Rumbeke Zilverberg (Belgique) : Nicolas Moncomble 3ème

Classement :
1 CAETHOVEN Steven BELH42´20" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
2 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
3 MONCOMBLE Nicolas FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
4 WUBBEN Bob NED WESTLAND WIL VOORUITELITE
5 ALONSO MONTES Pablo ESP VZW JONG WIELERTALENTU23
6 DE MAREZ Ruben BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
7 VAN CAUWENBERGHE Christophe BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
8 WILLEMS Mario BEL KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE
9 VANDAELE Angelo BELH42´45"+0´25" WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
10 BORRY Kim BELH43´50"+1´30" DOVY KEUKENS - FCCELITE
11 DENOLF Ritchie BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
12 BAUSBACHER Evan USAH44´15"+1´55" MATRIXU23
13 VAN HYFTE Steven BEL VETRAPO CYCLING TEAMELITE
14 DEBOOT Bruce BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
15 VERBEURE Hakim BEL SHIFTING GEARSELITE
16 VANDEVELDE Ruben BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
17 CLAERHOUT Sven BEL PCT TOMACCELITE
18 GELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
19 COOREVITS Gilles BELH45´30"+3´10" DOVY KEUKENS - FCCU23
20 DE NAUW Sigfried BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
21 BAELE Glenn BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
22 VANDENBUSSCHE Jari BELH46´30"+4´10" DOVY KEUKENS - FCCU23
23 PIROTTA Darcy AUS 225 RACINGU23
24. SELLAR Timothy AUS NORTHERN DISTRICTS WA CCU
25 EINHORN Itamar ISR CYCLING ACADEMY DEVOU23
26 BONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
27 PENNELL Henry AUS AUSTRALIAN TIME TRIALS ASSOCIATIONU
28 CARTON Tanguy BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU
29 DESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
30 ROBINSON Davis USA PRESTIGE IMPORTSU23
31 HOWLETT Matt GBR SANTIC GDTELITE
32 LEFEVER Valentin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
33 MOERMAN Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
34 VANHEE Arne BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMELITE
35 BEN MORDECHAI Yuval ISR ASFRA RACING TEAMELITE
36 TAIT-JONES Blake NZL DOVY KEUKENSELITE
37 PERNEEL Simon BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
38 GOLAN Yanay ISR CCCU23
39 DEVOLDERE Niki BEL TEAM BIKESENSATIONELITE
40 ARDUINO Giovane BRA -U23
41 CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
42 MILLER Ryan AUS SENTICELITE
43 BODCHON Dylan BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISU
44 SACCANI-WILLIAMS Patrick AUS ASFRA RACING TEAMELITE
45 BEAR Ido ISR CYCLING ACADEMY DEVOU23
46 DESMET Jani BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
47 DEGEZELLE Kevin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
48 BUIJK Jacob NED DRC DE MOLELITE
49 MANAKOV Viktor RUS MOSCOW UOR NR2 - DIMONAELITE
50 COOK Leighton AUS VERIS RACINGU23
51 GHOSH Justin AUS VERISELITE
52 SARANOV Andrei RUS GM EUROPA OVINIELITE
53 POLLAK Yam ISR CYCLING ACADEMEY DEVOU23
54 RAJUAN Idan ISR ASFRA RACING TEAMELITE
55 MAELEGHEER Justin BEL VIND ! CYCLING PROJECTU23
56 ALSAADI Saad BRN V I BIKESU
DNF VANHAECKE Thomas BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF DOWNES Brandon RSA GREENSTONE WHEELERSELITE
DNF THOMSON Julian AUS INDIVDUEELU23
DNF SIMPSON Nicolas AUS CASTEMAINE CCU
DNF AVITON Lior ISR ASFRA RACING TEAMU23
DNF DOUGLAS Brandon IRL WEST DOWN WHEELERSU
DNF MC CREA Lewis AUS MIDLANDU23
DNF PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF ZHURKIN Nikolai RUS UDMURTIYAELITE
DNF CAVEY Laurens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF WASS Cade AUS VERISELITE
DNF MAGINET Steve BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMELITE
DNF VERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF COLAERT Pascal BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
DNF FLAUTT Oliver USA 303 PROJECTELITE
DNF MULLINS Sean AUS SOUTH PERTH CCELITE
DNF AMSTRONG Andrew USA MTRIX / RBMELITE
DNF BICKNELL Aaron AUS SYDNEY UNI VELO CLUBELITE
DNF INGRAM Jacob USA MATRIX CYCLING CLUBU23
Crédit Photo : Martine Verfaillie