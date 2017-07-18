Grainville La Teinturiere (76) - Prix du Comité des Fêtes (2-3-Juniors)

Classement :
1 GABISSON Clément ESEG DOUAI
2 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING
3 LEBREGERE Aurélien TEAM 94 CYCLING
4 BRISMONTIER Nicolas VC NAYAIS
5 DURAND Thibaut CC FORMERIE
6 MOULIN Marc USSAPB
7 DURAND Guillaume CC FORMERIE
8 BEAUNE Romain VC VERNON
9 HERME Martin VC NOINTOT
10 CAILLOT Florian CS GRAVENCHON
11 DEU Gauthier VC HAUTOT SUR MER
12 GIANOLIO Olivier US POIGNY RAMBOUILLET
13 MACHEPY Clément CC FORMERIE
14 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
15 SAVALLE Gratien VC HATTENVILLE FAUVILLE
16 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
17 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN
18 PELLERAY Florian CC FORMERIE
19 TRINQUET Dominique UC IFS HEROUVILLE
20 BLANPAIN Nathan USSA PAVILLY BARENTIN
21 QUINTANE Mathieu AC ORSAY
22 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN
23 LEBRETON Lucas USSA PAVILLY BARENTIN
24 JOUEN Fabrice TEAM TSM
25 DALLET Clément VC HATTENVILLE FAUVILLE
26 COLOMBEL Théo VC HAUTOT SUR MER
27 HIS Fabrice VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O
28 CAPPOEN Florian SUD DE L'EURE CYCLISME
29 THEOT Killian SUD DE L'EURE CYCLISME
30 HABERSETZER Clément VC VERNON
31 MESLE Adrian VC ROUEN 76
32 BREUILLY Alban SUD DE L'EURE CYCLISME
33 CAPPOEN Pierre SUD DE L'EURE CYCLISME
34 JOUEN Dorian TEAM TSM
35 HELIN Corentin VC HATTENVILLE FAUVILLE
36 VETTIER Arnaud VC MONTIGNY BRETONNEUX
37 DETOURNAY Thomas VC LILLEBONNE
38 MENARD Frédéric US POIGNY RAMBOUILLET
39 NAKAI Kodai SC VAL D'ARRE
40 HINO Tatsuyoshi USSA PAVILLY BARENTIN