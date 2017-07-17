Bene Ladies Tour Étape 5 (Belgique) : Roxane Fournier 4ème

Classement :
1 VOS Marianne NEDH49´9S WM3 PRO CYCLING TEAMDE
2 VAN DE REE Monique NED0H0´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
3 ANDERSEN Susanne NOR HITEC PRODUCTSDE
4 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
5 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE
6 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE
7 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE
8 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA VAIANODE
9 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
10 EDMONDSON Annette AUS WIGGLE HIGH5DE
11 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE
12 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
13 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE
14 SELS Loes BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
15 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
16 SACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE
17 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE
18 MUSTONEN LICHAN Sara SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
19 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HIGH5DE
20 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE
21 BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
22 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
23 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE
24 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE
25 VAN HOUTUM Céline NED JOS FERON LADIES FORCEDE
26 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE
27 KARLSSON Julia SWEDEN NATIONAL TEAMDE
28 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
29 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE
30 GONZALEZ BLANCO Lucia ESP LOINTEKDE
31 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
32 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
33 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE
34 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE
35 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
36 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
37 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE
38 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
39 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
40 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE
41 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE
42 THELBERG Emmy SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE
43 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
44 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF
45 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
46 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE
47 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE
48 GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE
49 HOLDEN Elizabeth GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
50 VAN ANROOIJ Lindy NED JOS FERON LADIES FORCEDE
51 VAN TWISK Abigail GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
52 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
53 PEETERS Jinse BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ
54 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE
55 BLOEM Judith JAN VAN ARCKELDE
56 LAIZANE Lija LAT AROMITALIA VAIANODE
57 PILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
58 WAALBOER Guusje JAN VAN ARCKELDE
59 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
60 ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE
61 RICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
62 SOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
63 NESSMAR Alexandra SWEDEN NATIONAL TEAMDE
64 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE
65 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE
66 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE
67 DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
68 RAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
69 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
70 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI
71 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE
72 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
73 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
74 DE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE
75 OLSSON Sara SWE JOS FERON LADIES FORCEDE
76 CURE Amy AUS WIGGLE HIGH5DEPROF
77 ALLIN Pauline SAS - MACOGEPDE
78 EHRBERG Liisa EST JOS FERON LADIES FORCEDE
79 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE
80 BAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE
81 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE
82 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
83 BARKER Elinor GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
84 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE
85 VANDENBROUCKE Saartje BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
86 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
87 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
88 TAYLOR Carlee AUS ALE CIPOLLINIDE
89 DALTON Heidi RSA AROMITALIA VAIANODE
90 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF
91 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
92 GÅ SKJENN Ingvild NOR HITEC PRODUCTSDE
93 DREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE
94 SHAW Lucy GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE
95 ROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE
96 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE