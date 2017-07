Keiem (Belgique) : Valentin Gouel 10ème

Classement :

1 VANDAELE Angelo BELH40´00" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

2 HODEG CHAGUI Alvaro Jose COLH40´16"+0´16" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

3 VAN DEN BRANDE Julien BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

4 VANDAELE Philip BELH40´23"+0´23" INDIVIDUEELELITE

5 DE POORTER Maxime BELH40´30"+0´30" EFC-L&R-VULSTEKEU

6 ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

7 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE

8 VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

9 VANDEWIELE Frederik BELH40´38"+0´38" HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE

10 GOUEL Valentin FRAH40´40"+0´40" ESEG DOUAIELITE

11 VERHOEVEN Nico BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

12 MARTIN Alexis FRA VC AMATEUR ST. QUENTIN

13 SMITH Stuart AUS LEONGHATHA CCELITE

14 COLMAN Alex BEL LOTTO SOUDALU23

15 PIETERS Bart BELH40´43"+0´43" VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

16 FABRI Hannes BELH40´48"+0´48" K. V. C. DEINZE VZWU23

17 VAN COMPERNOLLE Kenneth BELH40´59"+0´59" TARTELETTO - ISOREX SUPERANO HAM (TEAM B) ELITE

18 DECEUNINCK Thomas BELH41´02"+1´02" VIND ! CYCLING PROJECTELITE

19 VANDENBERGHE Nick BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

20 TIMMERMANS Tim BEL VAN EYCK SPORTU

21 BOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

22 RIGG Jason AUS NORTHERN DISTRICTELITE

23 BIEBUYCK Aurélien BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

24 BOUTS Jens BEL PRORACE CYCLING TEAMU23

25 DEWACHTER Aaron BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

26 VANDENBOGAERDE Jens BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

27 BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

28 DEVOS Han BEL STAGECO - SPECIAL PAINT CYCLING TEAMU23

29 SMET Guy BEL DCR CYCLING TEAMELITE

30 DEBUYSERE Wannes BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

31 BREYE Florent FRA VC AMATEUR ST. QUENTINELITE

32 PELLERIAUX Nicolas FRA EC RAISMES PETITE FORETELITE

33 VANHOUCKE Herman BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

34 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

35 VERBESTEL Robin BEL PRORACE CYCLING TEAMU23

36 DE BACKER Kristof BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

37 SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

38 DE DECKER Steven BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

39 DE VISSCHER Glenn BELH41´26"+1´26" K. V. C. DEINZE VZWU23

40 POULLAIN Benoit FRAH42´06"+2´06" VC AMATEUR ST QUENTINU23

41 VANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

42 CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

43 SABBE Enzo BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

44 BIEBUYCK Corentin BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

45 SHACKEL Andy GBR SOUTH REGIONU23

46 VAN GOETHEM Kevin BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE

47 DE JAEGHERE Ruben BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

48 BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

49 VERKERKEN Miel BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

50 BOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

51 BEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

52 WANTE Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

53 BREHENY Joseph IRL SANTIC ELITE

54 TOORTELBOOM Frederik BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

55 ALDERWEIRELD Robin BEL TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU23

56 JONCKHEERE Michael BEL HUBO-AERTS ACTION BIKE CTELITE

57 LAPIERRE Stijn BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

58 WYFFELS Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

59 WANTE Nick BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE

60 VERFAILLIE Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

61 DE BLAERE Diego BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

62 LIVINGSTONE Peter AUS ASFRA RACING TEAMELITE

63 MERRITT Peter GBR GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23

64 HEINDERSON Maths BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

65 VANDENBOSSCHE Cedric BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

66 VICO Victor BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

67 PINAUD Anthony FRA ESEG DOUAIU

68 DEGUIDE Louis BEL PRORACE CYCLING TEAMELITE

69 TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

70 VANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

71 CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

72 MILLER Ryan AUS SENTICELITE

73 HUYSSER Jeroen BEL PCT TOMACCELITE

74 BOUTTÉ Kenzie BEL PCT TOMACCELITE

75 DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

76 SACCANI-WILLIAMS Patrick AUS ASFRA RACING TEAMELITE

77 D´ANGELO Ugo BELH43´20"+3´20" ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

78 DEFREYNE Cédric BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

79 HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

80 CANNOOT Yordi BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

81 MUYLAERT Sam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

82 ROTTIERS Jens BEL ASFRA RACING TEAMU23

83 VAN DEN HAUTE Jonas BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMELITE

84 HEIDERSCHEID Colin LUX UC DIPPACHU23

DNF VERMEULEN Niels BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF VANCRAEYNEST Kevin BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENELITE

DNF HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF TIMMERMANS Tom BEL VAN EYCK SPORTU

DNF VEALE Harry GBR SOUTH REGIONU23

DNF COLE Brendan AUS PARRAMATTAU23

DNF VANDENBORRE Jonas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF VANHEE Arne BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE

DNF MOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

DNF VANDERBEKEN Brent BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF VAN DE VOORDE Lennert BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF MCGILL Scott USA GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMELITE

DNF ROELS Wannes BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF FELIX Robbe BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

DNF CHAMON Thomas BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERAMA19+

DNF BIEBAU Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF DEMEYERE Torsten BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

DNF DEGUIDE Benoît BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU

DNF BRUNEEL Jens BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF DOUGLAS Brandon IRL WEST DOWN WHEELERSU

DNF GODART Bo BEL WK NOORD-WEST-BRABANTU23

DNF BAERT Jordi BEL GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIJ CYCLING TEAMU23

DNF DHAESE Niels BEL FLEMISCH UNITED CYCLING TEAMU23

DNF SCHOL Dieter BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE

DNF DUTOO Jérémy BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF BEUSELINCK Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU

DNF DOHERTY Tony IRL DONOHAL BAY CCELITE

DNF GODERIS Jelle BEL TEAM NIKOLAAS - CHALETPARK DE BLEKKERELITE

DNF LANGHAM Jacob AUS CITY OF BURNIE CCELITE

DNF PAQUE Johan FRA VCA ST-QEUNTIN

DNF GRIMMONPREZ Django BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF MICHAUX Emiel BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENAMA+

DNF MANAKOV Viktor RUS MOSKOU UORELITE

DNF SAZANOV Andrei RUS GM EUROPA OVINIU

DNF ZHURKIN Nikolai RUS UDMURTIYAELITE

DNF MASSET Maxime BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESU23

DNF VANDERBEKEN Bjarne BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF VAN STADEN Cuan AUS HOBARTH WHEELERSU 23

DNF COLAERT Pascal BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF PORIAU Tim BEL PCT TOMACCELITE

DNF COUDEVILLE Laurens BEL MORGAN BLUE C. T. VZWU23

DNF DEBACKERE Pieter-jan BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

DNF BALLET Mathias BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE

DNF VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF VERBEURE Hakim BEL SHIFTING GEARSELITE

DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF BAECKELANDT Dominique BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF VANDEVYVERE Beau BEL WIELERTEAM IEPERU

DNF CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

DNF SCHOL Steven BEL WSC HAND IN HAND BAALELITE