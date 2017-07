Bene Ladies Tour Étape 5 (Belgique) : Roxane Fournier 4ème

Classement :

1 VOS Marianne NEDH49´9S WM3 PRO CYCLING TEAMDE

2 VAN DE REE Monique NED0H0´0S LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

3 ANDERSEN Susanne NOR HITEC PRODUCTSDE

4 FOURNIER Roxane FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

5 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINIDE

6 GONZALEZ BLANCO Alicia ESP LOINTEKDE

7 TERUEL RIBES Alba ESP LOINTEKDE

8 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA VAIANODE

9 HANNES Kaat BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

10 EDMONDSON Annette AUS WIGGLE HIGH5DE

11 PERSICO Silvia ITA VALCAR PBMDE

12 DRUYTS Jessy BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

13 OSSOLA Irena USA SAS - MACOGEPDE

14 SELS Loes BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

15 TENNIGLO Moniek NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

16 SACHET Iris FRA SAS - MACOGEPDE

17 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE

18 MUSTONEN LICHAN Sara SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE

19 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HIGH5DE

20 VAN LOY Ellen BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDE

21 BARNES Alice GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

22 DUTOUR Margot FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

23 MERINO CORTAZAR Eider ESP LOINTEKDE

24 POLLICINI Silvia ITA VALCAR PBMDE

25 VAN HOUTUM Céline NED JOS FERON LADIES FORCEDE

26 VAN ´T GELOOF Marjolein NED JAN VAN ARCKELDE

27 KARLSSON Julia SWEDEN NATIONAL TEAMDE

28 DRUYTS Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

29 TUSLAITE Daiva LTU ALE CIPOLLINIDE

30 GONZALEZ BLANCO Lucia ESP LOINTEKDE

31 MARTINI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE

32 VAN GOGH Natalie NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

33 DELZENNE Elise FRA LOTTO SOUDAL LADIESDE

34 GOMEZ FRANQUET Beatriu ESP LOINTEKDE

35 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

36 VAINIONPÄÄ Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE

37 KOREVAAR Jeanne NED WM3 PRO CYCLING TEAMDE

38 DEMEY Valerie BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

39 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

40 ENSING Janneke NED ALE CIPOLLINIDE

41 BULLERI Alessia ITA AROMITALIA VAIANODE

42 THELBERG Emmy SWE SWEDEN NATIONAL TEAMDE

43 JONGERIUS Claudia NED KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

44 VAN DEN STEEN Kelly BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDEPROF

45 VERSCHELDEN Nathalie BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

46 STEIGENGA Nicole NED PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAMDE

47 KNUTSSON Frida SWEDEN NATIONAL TEAMDE

48 GARNER Lucy GBR WIGGLE HIGH5DE

49 HOLDEN Elizabeth GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

50 VAN ANROOIJ Lindy NED JOS FERON LADIES FORCEDE

51 VAN TWISK Abigail GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

52 RUUD Kirsti NOR AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

53 PEETERS Jinse BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDJ

54 KESSLER Nina NED HITEC PRODUCTSDE

55 BLOEM Judith JAN VAN ARCKELDE

56 LAIZANE Lija LAT AROMITALIA VAIANODE

57 PILZ Estafania ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE

58 WAALBOER Guusje JAN VAN ARCKELDE

59 REIS Daniela POR LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE

60 ARBJÖRK Jeanette SWEDEN NATIONAL TEAMDE

61 RICHIOUD Greta FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

62 SOLVANG Julie NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

63 NESSMAR Alexandra SWEDEN NATIONAL TEAMDE

64 ZANETTIN Chiara ITA VALCAR PBMDE

65 ARZUFFI Allegra ITA VALCAR PBMDE

66 MOONEN Puck NED LOTTO SOUDAL LADIESDE

67 DYBWAD Vibeke NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

68 RAVNDAL Birgitte NOR KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE

69 GUILMAN Victorie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

70 DRUYTS Lenny BEL SPORT VLAANDEREN - GUILL D ORDE. UCI

71 GAFINOVITZ Rotem ISR WM3 PRO CYCLING TEAMDE

72 WHITSON Genevieve GBR ISOREX CYCLING TEAMDE

73 DOCX Mieke BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

74 DE VRIES Simone NED JAN VAN ARCKELDE

75 OLSSON Sara SWE JOS FERON LADIES FORCEDE

76 CURE Amy AUS WIGGLE HIGH5DEPROF

77 ALLIN Pauline SAS - MACOGEPDE

78 EHRBERG Liisa EST JOS FERON LADIES FORCEDE

79 FABER Claire JOS FERON LADIES FORCEDE

80 BAZIN Marjolaine FRA SAS - MACOGEPDE

81 GUDERZO Tatiana ITA LENSWORLD - KUOTADE

82 POLSPOEL Maaike BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI

83 BARKER Elinor GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

84 MUCCIOLI Dalia ITA VALCAR PBMDE

85 VANDENBROUCKE Saartje BEL LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI

86 ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE

87 DEMAY Coralie FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

88 TAYLOR Carlee AUS ALE CIPOLLINIDE

89 DALTON Heidi RSA AROMITALIA VAIANODE

90 CANT Sanne BEL BELGIUM NATIONAL TEAMDEPROF

91 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ

92 GÅ SKJENN Ingvild NOR HITEC PRODUCTSDE

93 DREVILLE Anabelle FRA FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPEDE

94 SHAW Lucy GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMDE

95 ROBERTS Amy GBR WIGGLE HIGH5DE

96 TREVISI Anna ITA ALE CIPOLLINIDE