Grainville La Teinturiere (76) - Prix du Comité des Fêtes (2-3-Juniors)

Clément Gabisson (ESEG Douai) a remporté ce Lundi 17 Juillet 2017 Le Grand Prix du Comité des Fêtes (2-3-Juniors) à Grainville La Teinturiere (76). Christopher Lamaille (Team 94 Cycling) et Aurélien Lebregere (Team 94 Cycling) ont complété le podium.

Classement :

1 GABISSON Clément ESEG DOUAI

2 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING

3 LEBREGERE Aurélien TEAM 94 CYCLING

4 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS

5 DURAND Thibaut CC FORMERIE

6 MOULIN Marc USSAPB

7 DURAND Guillaume CC FORMERIE

8 BEAUNE Romain VC VERNON

9 HERME Martin VC NOINTOT

10 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON

11 DEU Gauthier VC HAUTOT SUR MER

12 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET

13 MACHEPY Clément CC FORMERIE

14 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

15 SAVALLE Gratien VC HATTENVILLE FAUVILLE

16 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE

17 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN

18 PELLERAY Florian CC FORMERIE

19 TRINQUET Dominique UC IFS HEROUVILLE

20 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN

21 QUINTANE Mathieu AC ORSAY

22 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN

23 LEBRETON Lucas USSA PAVILLY BARENTIN

24 JOUEN Fabrice TEAM TSM

25 DALLET Clément VC HATTENVILLE FAUVILLE

26 COLOMBEL Théo VC HAUTOT SUR MER

27 HIS Fabrice VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O

28 CAPPOEN Florian SUD DE L'EURE CYCLISME

29 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME

30 HABERSETZER Clément VC VERNON

31 MESLE Adrian VC ROUEN 76

32 BREUILLY Alban SUD DE L'EURE CYCLISME

33 CAPPOEN Pierre SUD DE L'EURE CYCLISME

34 JOUEN Dorian TEAM TSM

35 HELIN Corentin VC HATTENVILLE FAUVILLE

36 VETTIER Arnaud VC MONTIGNY BRETONNEUX

37 DETOURNAY Thomas VC LILLEBONNE

38 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET

39 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE

40 HINO Tatsuyoshi USSA PAVILLY BARENTIN