE
DNF COUDEVILLE Laurens BEL MORGAN BLUE C. T. VZWU23
DNF DEBACKERE Pieter-jan BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF BALLET Mathias BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE
DNF VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF VERBEURE Hakim BEL SHIFTING GEARSELITE
DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF BAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU
DNF CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNF SCHOL Steven BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE